Xem phim Sex Education, vợ chồng tôi suýt nữa ly hôn sau khi phát hiện bức tranh con vẽ dang dở

Gia đình tôi vốn được coi là hình mẫu lý tưởng: chồng làm quản lý, tôi làm giáo viên, và con trai là một học sinh giỏi giang, điềm đạm. Thế nhưng, tất cả sự hoàn hảo giả tạo đó đã vỡ vụn chỉ trong một buổi chiều, sau khi hai vợ chồng cùng xem phim Sex Education và tình cờ phát hiện ra bức tranh con vẽ dang dở giấu dưới lớp sách giáo khoa. Bức tranh ấy không chỉ khiến chúng tôi sốc mà còn đẩy cuộc hôn nhân của chúng tôi đến bờ vực ly hôn khi những quan điểm giáo dục đối lập bấy lâu nay bùng nổ như một quả bom hẹn giờ.

Bức tranh con vẽ không phải là những nét nguệch ngoạc vô nghĩa, mà là một hình ảnh đầy ám ảnh: một đứa trẻ đang bị xích chặt đôi môi bằng những sợi dây thừng mang tên "Kỳ vọng", trong khi hai bóng đen khổng lồ đứng hai bên đang không ngừng nhồi nhét những cuốn sách vào đầu nó. Hình ảnh ấy khiến tôi liên tưởng ngay đến nhân vật Adam Groff trong phim - một cậu thiếu niên luôn sống trong sự sợ hãi và u uất vì người cha hiệu trưởng quá khắc nghiệt.

Chồng tôi ngay lập tức nổi trận lôi đình, anh cho rằng con đang "biến thái", đang bị ảnh hưởng bởi những bộ phim đồi trụy và quay sang đổ lỗi cho tôi vì đã quá nuông chiều, cho con xem những thứ không phù hợp. Anh gào lên rằng phải dùng kỷ luật thép để "nắn" con lại, y hệt cái cách Michael Groff đã đối xử với Adam, khiến đứa trẻ chỉ biết co mình lại hoặc phản kháng bằng sự bạo lực.

Ngược lại, tôi lại nhìn thấy trong bức tranh ấy một tiếng kêu cứu xé lòng. Tôi nhìn thấy bóng dáng của bà Maureen Groff trong chính mình - một người vợ bấy lâu nay chỉ biết cam chịu, đứng nhìn chồng áp đặt lên con mà không dám lên tiếng vì muốn giữ gìn "hòa khí" gia đình.

Adam Groff và mẹ mình (Ảnh: Netflix)

Cuộc tranh luận nảy lửa nổ ra ngay giữa phòng khách. Tôi chỉ trích sự gia trưởng của anh đang giết chết tâm hồn con, còn anh lại cáo buộc tôi là người mẹ dung túng cho sự nổi loạn. Đỉnh điểm là khi tôi thốt ra lời đề nghị ly hôn vì không thể tiếp tục sống với một người đàn ông coi con cái như một dự án cần được lập trình. Chúng tôi đã suýt nữa ký vào đơn, nếu không có khoảnh khắc con trai bước vào, nhìn thấy bức tranh bị vò nát trên bàn và bật khóc nức nở.

Cái nhìn tuyệt vọng của con lúc đó đã khiến cả hai chúng tôi đứng hình. Sex Education đã dạy tôi một bài học đắt giá qua sự sụp đổ của gia đình hiệu trưởng Groff. Tôi chợt hiểu khi cha mẹ mải mê tranh cãi về việc "ai đúng ai sai" trong cách dạy con, người duy nhất chịu tổn thương sâu sắc chính là đứa trẻ bị kẹt ở giữa.

Sự tỉnh ngộ ấy đau đớn như một vết dao cứa vào lòng. Chúng tôi bàng hoàng nhận ra rằng, thay vì cùng nhau thấu hiểu nỗi đau của con, chúng tôi lại dùng nỗi đau đó để tấn công lẫn nhau. Tương lai của con không hỏng vì một bức tranh vẽ dở, mà hỏng vì một mái nhà nơi tình yêu bị thay thế bằng sự áp đặt và những cuộc chiến nhân danh sự giáo dục.

Đêm đó, thay vì ra tòa, chúng tôi đã chọn ngồi lại với nhau và với con. Chồng tôi đã lần đầu tiên học cách buông bỏ cái uy quyền của một người cha để thừa nhận lỗi lầm, còn tôi cũng học cách mạnh mẽ hơn để bảo vệ bản sắc của con thay vì chỉ biết im lặng.

Chúng tôi nhận ra rằng gia đình trọn vẹn không phải là gia đình không bao giờ cãi vã, mà là nơi mỗi thành viên được phép sai, được phép khác biệt và luôn được thấu hiểu. Bức tranh vẽ dở của con không còn là một nỗi nhục nhã, mà trở thành khởi đầu cho một chương mới của gia đình chúng tôi - nơi sự chân thật và lòng bao dung được đặt lên hàng đầu.