Xem phim "Sex and the City", tôi quyết định nói thật với bạn trai: 1 cảnh phim đã làm tôi thức tỉnh

Tôi đã mất gần một năm để thừa nhận điều đó với chính mình.

Rằng tôi không còn yêu bạn trai nữa.

Không phải vì tôi đã yêu người khác. Không có người thứ ba. Chúng tôi cũng không cãi nhau dữ dội hay làm tổn thương nhau theo cách quá khủng khiếp. Mọi thứ chỉ âm thầm nguội đi như một cốc cà phê để quên quá lâu trên bàn.

Nhưng tôi vẫn cố ở lại.

Tôi nghĩ yêu lâu thì cảm xúc nhạt dần là chuyện bình thường. Tôi nghĩ rồi mọi cặp đôi cũng sẽ chuyển từ yêu sang “đồng hành”. Và quan trọng hơn cả, tôi sợ phải nói ra sự thật ấy.

Cho đến khi tôi xem phim Sex and the City.

Có một cảnh trong phim khiến tôi chết lặng.

Carrie nói rằng điều đau đớn nhất trong tình yêu không phải chia tay, mà là kéo dài một mối quan hệ khi trong lòng đã biết mọi thứ không còn như cũ. Cô ấy nói mình từng cố níu giữ chỉ vì sợ cảm giác mất mát, cho đến khi nhận ra điều đó còn tàn nhẫn hơn cả việc rời đi.

Carrie và Mr.Big trong phim Sex and the City.

Tôi đã ngồi im rất lâu sau cảnh phim ấy.

Bởi lần đầu tiên, tôi hiểu rằng mình đang làm điều tương tự với người yêu.

Chia tay đôi khi là cần thiết

Theo The Atlantic, nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng các mối quan hệ thường không kết thúc ngay khi tình yêu biến mất, mà kéo dài trong trạng thái “mất kết nối cảm xúc”. Hai người vẫn duy trì thói quen yêu đương vì sợ cô đơn, sợ làm đối phương tổn thương hoặc sợ phải bắt đầu lại từ đầu.

Đó chính xác là tôi.

Tôi vẫn nhắn tin “chúc ngủ ngon” mỗi tối. Vẫn đi ăn cùng anh vào cuối tuần. Vẫn nắm tay khi ra ngoài. Nhưng sâu bên trong, tôi biết cảm xúc của mình đã thay đổi từ rất lâu.

Có lần anh kể cho tôi nghe một kế hoạch tương lai của hai đứa với vẻ rất hào hứng. Tôi đã cười và gật đầu như bình thường.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình không còn thấy tương lai ấy thuộc về mình nữa.

Điều khiến tôi day dứt nhất là anh ấy không phải người xấu.

Anh tử tế, ổn định và luôn cố gắng yêu tôi theo cách anh biết. Chính vì thế, tôi càng thấy mình ích kỷ khi không còn rung động nữa.

Tôi đã cố ép bản thân yêu lại.

Tôi tự nhủ chắc chỉ vì áp lực công việc. Chắc do chúng tôi quen nhau quá lâu. Chắc chỉ cần đi du lịch hoặc thay đổi không khí là mọi thứ sẽ khác.

Nhưng tình yêu không phải thứ có thể cố gắng bằng lý trí.

Theo Psychology Today, một trong những dấu hiệu phổ biến cho thấy tình cảm đã thay đổi là khi một người không còn mong muốn chia sẻ cảm xúc thật hoặc không còn hào hứng về tương lai chung. Các chuyên gia cho rằng việc kéo dài mối quan hệ chỉ vì cảm giác có lỗi thường khiến cả hai tổn thương nhiều hơn về lâu dài.

Tôi đọc mà thấy nghẹn.

Bởi tôi đã im lặng quá lâu chỉ vì không muốn trở thành “người làm đau người khác”.

Quyết định sống trung thực

Sau hôm xem bộ phim ấy, tôi bắt đầu nghĩ rất nhiều về sự trung thực trong tình yêu.

Tôi nhớ có lần Samantha trong phim nói rằng phụ nữ thường ở lại trong các mối quan hệ lâu hơn mức cần thiết chỉ vì sợ cảm giác mình thất bại. Câu nói ấy khiến tôi thức tỉnh.

Nhân vật Samantha trong phim Sex and the City.

Có lẽ tôi không còn ở lại vì yêu. Tôi ở lại vì sợ.

Sợ phải nói lời chia tay với một người từng rất quan trọng. Sợ nhìn thấy ánh mắt tổn thương của anh. Sợ cảm giác mình là người xấu sau khi hết yêu trước.

Nhưng càng kéo dài, tôi càng thấy mệt mỏi.

Theo Harvard Health Publishing, việc che giấu cảm xúc thật trong thời gian dài có thể khiến con người rơi vào trạng thái căng thẳng tâm lý, mất kết nối cảm xúc và kiệt sức trong các mối quan hệ thân mật.

Tôi nhận ra mình đã sống như thế suốt nhiều tháng.

Tối hôm đó, tôi hẹn anh ra quán cà phê quen thuộc. Tôi đã khóc gần như ngay lập tức khi bắt đầu nói chuyện. Tôi nói rằng anh không làm gì sai cả. Chỉ là tôi không còn cảm thấy tình yêu như trước nữa.

Đó là cuộc trò chuyện khó khăn nhất tôi từng trải qua. Nhưng cũng là lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy mình đang sống thật.

Chúng tôi chia tay trong bình yên.

Không có tiếng quát tháo. Không ai phản bội ai. Chỉ là hai người từng rất yêu nhau nhưng không thể tiếp tục đi cùng một hướng nữa.

Sau hôm ấy, tôi đau lòng khủng khiếp. Nhưng kỳ lạ thay, tôi không còn cảm giác nghẹt thở như trước.

Sex and the City không dạy tôi cách yêu hoàn hảo. Bộ phim chỉ khiến tôi hiểu một điều rất đơn giản: đôi khi trung thực là cách tử tế cuối cùng mà ta có thể dành cho người mình từng yêu.