Xem phim “Sex Education”, tôi quyết định chia tay bạn gái mới quen: 1 cảnh phim khiến tôi sực tỉnh

Tôi từng nghĩ tình yêu lúc mới bắt đầu phải thật mãnh liệt. Phải nhắn tin cả ngày, nhớ nhau liên tục, ghen tuông một chút và lúc nào cũng muốn biết đối phương đang làm gì. Khi mới quen bạn gái hiện tại, tôi từng thấy những điều đó rất bình thường, thậm chí còn nghĩ đó là dấu hiệu của việc cô ấy yêu mình thật lòng.

Cho đến khi tôi xem Sex Education. Có một cảnh khiến tôi ngồi im rất lâu.

Maeve nói với Otis rằng một mối quan hệ không nên khiến con người lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, mất tự do hay phải dè chừng cảm xúc của đối phương. Tình yêu đúng nghĩa phải khiến người ta thấy an toàn khi là chính mình.

Otis và Maeve trong phim Sex Education.

Tôi chết lặng sau câu nói đó. Bởi lần đầu tiên, tôi nhận ra mình đã căng thẳng suốt thời gian yêu.

Theo The New York Times, Sex Education được đánh giá cao vì không tô hồng tình yêu tuổi trẻ mà tập trung vào sự trưởng thành cảm xúc, ranh giới cá nhân và các mối quan hệ lành mạnh.

Tôi bắt đầu nghĩ lại mọi chuyện.

Bạn gái tôi rất dễ tủi thân. Nếu tôi trả lời tin nhắn chậm, cô ấy sẽ im lặng cả buổi. Nếu tôi đi ăn với bạn mà không báo trước, cô ấy sẽ hỏi dồn: “Có gì quan trọng hơn em à?”.

Ban đầu, tôi thấy điều đó dễ thương.

Nhưng càng về sau, tôi càng thấy ngột ngạt.

Tôi bắt đầu kiểm tra điện thoại liên tục vì sợ bỏ lỡ tin nhắn của cô ấy. Tôi hạn chế gặp bạn bè vì ngại phải giải thích. Có hôm đang họp, tôi vẫn thấp thỏm chỉ vì cô ấy nhắn: “Anh thay đổi rồi đúng không?”.

Điều đáng sợ nhất là tôi luôn thấy mình có lỗi.

Theo Psychology Today, nhiều người dễ nhầm lẫn giữa sự gắn bó và kiểm soát trong giai đoạn đầu yêu đương. Khi một mối quan hệ khiến bạn liên tục lo lắng, mất tự nhiên, đó có thể là dấu hiệu không lành mạnh về mặt cảm xúc.

Tôi đọc mà giật mình bởi đúng là tôi đã không còn là chính mình.

Có lần tôi đang đi ăn với đồng nghiệp thì cô ấy gọi video liên tục chỉ để kiểm tra xem tôi ở đâu. Khi tôi khó chịu, cô ấy bật khóc rồi nói: “Tại em sợ mất anh”.

Và thế là cuối cùng tôi lại là người xin lỗi.

Tôi từng nghĩ nếu ai đó ghen nhiều như vậy thì chắc họ yêu mình rất sâu đậm.

Nhưng Sex Education khiến tôi nhìn mọi thứ khác đi.

Có một cảnh Otis nói rằng yêu một người không có nghĩa là sở hữu họ. Nếu tình yêu khiến người khác mất tự do và luôn phải sống trong áp lực, thì đó không còn là sự kết nối lành mạnh nữa.

Tôi phải dừng phim sau đoạn đó.

Bởi lần đầu tiên tôi dám thừa nhận: mình đang mệt.

Đã đến lúc nhìn nhận lại mối quan hệ của chính mình

Theo Verywell Mind, một mối quan hệ lành mạnh cần có sự tin tưởng, tôn trọng không gian cá nhân và khả năng giao tiếp bình tĩnh thay vì kiểm soát bằng cảm xúc tiêu cực hoặc nỗi sợ bị bỏ rơi.

Tôi nhớ có lần bạn thân hỏi: “Mày yêu hay đang làm nhiệm vụ vậy?”.

Lúc ấy tôi còn bênh vực bạn gái. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết mình đã kiệt sức từ lâu.

Tôi bắt đầu thấy sợ mỗi khi điện thoại rung. Tôi mất tập trung trong công việc. Tôi không còn cảm giác vui vẻ khi gặp cô ấy, chỉ còn áp lực phải cư xử đúng để tránh một cuộc giận dỗi mới.

Điều khiến tôi sực tỉnh nhất là khi xem một phân cảnh Jean Milburn nói rằng nhiều người ở lại trong các mối quan hệ độc hại chỉ vì họ sợ cảm giác làm người khác thất vọng.

Jean Milburn, chuyên gia trị liệu tình dục trong phim Sex Education.

Tôi thấy bản thân trong câu nói đó. Tôi đã cố tiếp tục chỉ vì không muốn cô ấy buồn.

Nhưng càng kéo dài, cả hai càng mệt mỏi.

Theo Healthline, việc duy trì một mối quan hệ khiến bạn thường xuyên căng thẳng, lo âu hoặc mất năng lượng tinh thần có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm lý lâu dài.

Tối hôm đó, tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với cô ấy. Lần đầu tiên, tôi thành thật rằng tôi không còn thấy bình yên trong mối quan hệ này nữa. Cô ấy khóc rất nhiều. Tôi cũng đau lòng.

Nhưng kỳ lạ là sau cuộc nói chuyện ấy, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Có lẽ vì cuối cùng tôi cũng đủ dũng cảm để thừa nhận rằng không phải cứ bắt đầu một mối quan hệ là phải cố giữ bằng mọi giá.

Sex Education đã khiến tôi hiểu rằng tình yêu thật sự không nên khiến con người luôn sống trong áp lực, tội lỗi và bất an.

Và đôi khi, chia tay không phải vì hết yêu hoàn toàn. Mà vì bạn nhận ra nếu tiếp tục, cả hai sẽ còn làm tổn thương nhau nhiều hơn nữa.



