Xem phim "Sex Education", tôi ngỡ ngàng vì phim quá hay, chị em phụ nữ nào cũng cần xem

Phim “Sex Education” là một bộ phim truyền hình được sáng tạo bởi Laurie Nunn, được phát sóng lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 1 năm 2019 trên Netflix. Phim lập tức thu hút được sự chú ý của khán giả, với 40 triệu người xem chỉ trong mùa đầu tiên. Bên cạnh đó, phim còn nhận được những đánh giá tích cực của giới bình luận về nội dung, đạo diễn, diễn xuất cũng như cách khai thác các chủ đề nhạy cảm.

Sau khi xem phim “Sex Education”, nhiều người đã phải bất ngờ trước sự sâu sắc và những bài học ý nghĩa mà bộ phim truyền tải. Nữ nhà văn Úc Hannah-Rose Yee là một trong số đó, cô thậm chí còn cho rằng đây là bộ phim mà tất cả phụ nữ cần xem.

Phim “Sex Education” có lượt xem 'khủng' chỉ sau mùa đầu tiên phát sóng.

Nội dung chính của phim “Sex Education”

Hannah-Rose đánh giá “Sex Education” là một bộ phim hay, hài hước và tích cực.

Cô viết trên tạp chí Style: “Sex Education là câu chuyện về những thiếu niên tìm hiểu về cơ thể và bản thân thông qua tình dục, hay nói cách khác, đó là câu chuyện của tất cả chúng ta.”

“Bộ phim được kể chủ yếu qua góc nhìn của Otis, một chàng trai 16 tuổi, người có nỗi lo lắng nghiêm trọng về khả năng tình dục, phần lớn là do nỗi ám ảnh về việc có mẹ là một nhà trị liệu tình dục thành công.”

Thế nhưng, Otis đã học được từ mẹ phẩm chất tạo nên một nhà trị liệu giỏi: khả năng lắng nghe mà không phán xét.

Chính phẩm chất này đã thu hút cậu đến với Maeve. Sau khi chứng kiến Otis tư vấn cho một bạn học về Viagra, Maeve đã khuyến khích cậu thành lập một phòng khám trị liệu tình dục cho thanh thiếu niên - và cả hai sẽ chia lợi nhuận từ việc này.

Phim "Sex Education" được kể chủ yếu qua góc nhìn của nam sinh Otis (phải).

Và chính những cuộc tư vấn, thảo luận về tình dục này, cùng sự đa dạng, tự nhiên, không cầu kỳ của các nhân vật, đã làm nên sự đặc biệt của “Sex Education”, theo nữ nhà văn Hannah-Rose.

Vì sao phụ nữ cần xem phim “Sex Education”?

Nhà văn Hannah-Rose cho rằng những cuộc thảo luận thẳng thắn này đặc biệt đáng chú ý khi ngày nay, giáo dục giới tính vẫn chưa thực sự được chú trọng trong các trường học ở Anh. Theo một nghiên cứu, hơn một phần tư số học sinh 16 và 17 tuổi ở Anh được khảo sát cho biết lớp học của họ không thảo luận về nội dung giáo dục giới tính.

“Những bài học về cách nhận biết mối quan hệ bạo hành và cách xử lý tình trạng tin nhắn nhạy cảm bị rò rỉ cũng bị thiếu. Các lớp học hiếm khi tập trung vào các vấn đề về sự đồng thuận, khoái cảm của phụ nữ hay thủ dâm.” Hannah-Rose nhận định.

Trong khi có một khoảng trống về giáo dục giới tính trong trường học, loạt phim “Sex Education” đã truyền tải nhiều bài học về giới tính thông qua các câu chuyện gần gũi với giới trẻ, qua đó nâng cao nhận thức về tình dục an toàn cũng như sức khỏe sinh sản.

Nhân vật Maeve (phải) trong phim "Sex Education" để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

Hannah-Rose cho rằng “Sex Education” không phải là một bộ phim hài tục tĩu chỉ dành cho nam giới. Thay vào đó, các nhân vật nữ trong phim đang trên con đường khám phá bản thân của riêng họ.

“Chúng ta thấy Lily (Tanya Reynolds) đang dần chấp nhận những ham muốn của mình, và Olivia (Simone Ashley) đặt khoái cảm của bản thân lên hàng đầu. Chúng ta vui mừng khi Aimee (Aimee Lou Wood) học được cách chấm dứt một mối quan hệ tồi tệ, và Maeve khám phá ra cách thực sự cởi mở với bạn bè.” Hannah-Rose viết.

“Tình dục có thể hài hước, hỗn loạn, kinh khủng, tuyệt vời, và nhiều thứ khác nữa mà bạn cần phải tự mình khám phá. Điều mà “Sex Education” làm được là cho thấy hành trình học hỏi đó quan trọng như thế nào, đặc biệt là đối với phụ nữ trẻ.”