Xem phim Sex Education tôi nhận ra đây là người đàn ông tuyệt vời nhất, hiếm ai có thể sánh bằng

Nếu phải chọn ra người đàn ông tử tế nhất trong phim Sex Education, không phải Otis, cũng chẳng phải ai trong dàn trai trẻ hài hước, mà chính là Jakob Nyman - người đàn ông tưởng chừng đứng ngoài mọi drama, nhưng lại khiến khán giả phải thốt lên: “Ước gì ông ấy là bố chồng của mình.” Giữa thế giới hỗn độn của tuổi trẻ, Jakob hiện lên như biểu tượng của sự chín chắn, chân thành và đáng tin, những phẩm chất ngày càng hiếm trong cả phim lẫn đời thực.

Jakob trong phim Sex Education

Người đàn ông tử tế đến mức ai cũng muốn gọi là bố chồng trong phim Sex Education

Trong phim Sex Education, Jakob là bạn trai của Jean - mẹ Otis. Việc ông sống chung với Jean như vợ chồng đã khiến khiến Jakob nghiễm nhiên trở thành “bố chồng kiểu mẫu” của các cô gái từng bước vào cuộc đời Otis. Và thật lòng mà nói, nếu Jakob thực sự trở thành bố chồng ai đó, chắc hẳn đó sẽ là người phụ nữ may mắn nhất thế giới.

Jakob không đẹp kiểu trai trẻ, nhưng có sức hút của người đàn ông từng trải. Ông sống có nguyên tắc, nói năng nhẹ nhàng, luôn tôn trọng người khác dù trong tình huống khó xử nhất. Trong mối quan hệ với Jean, ông chưa từng cố gắng kiểm soát hay thay đổi đối phương, mà chỉ lặng lẽ quan tâm. Khi nghi ngờ đứa con của Jean không phải con mình, Jakob không làm ầm lên, không xúc phạm ai, mà chọn cách đối thoại thẳng thắn. Chính sự bình tĩnh ấy khiến khán giả ngưỡng mộ, một người đàn ông có thể tổn thương, nhưng không bao giờ khiến người khác tổn thương cùng mình.

Jakob và Jean chắc chắn sẽ là cặp bố mẹ chồng tâm lý nhất quả đất trong phim Sex Education

Không chỉ là người yêu tử tế, Jakob còn là người cha mẫu mực. Ông không áp đặt con cái, luôn cho con mình được quyền được sống và yêu theo cách riêng. Trong bối cảnh phim Sex Education xoay quanh nhiều ông bố bà mẹ lúng túng trong việc nuôi dạy con, Jakob nổi bật bởi sự điềm đạm và thấu hiểu. Ở ông có sự ấm áp của người từng đổ vỡ, nhưng vẫn đủ tin vào tình yêu và lòng tốt.

Không có cái kết trọn vẹn, nhưng vẫn là người đàn ông hoàn hảo nhất phim Sex Education

Jakob không có cái kết hoàn hảo trong phim nhưng chính sự tan vỡ ấy khiến nhân vật Jakob càng trở nên đáng quý. Ông không cố níu kéo, không cay nghiệt, mà chấp nhận rời đi trong im lặng, một kiểu chia tay tử tế hiếm thấy cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Khán giả của phim Sex Education từng nói vui rằng: nếu Otis cưới ai, người đó chắc chắn sẽ được “về làm dâu nhà Jakob", một “bố chồng” chuẩn mực, hiểu chuyện, tinh tế và đáng tin. Ở ông không có sự phán xét, chỉ có lòng kiên nhẫn và cách yêu thương trọn vẹn. Jakob là minh chứng cho điều tưởng như lỗi thời: đàn ông tốt thật ra vẫn tồn tại, chỉ là họ chọn yêu một cách yên lặng.

Jakob phim Sex Education là một ông bố, một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm và tử tế

Phim Sex Education đầy những nhân vật phức tạp, từ Otis vụng về, Maeve mạnh mẽ, Eric rực rỡ cho đến Jean cá tính nhưng người khiến người xem nhớ lâu nhất lại là Jakob Nyman. Một người đàn ông tóc muối tiêu, ánh mắt trầm ấm, nụ cười hiền lành, sống tử tế đến mức ai cũng muốn về làm dâu chỉ để được gọi ông một tiếng “bố”.

Giữa vô vàn câu chuyện tình rắc rối của phim Sex Education, Jakob chính là định nghĩa của “người đàn ông tuyệt vời nhất”, không hoàn hảo, không ồn ào, nhưng khiến cả thế giới phải thừa nhận: có những người chỉ cần xuất hiện thôi, đã khiến mọi điều xung quanh trở nên tốt đẹp hơn.