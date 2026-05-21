Xem phim “Sex Education”, tôi nhận ra tình yêu nhất định phải có điều này: 1 câu nói giúp tôi tỉnh ngộ

Tôi từng nghĩ tình yêu chỉ cần đủ yêu là được.

Chỉ cần hai người còn nhớ nhau, còn muốn ở cạnh nhau và còn rung động mỗi khi nhìn thấy đối phương thì kiểu gì cũng sẽ vượt qua được mọi chuyện.

Nhưng càng lớn, tôi càng chứng kiến nhiều cặp đôi yêu nhau rất nhiều rồi cuối cùng vẫn chia tay.

Có người chia tay vì ghen tuông. Có người vì khác định hướng sống. Cũng có người đơn giản là ở bên nhau quá mệt.

Tôi từng không hiểu vì sao. Cho đến khi xem Sex Education.

Có một cảnh khiến tôi ngồi im rất lâu. Jean Milburn nói với con trai rằng: “Tình yêu thôi thì không đủ. Một mối quan hệ muốn bền lâu còn cần sự giao tiếp chân thành”.

Tôi giật mình sau câu nói đó.

Jean Milburn trong phim "Sex Education".

Bởi lần đầu tiên, tôi nhận ra gần như mọi cuộc tình đổ vỡ quanh mình đều bắt đầu từ việc không còn thật sự nói chuyện với nhau nữa.

Giao tiếp - chìa khóa cho mối quan hệ bền lâu

Theo The Guardian, Sex Education được đánh giá cao vì khai thác rất sâu các vấn đề giao tiếp trong tình yêu, gia đình và tình bạn, cho thấy nhiều tổn thương xuất phát từ việc con người né tránh cảm xúc thật của mình.

Tôi nghĩ rất nhiều về mối tình cũ của mình sau cảnh phim ấy.

Chúng tôi từng yêu nhau gần 4 năm.

Thời gian đầu, cả hai có thể ngồi nói chuyện hàng giờ về mọi thứ trên đời. Nhưng càng về sau, những cuộc trò chuyện chỉ còn xoay quanh: “Ăn gì chưa?”, “Đang làm gì?”, “Mấy giờ về?”.

Khi có vấn đề, chúng tôi chọn im lặng.

Tôi giận nhưng không nói lý do. Anh mệt nhưng luôn bảo “không sao đâu”. Có những chuyện cả hai đều khó chịu nhưng chẳng ai muốn mở lời vì sợ cãi nhau.

Và rồi khoảng cách cứ lớn dần lên lúc nào không biết.

Theo Psychology Today, thiếu giao tiếp cảm xúc là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến các mối quan hệ rạn nứt. Nhiều cặp đôi không hết yêu, nhưng dần mất kết nối vì không còn chia sẻ thật lòng với nhau.

Tôi đọc mà thấy nghẹn.

Bởi tôi nhận ra mình từng nghĩ yêu lâu thì không cần nói quá nhiều nữa. Nhưng hóa ra chính suy nghĩ ấy đã khiến mối quan hệ dần trở nên lạnh lẽo.

Có một thời gian, tôi luôn mong người yêu tự hiểu cảm xúc của mình. Tôi nghĩ nếu anh thật sự yêu thì anh phải tự nhận ra tôi đang buồn hay thất vọng.

Nhưng thực tế là anh không biết. Và tôi lại càng thất vọng hơn vì điều đó.

Theo Verywell Mind, nhiều người kỳ vọng đối phương có thể “đọc được suy nghĩ” của mình, trong khi giao tiếp rõ ràng mới là yếu tố giúp mối quan hệ phát triển lành mạnh và bền vững.

Điều khiến tôi tỉnh ngộ nhất trong Sex Education là cách các nhân vật dần học cách nói ra cảm xúc thật — dù vụng về hay đáng xấu hổ đến đâu. Otis xin lỗi khi làm người khác tổn thương. Maeve nói ra nỗi sợ bị bỏ rơi. Jean thừa nhận rằng người lớn cũng có lúc sai và cũng không giỏi giao tiếp như mọi người nghĩ.

Điều khiến tôi tỉnh ngộ nhất trong Sex Education là cách các nhân vật dần học cách nói ra cảm xúc thật — dù vụng về hay đáng xấu hổ đến đâu.

Tất cả đều khiến tôi nhận ra: tình yêu không thể tồn tại lâu dài nếu hai người chỉ đoán ý nhau.

Có một cảnh phim khiến tôi nhớ mãi. Một nhân vật nói rằng điều thân mật nhất trong tình yêu đôi khi không phải ôm hôn, mà là cảm giác mình có thể nói thật mọi điều mà không sợ bị phán xét.

Theo Harvard Health Publishing, khả năng giao tiếp trung thực và lắng nghe tích cực là yếu tố quan trọng giúp duy trì sự gắn kết cảm xúc lâu dài trong các mối quan hệ yêu đương.

Sau khi xem xong bộ phim, tôi đã nghĩ rất lâu về chuyện yêu đương. Tôi nhận ra tình yêu đích thực không phải là lúc nào cũng vui vẻ hay lúc nào cũng đồng điệu hoàn hảo. Mà là khi cả hai đủ an toàn để nói ra sự thật. Nói rằng mình đang buồn. Nói rằng mình tổn thương. Nói rằng mình cần được quan tâm hơn. Hoặc thậm chí nói rằng mình đang dần xa nhau.

Sex Education không cho tôi công thức để yêu đúng. Nhưng bộ phim khiến tôi hiểu một điều rất quan trọng: cảm xúc có thể khiến hai người bắt đầu yêu nhau, nhưng chỉ sự giao tiếp chân thành mới giúp tình yêu ở lại đủ lâu.