Xem phim “Sex and the City”, tôi hối hận vô cùng vì đã làm điều này với bạn trai: Thật đáng xấu hổ!

Tôi từng nghĩ mình là một người yêu khá ổn.

Tôi không phản bội, không kiểm soát quá mức, cũng không phải kiểu người thường xuyên gây chuyện vô lý. Trong mắt bạn bè, tôi còn được xem là người khá hiểu chuyện trong tình yêu.

Cho đến khi tôi xem lại Sex and the City.

Có một cảnh khiến tôi ngồi im rất lâu.

Carrie liên tục đem chuyện tình cảm của mình ra so sánh với các cặp đôi khác. Cô nhìn mối quan hệ của bạn bè rồi bắt đầu nghi ngờ người yêu, nghi ngờ chính cuộc tình của mình, dù trước đó mọi thứ vốn không tệ đến vậy.

Tôi chết lặng khi xem cảnh đó.

Cặp đôi Carrie và Mr.Big trong phim Sex and the City.

Bởi tôi nhận ra mình đã làm y hệt với bạn trai suốt một thời gian dài.

Theo Bustle, Sex and the City cho thấy một vấn đề rất phổ biến trong tình yêu hiện đại: con người dễ bị ám ảnh bởi việc so sánh mối quan hệ của mình với người khác, từ đó tự tạo áp lực và khiến tình cảm dần rạn nứt.

Tôi đọc mà thấy nghẹn.

Bởi trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ hành động đó lại đáng xấu hổ đến vậy.

Tôi thường xuyên so sánh bạn trai với người yêu của bạn thân, với các cặp đôi trên mạng xã hội hay thậm chí với những người đàn ông trong phim ảnh.

Tôi từng hỏi anh: “Bạn trai người ta còn biết chuẩn bị bất ngờ, sao anh vô tâm thế?”.

Có lần khác, chỉ vì thấy một TikTok về chuyện người yêu đưa bạn gái đi du lịch châu Âu, tôi quay sang trách anh rằng anh không đủ tâm lý và lãng mạn.

Lúc ấy tôi nghĩ mình chỉ đang “góp ý”.

Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình thật sự quá tệ.

Theo Psychology Today, việc liên tục so sánh người yêu với người khác có thể khiến đối phương cảm thấy không được công nhận và dần mất lòng tự trọng trong mối quan hệ. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến các cặp đôi ngày càng xa cách.

Tôi chưa từng nghĩ cảm xúc của anh nghiêm trọng đến thế.

Cho đến một lần anh nói rất nhỏ: “Anh cảm giác mình lúc nào cũng không đủ với em”.

Ngày ấy tôi còn giận vì nghĩ anh nhạy cảm quá mức. Bây giờ nhớ lại, tôi chỉ thấy xấu hổ.

Tôi nhận ra mình đã vô tình biến tình yêu thành một cuộc thi hơn thua. Tôi quên mất rằng mạng xã hội chỉ cho người ta thấy phần đẹp nhất của một mối quan hệ. Tôi nhìn những bó hoa, những chuyến du lịch hay các màn cầu hôn hoành tráng rồi mặc định tình yêu của mình cũng phải như thế mới đủ hạnh phúc.

Trong khi điều tôi thật sự có lại là một người luôn âm thầm ở cạnh mình.

Nhìn nhận lại cách yêu của chính mình sau khi xem phim Sex and the City

Theo The Guardian, mạng xã hội và văn hóa đại chúng ngày nay khiến nhiều người hình thành kỳ vọng thiếu thực tế về tình yêu, từ đó dễ thất vọng với những mối quan hệ bình thường nhưng ổn định ngoài đời thực.

Bạn trai tôi không giỏi nói lời hoa mỹ. Anh không đăng ảnh yêu đương liên tục. Anh cũng không phải kiểu người lãng mạn như phim Hàn.

Nhưng anh luôn nhớ tôi thích uống ít đá. Luôn đi đón tôi dưới mưa mà chưa từng than phiền. Và mỗi lần tôi stress công việc, anh đều âm thầm mua đồ ăn đặt trước cửa nhà.

Chỉ là ngày đó, tôi xem những điều ấy là “bình thường”.

Tôi mải nhìn vào thứ mình chưa có mà quên mất giá trị của người đang ở cạnh mình.

Có một cảnh trong Sex and the City khiến tôi ám ảnh mãi. Charlotte nói rằng khi bạn liên tục nhìn sang cuộc đời người khác, bạn sẽ không bao giờ thấy đủ với cuộc sống của mình.

Tôi nghe xong mà thấy đau lòng. Bởi đó chính xác là điều tôi đã làm với chuyện tình cảm của mình.

Theo Verywell Mind, lòng biết ơn và khả năng trân trọng những điều tích cực trong mối quan hệ là yếu tố quan trọng giúp các cặp đôi duy trì cảm xúc bền vững lâu dài.

Tối hôm đó, tôi mở lại những đoạn chat cũ với bạn trai. Tôi nhận ra phần lớn những lần cãi nhau đều bắt đầu từ việc tôi cảm thấy anh “không bằng người ta”.

Tôi chưa từng thật sự hỏi anh có mệt không. Tôi chỉ liên tục đòi hỏi thêm. Và lần đầu tiên, tôi thấy bản thân đáng xấu hổ vô cùng.

Tôi nhắn cho anh một tin rất dài. Tôi xin lỗi vì đã khiến anh luôn phải cảm thấy mình chưa đủ tốt. Xin lỗi vì đã đem anh ra so sánh với những tiêu chuẩn không thực tế trên mạng xã hội hay trong phim ảnh.

Anh trả lời sau gần 20 phút: “Anh không cần hoàn hảo. Anh chỉ cần em thấy anh thật sự cố gắng”.

Sex and the City không khiến tôi ngừng mơ về tình yêu đẹp. Nhưng bộ phim khiến tôi hiểu rằng tình yêu thật sự không phải là biến người mình yêu thành phiên bản giống “người ta”, mà là học cách nhìn thấy giá trị của họ trước khi quá muộn.