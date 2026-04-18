Xem phim "Sex and the City", tôi ngớ người nhận ra 1 sai lầm tai hại khi yêu: Ước gì tôi đã hành xử khác

Tôi từng xem “Sex and the City” như một bộ phim giải trí nhẹ nhàng – thời trang đẹp, tình yêu kịch tính, và những cuộc trò chuyện đầy màu sắc về đàn ông. Nhưng có một buổi tối, khi xem lại mối quan hệ giữa Carrie và Mr. Big, tôi bỗng “khựng” lại. Một cảm giác rất lạ: hóa ra, tôi đã từng yêu giống như Carrie.

Và đó là sai lầm.

Bài học từ Carrie trong phim “Sex and the City”

Tôi từng nghĩ tình yêu phải có chút “drama” mới đáng nhớ. Phải có những lần chia tay – quay lại, phải có cảm giác hồi hộp, chờ đợi, thậm chí là bất an. Carrie và Big cũng như vậy: họ liên tục rời xa rồi lại tìm đến nhau, trong một vòng lặp đầy cảm xúc nhưng cũng đầy tổn thương. Theo phân tích từ ScreenRant, mối quan hệ này bị xem là “độc hại” vì cả hai thường chơi trò tâm lý, thiếu giao tiếp rõ ràng và liên tục on-off mà không thực sự giải quyết vấn đề.

Carrie và Big trong phim “Sex and the City”.

Tôi đã từng ở trong một mối quan hệ như thế. Tôi chờ tin nhắn. Tôi tự đoán cảm xúc của đối phương. Tôi đặt ra những “bài kiểm tra” im lặng – giống như cách Carrie kỳ vọng người yêu hiểu mình mà không cần nói ra. Và rồi khi không được đáp ứng, tôi thất vọng.

Xem phim, tôi mới nhận ra: đó không phải là lãng mạn. Đó là thiếu giao tiếp.

Một sai lầm khác của tôi – và cũng là của Carrie – là nhầm lẫn giữa cảm xúc mãnh liệt và tình yêu đúng đắn. Một chuyên gia được New York Post dẫn lời từng nhận định rằng Carrie có xu hướng “đồng nhất tình yêu với sự kịch tính và hỗn loạn, thay vì sự ổn định”. Điều đó khiến cô liên tục quay lại với Big – người không mang lại sự chắc chắn.

Tôi cũng vậy. Tôi từng bị thu hút bởi những người khiến tôi “không đoán được”. Tôi nghĩ đó là sức hút. Nhưng thực ra, đó là sự bất an.

Carrie từng bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo – ví dụ như việc vội vàng chuyển đến Paris vì một mối quan hệ mà chưa thực sự hiểu rõ tương lai. Khi đọc lại chi tiết này, tôi thấy mình trong đó: từng đưa ra quyết định lớn chỉ vì cảm xúc nhất thời, mà không tự hỏi “liệu điều này có bền vững không?”.

Hai nhân vật Carrie và Big nhận được nhiều sự chú ý trong phim “Sex and the City”.

Điều khiến tôi “ngớ người” nhất là: Carrie không phải nạn nhân hoàn toàn. Cô cũng góp phần tạo ra những vấn đề trong tình yêu của mình. Nhiều phân tích chỉ ra rằng cô có xu hướng lý tưởng hóa tình yêu, nhưng lại thiếu nhất quán và đôi khi phá hỏng những mối quan hệ ổn định vì cảm giác “chưa đủ”.

Tôi đã từng làm điều tương tự.

Tôi từng rời bỏ một người đối xử tốt với mình… chỉ vì mọi thứ “quá yên bình”.

Giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu: sự bình yên không phải là nhàm chán. Đó là thứ rất nhiều người phải đánh đổi mới có được.

Giá như tôi đã nhận ra sớm hơn

Một bài viết trên The Guardian kể về một người phụ nữ nhận ra cuộc hôn nhân thiếu kết nối của mình sau khi xem phim, và quyết định thay đổi cuộc đời. Khi đọc câu chuyện đó, tôi thấy mình không phải người duy nhất “tỉnh ra” nhờ một bộ phim.

Có những bài học, bạn không nhận ra khi đang ở trong nó. Bạn chỉ thấy rõ… khi đứng bên ngoài.

Nếu được quay lại, tôi ước mình đã hành xử khác. Tôi ước mình nói rõ cảm xúc thay vì chờ người khác đoán. Tôi ước mình chọn sự ổn định thay vì cảm giác hồi hộp ngắn hạn. Và tôi ước mình hiểu sớm hơn rằng: tình yêu không nên là một trò chơi.

Nhưng có lẽ, giống như Carrie, tôi cũng cần đi qua những sai lầm đó để học được điều đúng đắn.

Chỉ là… giá như tôi nhận ra sớm hơn.