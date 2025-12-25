Xe xăng cỡ nhỏ "chạm đáy" lịch sử trên thị trường Việt; vì sao Toyota vẫn dẫn đầu độ tin cậy?

Xe xăng cỡ nhỏ chạm đáy trên thị trường Việt Nam

Phân khúc xe xăng cỡ nhỏ tại Việt Nam, từng là lựa chọn “quốc dân” cho người mua xe lần đầu, đang đối mặt với khủng hoảng doanh số nghiêm trọng khi thị hiếu khách hàng dịch chuyển mạnh mẽ. Thống kê mới nhất cho thấy doanh số Kia Morning chỉ đạt 16 xe trong tháng 11/2025, thấp kỷ lục so với trước đây và thua xa các mẫu xe cao cấp như Toyota Land Cruiser.

Số liệu từ VAMA và Hyundai Thành Công cho thấy toàn bộ phân khúc hatchback hạng A chỉ bán được 5.403 xe sau 11 tháng đầu năm, trong đó Hyundai Grand i10 dẫn đầu với gần 3.000 xe, Toyota Wigo khoảng 2.100 xe và Kia Morning chạm đáy với 263 xe.

Sau giai đoạn huy hoàng, Kia Morning và Hyundai i10 lao dốc không phanh.

Không chỉ xe gầm thấp, ngay cả những mẫu SUV xăng cỡ A như Kia Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue cũng ghi nhận doanh số yếu.

Nguyên nhân chính là thay đổi trong tiêu chí lựa chọn xe của người dùng: ưu tiên công nghệ hiện đại, trải nghiệm lái tốt hơn và xu hướng xe điện tăng trưởng mạnh. Trong 11 tháng năm 2025, VinFast VF 3 đạt doanh số kỷ lục 40.660 xe, trong khi VF 5 Plus cũng vượt ngưỡng 38.000 chiếc, dẫn đầu phân khúc.

Mặc dù các hãng tung ưu đãi kích cầu, nhưng thị trường yêu cầu cao hơn về công nghệ và tiện nghi, đẩy các mẫu xe nhỏ truyền thống vào thế bất lợi.

Ngành xe điện bước vào 'kỷ nguyên 18 tháng': Các hãng ô tô phương Tây thay đổi để sinh tồn

Ngành công nghiệp xe điện toàn cầu đang bước vào giai đoạn được gọi là “kỷ nguyên 18 tháng”, khi tốc độ phát triển sản phẩm trở thành yếu tố sống còn. Trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các hãng xe Trung Quốc, nhiều nhà sản xuất ô tô phương Tây buộc phải phá bỏ các quy trình truyền thống vốn kéo dài nhiều năm.

Theo Financial Times, Ford, Volkswagen và một số tập đoàn lớn đã rút ngắn chu kỳ nghiên cứu và đưa sản phẩm ra thị trường từ hơn bốn năm xuống còn khoảng hai năm.

Các hãng đẩy mạnh thiết kế và thử nghiệm kỹ thuật số, tăng cường tái sử dụng nền tảng và linh kiện sẵn có nhằm giảm chi phí và thời gian. Nissan thậm chí phát triển mẫu sedan điện giá rẻ dưới 20.000 USD thông qua hợp tác với đối tác Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc tăng tốc cũng đặt ra thách thức lớn trong việc bảo đảm chất lượng, an toàn và duy trì bản sắc thương hiệu. Trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, khả năng thích ứng linh hoạt được xem là chìa khóa để các hãng xe phương Tây tồn tại và cạnh tranh.

Toyota và bí quyết giữ vững vị thế thương hiệu ô tô bền bỉ nhất thế giới

Toyota tiếp tục khẳng định vị thế hiếm có trong ngành ô tô toàn cầu khi luôn lọt top những thương hiệu đáng tin cậy nhất, bất chấp không ít hoài nghi và thay đổi trong xu hướng tiêu dùng.

Báo cáo của Consumer Reports dựa trên khảo sát gần 380.000 xe từ năm 2000 đến 2025 cho thấy Toyota, cùng với Lexus và Subaru, đứng đầu bảng xếp hạng độ tin cậy, vượt trội so với nhiều hãng khác như Mazda hay Tesla.

Toyota dẫn đầu bảng xếp hạng độ tin cậy thương hiệu ô tô của Consumer Reports. Ảnh: Consumer Reports



Điều làm nên khác biệt của Toyota lại xuất phát từ một yếu tố từng bị xem là điểm trừ, đó là triết lý phát triển thận trọng. Hãng ưu tiên cải tiến từng bước, sử dụng nền tảng và linh kiện đã được kiểm chứng thay vì liên tục tung ra công nghệ hoàn toàn mới. Cách tiếp cận này giúp Toyota giảm rủi ro lỗi kỹ thuật, kiểm soát tốt chất lượng và duy trì chi phí sửa chữa, bảo dưỡng ở mức thấp.

Ngay cả khi gặp sự cố ở một số dòng xe mới, Toyota thường nhanh chóng khắc phục và lấy lại niềm tin từ người tiêu dùng. Trong bối cảnh nhiều hãng ô tô chạy đua đổi mới để thu hút thị trường, Toyota chứng minh rằng sự bền bỉ, ổn định và tính thực dụng vẫn là giá trị cốt lõi giúp thương hiệu này giữ vững vị trí hàng đầu, đặc biệt với nhóm khách hàng coi trọng độ tin cậy lâu dài.



