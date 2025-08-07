Xem phim "Sex Education", tôi nhận ra mình đã sai vô cùng khi nói điều này với con: Cha mẹ Việt rất hay mắc

Với tôi, việc xem phim “Sex Education” không chỉ là một hoạt động giải trí thông thường. Mặc dù bộ phim có nhiều tình huống khiến tôi bật cười, nhưng cũng có nhiều khoảnh khắc sâu lắng khiến tôi phải ngẫm nghĩ và nhìn lại chính mình.

Xem phim “Sex Education”, học được nhiều điều từ hai mẹ con nhà Marchetti

Phim “Sex Education” là một serie thành công vang dội của Netflix với hơn 40 triệu người xem chỉ trong mùa đầu tiên. Bộ phim kể về cuộc sống của những thanh thiếu niên và người lớn ở thị trấn hư cấu Moordale khi họ phải đối mặt với nhiều vấn đề cá nhân khác nhau, thường liên quan đến sự gần gũi về mặt tình dục.

Bên cạnh những câu chuyện về giáo dục giới tính, bộ phim còn đan xen nhiều bài học về nuôi dạy con cái. Đặc biệt, cặp mẹ con Sofia và Jackson Marchetti đã để lại rất nhiều ấn tượng cho tôi.

Trong phim “Sex Education”, Sofia là mẹ nuôi của Jackson. Cô từng là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, vì vậy hai mẹ con gắn bó với nhau nhờ tình yêu dành cho bơi lội. Tuy nhiên, theo thời gian, Jackson cảm thấy bơi lội quá căng thẳng, nhưng không muốn nói với mẹ. Bạn của cậu đã giúp cậu chuyển lời.

Nhân vật Jackson Marchetti trong phim "Sex Education".

Sau khi nghe tin, Sofia không muốn chấp nhận điều đó. Cô muốn Jackson hoàn thành những gì cô không thể làm trong quá khứ.

Sofia là người cực kỳ mạnh mẽ và khá áp đặt. Cô liên tục thúc ép con trai tập luyện chăm chỉ hơn và làm tốt hơn nữa. Điều này khiến quan hệ của hai mẹ con rơi vào căng thẳng, đẩy Jackson đến giới hạn của mình trong mùa 2.

Jackson tự làm mình kiệt sức khi cố gắng gây ấn tượng với mẹ và không bao giờ cảm thấy mình đủ tốt, bất kể anh cố gắng thế nào.

Jackson không biết làm thế nào để làm mẹ Sofia hài lòng.

Tự nhìn lại chính mình sau khi xem phim "Sex Education"

Khi chứng kiến câu chuyện của hai mẹ con Sofia và Jackson Marchetti, tôi chột dạ nghĩ đến câu nói gần đây của mình với con trai 9 tuổi.

Là một người bố, tôi luôn kỳ vọng con trai tôi phải là người mạnh mẽ, bản lĩnh và tài giỏi. Đặc biệt, tôi muốn con được bổ sung tiếng Anh từ nhỏ, vì tôi cho rằng sử dụng tiếng Anh thành thạo là điều cần thiết để con có công việc tốt khi trưởng thành.

Tôi ra sức kèm cặp con mỗi tối khi con làm bài tập tiếng Anh. Đồng thời, tôi cũng thuê gia sư về dạy thêm cho con hai buổi một tuần. Con trai nghe lời và rất chịu khó hợp tác với cô giáo cũng như bố mẹ trong việc học tiếng Anh, tuy nhiên, kết quả vẫn chưa làm tôi hài lòng.

Nhiều lần giảng giải về cách chia động từ theo thì quá khứ đơn trong tiếng Anh, tôi kỳ vọng con có thể nắm bắt được quy tắc chỉ sau 1-2 ngày. Thế nhưng, sau hơn 2 tuần học với bố và gia sư, con vẫn còn nhầm lẫn. Trong lúc tức giận và thất vọng, tôi không kiểm soát được lời nói. Tôi trách con: “Học dốt thế thì mai này định làm gì?”.

Thấy phản ứng của tôi, con trai bắt đầu khóc, nhưng con không dám khóc ra tiếng, chỉ thút thít ngước nhìn tôi cùng với đôi mắt ướt đẫm. Lúc ấy, vợ tôi chạy vào và hỏi có chuyện gì. Do vẫn chưa nguôi ngoai nên tôi quyết định ra ngoài, để cho vợ tiếp tục kèm con học.

Tối hôm đó, vợ tôi nói tôi đang quá khắt khe với con, rằng điểm tiếng Anh của con không đến nỗi tệ, và điều quan trọng là con vẫn đang nỗ lực hằng ngày. Nghe vợ phân tích, tôi cũng có phần hối hận vì lời nói trong lúc nóng giận của mình. Nhưng phải đến khi xem phim “Sex Education” và chứng kiến sự căng thẳng của Jackson sau khi bị mẹ ép tập bơi, tôi mới thực sự nhận ra tôi đã sai vô cùng!

Hai mẹ con nhà Marchetti cuối cùng đã thấu hiểu nhau hơn.

Đúng như vợ tôi nói, điều quan trọng là con trai tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để học tập. Con chưa bao giờ từ chối học hay phản ứng khó chịu với việc học. Ngược lại, con rất chăm chỉ làm bài tập về nhà, thậm chí còn chủ động hỏi lại những chỗ chưa hiểu.

Việc con chưa đạt được kỳ vọng của tôi hoàn toàn không phải lỗi của con. Chính tôi đã quá áp đặt mà không chịu quan sát tốc độ phát triển riêng của con. Chính tôi đã không suy nghĩ thấu đáo mà thốt lên hai từ “học dốt” khiến con tổn thương.

Nhận ra mình đã sai trong ứng xử với con, tôi quyết định thay đổi. Tôi không ép con học nhiều như trước nữa, đồng thời, cũng tích cực khen ngợi con khi con đạt được cột mốc nào đó. Khi con chưa nhớ được công thức, tôi cũng cố gắng kiên nhẫn giải thích cho con, tự nhủ với lòng mình rằng con sẽ cần nhiều thời gian hơn mình nghĩ.

Trong phim “Sex Education”, nhân vật Sofia cũng dần dần chấp nhận rằng Jackson không muốn bơi nữa. Có cảnh, cô tỏ ra hạnh phúc khi nghe tin Jackson tham gia vở nhạc kịch của trường với vai Romeo.

Tôi hy vọng các cha mẹ Việt đừng mắc sai lầm giống tôi, đừng nói ra những lời gây tổn thương hoặc ép con học quá sức chịu đựng. Mỗi đứa trẻ có một tốc độ phát triển riêng, và việc khuyến khích con học tập có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác hiệu quả hơn là mắng mỏ.

Một số cách được chuyên gia gợi ý là tập trung vào việc tạo hứng thú học tập, tạo môi trường hỗ trợ và ghi nhận những nỗ lực của trẻ. Điều này có thể bao gồm việc tạo ra một không gian học tập tích cực, đặt ra các mục tiêu thực tế, kết hợp các hoạt động vui chơi, và khen ngợi cũng như thưởng cho trẻ. Bằng cách áp dụng những chiến lược này, chúng ta có thể giúp con mình phát triển thái độ tích cực đối với việc học và xây dựng nền tảng vững chắc cho thành công trong tương lai.