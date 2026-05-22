Xem phim “Sex and the City”, tôi hốt hoảng nhận ra quyết định sai lầm của mình: Phải sửa ngay!

Tôi từng nghĩ trong tình yêu, càng hy sinh nhiều thì mối quan hệ càng bền.

Ngày yêu người cũ, tôi gần như xoay cả cuộc sống quanh anh. Tôi thay đổi lịch sinh hoạt để phù hợp với thời gian của anh, hạn chế gặp bạn bè vì sợ anh buồn, thậm chí từ bỏ vài cơ hội công việc chỉ để có nhiều thời gian cho mối quan hệ hơn.

Khi ấy, tôi tin mình đang yêu rất trưởng thành.

Cho đến khi xem phim Sex and the City.

Có một cảnh khiến tôi chết lặng. Carrie thú nhận rằng cô đã nhiều lần đánh mất chính mình trong tình yêu — từ sở thích cá nhân, các mối quan hệ bạn bè cho đến cảm giác tự do vốn có.

Nhân vật Carrie trong phim Sex and the City.

Tôi thấy nghẹn ở cổ khi xem đoạn đó. Bởi lần đầu tiên, tôi nhận ra mình cũng từng như vậy.

Theo Vogue, một trong những thông điệp lớn nhất của Sex and the City là phụ nữ không nên đánh mất bản sắc cá nhân chỉ để giữ một mối quan hệ. Bộ phim liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì cuộc sống riêng, tình bạn và giá trị bản thân khi yêu.

Tôi nhớ lại khoảng thời gian yêu người cũ.

Ngày ấy, tôi luôn ưu tiên anh hơn tất cả mọi thứ. Nếu anh muốn gặp, tôi sẵn sàng hủy kế hoạch riêng. Nếu anh không thích điều gì, tôi sẽ tự động thay đổi để tránh cãi nhau.

Ban đầu, tôi nghĩ đó là sự nhường nhịn cần thiết trong tình yêu. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy cuộc sống của mình chỉ xoay quanh cảm xúc của đối phương.

Điều đáng sợ là tôi không nhận ra điều đó.

Theo Psychology Today, nhiều người vô thức đánh mất ranh giới cá nhân trong tình yêu vì tin rằng hy sinh toàn bộ cho đối phương là biểu hiện của tình cảm sâu đậm. Tuy nhiên, điều này dễ dẫn đến mất cân bằng cảm xúc và sự phụ thuộc không lành mạnh.

Tôi đọc mà thấy lạnh người.

Bởi có một thời gian, tôi thậm chí không còn biết mình thật sự thích gì nữa. Bạn bè rủ đi chơi, tôi phải xem người yêu có vui không rồi mới quyết định. Tôi bỏ dần sở thích cá nhân vì nghĩ “đâu còn quan trọng bằng tình yêu”.

Có lần bạn thân nhìn tôi rồi nói: “Mày yêu hay đang sống hộ cuộc đời người khác vậy?”.

Ngày ấy tôi còn giận. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu bạn nói đúng.

Yêu không có nghĩa là đánh mất bản sắc

Có một cảnh trong Sex and the City khiến tôi ám ảnh mãi. Samantha nói rằng một mối quan hệ tốt không nên khiến bạn ngày càng nhỏ bé đi.

Tôi phải dừng phim sau câu nói đó. Bởi đúng là tôi đã trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều trong tình yêu.

Tôi dè chừng mọi quyết định vì sợ đối phương không hài lòng. Tôi thu hẹp các mối quan hệ cá nhân. Tôi thậm chí từng cảm thấy có lỗi khi dành thời gian cho chính mình.

Các nhân vật chính trong phim Sex and the City.

Theo The Atlantic, các chuyên gia tâm lý cho rằng việc đánh mất bản sắc cá nhân trong tình yêu có thể khiến con người dần kiệt quệ cảm xúc và khó duy trì hạnh phúc lâu dài trong mối quan hệ.

Điều khiến tôi hốt hoảng nhất là trước đây tôi từng nghĩ đó là điều tốt đẹp. Tôi tưởng càng hy sinh nghĩa là càng yêu nhiều. Nhưng hóa ra tình yêu lành mạnh không bắt bạn phải từ bỏ chính mình.

Theo Verywell Mind, một mối quan hệ bền vững cần cho phép cả hai duy trì cá tính, sở thích và không gian riêng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhau về mặt cảm xúc.

Sau khi xem xong bộ phim, tôi đã ngồi nghĩ rất lâu. Tôi nhận ra quyết định sai lầm nhất của mình không phải yêu sai người, mà là tự nguyện từ bỏ quá nhiều thứ quan trọng của bản thân.

Tôi bắt đầu sửa lại cuộc sống của mình từng chút một.

Tôi gặp lại bạn bè nhiều hơn. Tôi quay lại với những sở thích cũ. Tôi học cách dành thời gian cho bản thân mà không cảm thấy tội lỗi.

Sex and the City không khiến tôi mất niềm tin vào tình yêu. Ngược lại, bộ phim khiến tôi hiểu rằng tình yêu đúng nghĩa không phải là biến mình thành phiên bản mà người khác muốn, mà là khi ở cạnh ai đó, bạn vẫn được sống trọn vẹn là chính mình.