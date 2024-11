Xem phim 'Sex and the City' tôi học được cách chống lão hóa, giữ dáng từ 1 loại quả và nấu được loạt món ngon

Cùng với sự thành công của bộ phim "Sex and the City", thì bộ tứ diễn viên trong phim cũng nhận được sự quan tâm, yêu thích từ công chúng. Trong số 4 diễn viên thì Cynthia Nixon (người đảm nhận vai Miranda Hobbes cũng gặt hái được nhiều thành công ở mảng phim truyền hình. Là một diễn viên nổi tiếng, Cynthia Nixon cũng rất đầu tư chăm sóc vóc dáng của mình. Trong một bài phỏng vấn, cô chia sẻ thói quen cũng như phương pháp giúp bản thân giảm cân, giữ dáng và chống lão hóa hiệu quả.

Cụ thể, trong bài phỏng vấn đó, cô chia sẻ rằng bản thân rất quan tâm đến bữa sáng lành mạnh. "Tôi thích bắt đầu buổi sáng của mình bằng cách ăn một lượng trái cây vừa phải. Trong số các loại trái cây, tôi đặc biệt ưa thích quả dứa. Đơn giản là vì chúng chứa những enzym tốt cho sức khỏe" Nixon nói.

Như thế, thông qua chia sẻ của Nixon, tôi biết cô ấy đặc biệt yêu thích dứa và đây trở thành món ăn giúp cô ấy duy trì vóc dáng cũng như chống lão hóa hiệu quả. Dứa là loại trái cây có nhiều ở Việt Nam, giá rẻ có thể mua được ở bất cứ mùa nào. Dứa rất giàu vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Nó chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp chống lão hóa và bệnh ung thư bằng cách loại bỏ hoàn toàn các gốc tự do trong cơ thể, vốn có thể gây ra đột biến ADN và làm tăng nguy cơ ung thư. Dứa đồng thời là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như chất xơ, kali, đồng, mangan, canxi, magie, vitamin C, beta-carotene, vitamin B1, B6 và B9 và enzym bromelain.

Lượng vitamin C dồi dào trong dứa còn giúp củng cố, tăng cường hệ miễn dịch; giúp cơ thể tránh khỏi các tác động xấu của gốc tự do, từ đó hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật hiệu quả. Ngoài ra, vitamin C cũng góp phần tạo ra lượng collagen cho cơ thể. Ăn dứa thường xuyên giúp làm chậm quá trình lão hóa da hiệu quả.

Món ăn ngon từ quả dứa

1. Salad dứa và dưa leo

Nguyên liệu làm món salad dứa và dưa leo

3 quả dưa leo baby, 1 quả dứa, 1 quả ớt chuông, tỏi băm, nước cốt chanh, nước mắm, đường nâu, bột tiêu, ớt, rau mùi tây.

Cách làm món salad dứa và dưa leo

Bước 1: Dứa gọt bỏ vỏ, cắt mắt sau đó xắt miếng vừa ăn. Dưa chuột rửa sạch, sau đó cắt miếng nhỏ. Ớt chuông rửa sạch, cắt rồi rồi loại bỏ hạt, sau đó xắt miếng nhỏ. Cho tất cả các nguyên liệu củ quả vào bát trộn lớn.

Bước 2: Cho tỏi băm, 2 thìa canh nước cốt chanh, 2 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh đường nâu, ớt băm, bột tiêu vào bát. Dùng thìa khuấy đều để các nguyên liệu hòa quyện. Sau đó cho phần sốt trộn vào tô đựng dứa, ớt chuông và dưa chuột, trộn đều. Sau đó rắc chút mùi tây xắt nhỏ lên (hoặc bạn có thể thay bằng rau húng quế xắt nhỏ). Sau khi trộn xong bạn cho món salad dứa và dưa leo ra đĩa là có thể thưởng thức.

2. Dứa nướng

Nguyên liệu làm món dứa nướng

1 quả dứa, 100g đường nâu, 1 thìa bột quế.

Cách làm món dứa nướng

Bước 1: Dứa đem gọt vỏ, loại bỏ mắt. Sau đó bổ dứa làm đôi theo chiều dọc rồi cắt mỗi nửa quả thành 4-5 phần bằng nhau. Hoặc bạn có thể cắt quả dứa thành từng lát theo chiều ngang cũng được. Cho dứa vào âu trộn.

Bước 2: Tiếp theo bạn cho 1/2 lượng đường nâu và bột quế lên dứa, trộn đều một lúc cho ngấm. Sau đó rắc đường nâu và bột quế phủ lên từng bề mặt từng miếng dứa. Đặt dứa lên bếp nướng. Nướng cho đến khi dứa chín có màu vàng đều là được. Thời gian nướng có thể tầm 10-15 phút.

Món dứa nướng ăn kèm với thịt bò giúp thịt mềm và thơm hơn, mang đến hương vị vừa lạ, vừa ngon miệng. Dứa nướng làm giảm bớt vị chua, nhưng không làm mất hoạt tính của các enzim nên khi ăn kèm vẫn có thể giúp bạn đốt triệt để lượng mỡ thừa đang tích tụ trong món ăn và cơ thể bạn.

3. Đậu phụ sốt dứa chua ngọt

Nguyên liệu làm món đậu phụ sốt dứa chua ngọt

1 miếng đậu phụ non 200g, 1/2 quả dứa, 1 quả cà chua bóc bỏ vỏ, xay nhuyễn thành sốt (hoặc thay thế bằng lượng sốt cà chua thích hợp), bột nêm, gia vị, dầu ăn.

Cách làm món đậu phụ sốt dứa chua ngọt

Bước 1: Đậu phụ xả dưới vòi nước cho sạch rồi thấm khô. Sau đó cắt đậu phụ thành các miếng vuông vừa ăn. Dứa gọt vỏ, bỏ mắt sau đó cắt miếng vuông tương tự đậu phụ.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn rồi cho dứa vào xào đến khi chuyển màu hơi trong. Tiếp theo bạn cho chút nước vào mâm xâm xấp mặt dứa. Đun cho đến khi sôi thì thả đậu phụ vào, nên chút hạt nêm, gia vị. Tiếp tục nấu trong khoảng 5 phút thì cho sốt cà chua vào nấu khoảng 3 phút nữa là được.

4. Thịt gà kho dứa

Nguyên liệu làm món ức gà kho dứa

Nửa con gà, 1/2 quả dứa, hành tím, hành lá, tỏi, lượng muối vừa phải, chút đường, nước mắm, bột tiêu, nước màu, bột nêm.

Cách làm món thịt gà kho dứa

Bước 1: Thịt gà sơ chế sạch, sau đó chặt miếng vừa ăn. Cho thịt gà vào bát tô, thêm chút đường, muối, nước màu, bột nêm, chút nước mắm, trộn đều rồi ướp khoảng 15 phút.

Bước 2: Dứa sơ chế sạch rồi cắt thành miếng vừa ăn. Sau đó ướp dứa cùng chút muối và đường trong 5-10 phút để làm giảm vị chua.

Bước 3: Đặt nồi lên bếp, cho chút dầu ăn vào, đun nóng. Tiếp đó cho hành tím và tỏi đã băm vào phi thơm. Tiếp theo cho thịt gà đã ướp vào, xào qua để thịt gà săn lại rồi cho nước vào sâm sấp mặt thịt. Đun đến khi nước sôi thì cho dứa vào, kho đến khi thịt gà chín mềm thì nêm nếm thêm gia vị vừa ăn. Tắt bếp lấy món ăn ra đĩa và thưởng thức cùng cơm nóng.