Một hãng xe điện gây 'sốc'

Doanh số xuất khẩu của BYD bứt phá, mở rộng tới hơn 100 quốc gia

BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, hãng đang trên đà đạt cột mốc xuất khẩu 1 triệu xe trong năm 2025.

Theo dữ liệu Car News China cho thấy xuất khẩu xe du lịch của BYD tăng trưởng bùng nổ trong năm 2025, với hơn 128.000 xe xuất khẩu riêng tháng 11 tăng 313,4% so với cùng kỳ năm trước và 59,9% so với tháng 10. Lũy kế 11 tháng, BYD xuất khẩu gần 880.000 xe, tăng 144% và mở rộng tới 119 quốc gia.

Sự tăng trưởng này phản ánh chiến lược toàn cầu hóa quyết liệt của BYD, với sự hiện diện ngày càng rõ nét tại châu Âu, Đông Nam Á, Mỹ Latinh và Trung Đông. Tại nhiều thị trường, hãng đã vượt qua Tesla và các nhà sản xuất ô tô truyền thống để trở thành thương hiệu xe điện bán chạy nhất.

Song song với xuất khẩu, BYD cũng vừa xuất xưởng chiếc xe năng lượng mới (NEV) thứ 15 triệu. Một kỷ lục chưa từng có trong ngành. Thành tựu này củng cố vị thế của BYD như một trong những nhân tố định hình lại cục diện ngành công nghiệp ô tô toàn cầu trong kỷ nguyên điện hóa.

Lệnh cấm xe xăng ở Châu Âu đối mặt thực tế phũ phàng từ thị trường xe điện

Lệnh cấm bán xe chạy bằng xăng và diesel tại châu Âu, từng được xem là biểu tượng cho cam kết khí hậu của khối, đang đối mặt với hạn chế thực tế và phải điều chỉnh chính sách.

Ban đầu mục tiêu cấm hoàn toàn xe phát thải CO₂ mới từ năm 2035 được coi là lộ trình rõ ràng hướng tới trung hòa carbon, nhưng nay EU buộc phải cân nhắc cho phép ngoại lệ với xe hybrid hoặc xe sử dụng nhiên liệu tổng hợp do sức ép chính trị, kinh tế và xã hội.

Giá xe điện vẫn cao hơn đáng kể so với xe xăng, trợ cấp tại nhiều nước châu Âu bị thu hẹp, cùng với mạng lưới trạm sạc thiếu đồng đều, khiến việc chuyển đổi sang xe điện gặp rào cản lớn về chi phí và hạ tầng.

Bên cạnh đó, ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang chịu sức ép kép: vừa đầu tư khổng lồ cho điện hóa, vừa cạnh tranh với xe điện giá rẻ từ Trung Quốc và các chính sách ưu đãi ở Mỹ. Những yếu tố này buộc EU xem xét nới lỏng các quy định, nhằm bảo đảm tính khả thi và duy trì sức cạnh tranh cho ngành công nghiệp nội khối.

Những mẫu xe bị trộm nhiều nhất dù đã được bảo vệ hiện đại

Dù số vụ trộm ô tô tại nhiều khu vực trên thế giới giảm khoảng 23% trong năm 2025, tình trạng mất cắp xe vẫn là thách thức với giới chủ phương tiện và cơ quan chức năng. Theo báo cáo, một số mẫu xe vẫn bị trộm với tần suất cao hơn đáng kể, ngay cả khi đã trang bị các biện pháp an ninh cơ bản như khóa tiêu chuẩn, cho thấy tội phạm ngày càng tinh vi hơn trong khai thác lỗ hổng bảo mật.

Nguyên nhân chủ yếu là giá trị cao và các điểm yếu trong hệ thống khóa, khởi động của nhiều dòng xe, đặc biệt các xe không có công nghệ chống trộm hiện đại như immobilizer, dễ thu hút kẻ gian.

Các mẫu SUV giá trị cao như Toyota Land Cruiser liên tục nằm trong danh sách bị trộm nhiều nhất theo thống kê của các tổ chức bảo hiểm.

Chủ xe và hãng bảo hiểm đang khuyến khích sử dụng giải pháp an ninh cao cấp như GPS định vị, immobilizer và nâng cao nhận thức bảo vệ xe để đối phó với nạn trộm trong tương lai.

* Tổng hợp từ nhiều nguồn












