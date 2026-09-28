Xem phim "Sex Education", tôi mới hiểu vì sao mình luôn giữ những mối quan hệ không còn phù hợp: Tôi đã nhầm lẫn một điều

Có những mối quan hệ tôi biết đã thay đổi nhưng vẫn cố níu lại, chỉ vì tiếc những ngày từng rất đẹp. Xem Sex Education, tôi mới nhận ra mình đã nhầm lẫn giữa việc trân trọng một người và việc không chịu chấp nhận rằng cả hai đã không còn phù hợp.

Tôi từng nghĩ một mối quan hệ kết thúc là vì một trong hai người đã không cố gắng đủ nhiều.

Nếu từng rất thân, tôi càng khó buông. Tôi nhớ những cuộc trò chuyện từng khiến mình vui, những ngày hai người hiểu nhau mà chẳng cần giải thích quá nhiều, những khoảnh khắc từng khiến tôi tin rằng người này sẽ ở lại rất lâu.

Vì thế, khi mọi thứ bắt đầu thay đổi, tôi thường cố tìm cách cứu vãn.

Tôi tự nhủ rằng chỉ cần cả hai cố thêm một chút, nói chuyện nhiều hơn một chút, nhẫn nhịn thêm một chút, mọi thứ có thể trở lại như trước.

Nhưng rồi tôi nhận ra mình đang cố giữ một thứ đã không còn giống ngày xưa.

Câu chuyện của Ruby Matthews và Otis Milburn trong Sex Education khiến tôi nghĩ nhiều về điều đó.

Có những người từng rất phù hợp, nhưng không còn phù hợp nữa

Ruby và Otis bắt đầu mối quan hệ một cách khá bất ngờ. Ban đầu, cả hai thống nhất rằng đây chỉ là chuyện không ràng buộc. Nhưng rồi Ruby dần có tình cảm thật sự với Otis.

Cô mở lòng với cậu, để Otis nhìn thấy một phiên bản rất khác phía sau vẻ ngoài tự tin và lạnh lùng. Ruby thậm chí nói rằng cô yêu Otis, nhưng Otis không thể đáp lại điều đó vì tình cảm của cậu dành cho Maeve.

Ruby và Otis bắt đầu mối quan hệ một cách khá bất ngờ. (Ảnh: Netflix)

Mối quan hệ kết thúc.

Điều khiến tôi chú ý không phải là chuyện Otis chọn Maeve hay Ruby. Mà là cách câu chuyện cho thấy một sự thật khá đau lòng: một người có thể rất tốt với mình, một mối quan hệ có thể từng rất đẹp, nhưng điều đó vẫn không đảm bảo nó sẽ tiếp tục phù hợp.

Chuyện tình của Ruby và Otis là một trong những mạch chính của Sex Education. (Ảnh: Netflix)

Có lẽ vì vậy mà tôi từng rất khó chấp nhận chuyện một mối quan hệ thay đổi. Tôi cứ nghĩ nếu chúng tôi đã từng hạnh phúc thì nhất định phải có cách quay lại.

Tôi từng tiếc thời gian hơn là tiếc một con người

Có một kiểu níu giữ rất khó nhận ra.

Chúng ta không nhất thiết phải nhắn tin cho người cũ mỗi ngày hay cố kéo họ trở lại. Đôi khi, chúng ta liên tục nghĩ “giá như mọi chuyện có thể như trước”, điều này là đủ để cho thấy ta chưa thực sự buông.

Tôi từng như vậy.

Tôi không chắc mình còn muốn ở bên người đó hay không. Nhưng tôi tiếc những gì hai người từng có. Tôi tiếc thời gian đã bỏ ra, tiếc những kỷ niệm đẹp, tiếc phiên bản của chính mình khi còn ở trong mối quan hệ ấy.

Và đáng sợ nhất là tôi từng nghĩ nếu buông tay, tất cả những điều đó sẽ trở thành vô nghĩa.

Nhưng Ruby khiến tôi nhận ra: một mối quan hệ kết thúc không làm những gì từng xảy ra trở nên vô nghĩa.

Những ngày vui vẫn từng vui. Những kỷ niệm đẹp vẫn từng đẹp. Tình cảm từng tồn tại vẫn là thật, ngay cả khi sau này hai người không còn đi cùng nhau.

Đôi khi buông bỏ lại là cách tôn trọng chính mình

Ở mùa 4, Otis từng đề nghị Ruby làm bạn sau tất cả những chuyện giữa họ. Nhưng Ruby từ chối. Cô đã có những mối quan hệ mới ở Cavendish và không còn cần quay lại vị trí cũ bên cạnh Otis. Netflix Tudum cho biết Ruby trải qua một sự thay đổi đáng kể ở Cavendish, từ vị trí “nữ hoàng” ở trường cũ đến việc phải tìm chỗ đứng mới trong một môi trường khác.

Tôi thích chi tiết ấy vì Ruby không cần phải ghét Otis để bước tiếp. Cô chỉ nhận ra mình không còn muốn giữ một mối quan hệ không thể cho mình điều mình cần.

Có lẽ đó cũng là điều tôi đã mất rất lâu mới hiểu.

Chúng ta thường nghĩ buông bỏ nghĩa là hết yêu, hết quý trọng hoặc phủ nhận quá khứ. Nhưng thực ra, đôi khi buông bỏ chỉ đơn giản là ngừng đòi hỏi hiện tại phải giống với quá khứ.

Tôi có thể nhớ một người mà không muốn quay lại. Tôi có thể biết ơn một tình bạn mà không cố bắt nó trở lại như trước. Tôi có thể thừa nhận rằng một tình yêu từng rất đẹp nhưng không phải tình yêu tôi cần ở hiện tại.

Tôi không còn níu kéo những điều quá cũ

Sau khi xem Sex Education, tôi bắt đầu tự hỏi mình một câu khác mỗi khi muốn níu kéo một mối quan hệ: “Tôi đang giữ người này vì hiện tại vẫn còn tốt, hay vì tôi tiếc những gì chúng tôi từng có?”

Nếu hiện tại cả hai vẫn muốn ở bên nhau, vẫn có thể lắng nghe và cùng thay đổi, thì mối quan hệ ấy đáng để vun đắp.

Nhưng nếu tôi chỉ đang cố kéo một người trở lại phiên bản của họ ngày trước, có lẽ thứ tôi muốn giữ không còn là con người ấy nữa. Tôi chỉ đang cố giữ một ký ức.

Ruby cuối cùng cũng bước tiếp. Không phải vì những gì cô và Otis từng có không quan trọng, mà bởi cô hiểu rằng cuộc sống của mình không thể mãi xoay quanh một người không thể dành cho cô điều cô mong muốn.

Tôi nghĩ mình cũng cần học điều đó.

Có những mối quan hệ không cần một cuộc chia tay đầy giận dữ mới có thể kết thúc. Đôi khi, chúng chỉ cần một người đủ tỉnh táo để thừa nhận: “Chúng ta từng rất tốt đẹp bên nhau, nhưng có lẽ chúng ta không còn phù hợp nữa.”

Và như thế không phải là thất bại. Đó chỉ là cách chúng ta ngừng sống trong quá khứ để dành chỗ cho một điều phù hợp hơn với hiện tại.