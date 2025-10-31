Xe VinFast sắp bàn giao lộ thêm ảnh thực tế, 1 thông số thay đổi; Honda ra mắt xe máy điện hoàn toàn mới

Dưới đây là một số tin tức nổi bật trong khoảng 24 giờ vừa qua.

Vụ việc xảy ra sáng 8/10 tại hầm chui Kim Liên (Hà Nội), khi một clip người dân quay lại cho thấy chị T.T.H. (31 tuổi) vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại và thiếu gương chiếu hậu bên trái.

CSGT TP. Hà Nội lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị H. (Ảnh: Cục CSGT).

Sau khi xác minh, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội lập biên bản và xử phạt tổng cộng 1,4 triệu đồng cho các lỗi liên quan. Theo luật hiện hành, hành vi dùng điện thoại khi điều khiển xe máy mà không gây tai nạn sẽ bị phạt 800.000–1.000.000 đồng và bị trừ 4 điểm (với lái ôtô tương tự có khung phạt khác); nếu gây ra tai nạn, mức phạt có thể tăng lên 10–14 triệu đồng.

Vụ việc được đưa ra như lời nhắc rằng thói quen cầm điện thoại khi lái xe rất phổ biến nhưng nguy hiểm, và cơ quan chức năng kêu gọi công chúng tiếp tục gửi clip, hình ảnh để xử lý các vi phạm kịp thời, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Soha

Trong kế hoạch 5 năm 2026–2030, Trung Quốc lần đầu không đưa “xe năng lượng mới” (NEV — gồm xe thuần điện, PHEV, xe hydro) vào danh sách các ngành công nghiệp chiến lược được ưu đãi.

Xe điện không còn nằm trong danh sách ưu tiên của Trung quốc.

Ngành xe điện Trung Quốc đã phát triển mạnh suốt hơn một thập kỷ nhờ chính sách ưu đãi và quy mô thị trường lớn, nên giờ chính phủ muốn chuyển trọng tâm hỗ trợ sang các lĩnh vực khác, như công nghệ lượng tử, sản xuất sinh học, năng lượng hydro và tổng hợp hạt nhân.

Tại Japan Mobility Show 2025, Honda giới thiệu mẫu xe máy điện ý tưởng EV Outlier Concept, được mô tả là không kế thừa bất kỳ dòng nào hiện hữu mà hướng tới “trải nghiệm thế hệ tiếp theo” cho xe hai bánh.

Mẫu xe máy điện ý tưởng Honda EV Outlier Concept.

Điểm đáng chú ý của xe nằm ở việc xe dùng hai mô-tơ điện đặt ở cả bánh trước và sau, loại bỏ động cơ trung tâm, giải phóng không gian để bố trí pin và linh kiện; thân xe dài, thấp theo triết lý “Dynamic & Low Proportion”; nhiều chi tiết nhựa trong suốt để lộ cấu trúc nội thất; không dùng gương truyền thống mà thay bằng camera hiển thị trên màn hình; giao diện hiển thị hai tầng, chú trọng cung cấp thông tin lái cần thiết và trạng thái phân bổ lực mô-men giữa hai bánh.

Nhiều bộ phận của xe được làm bằng vật liệu trong suốt, tạo sự bí ẩn, lôi cuốn.

Honda mô tả ba trụ cột trải nghiệm: Gliding (cảm giác trượt êm), Ecstasy (mô-men xoắn tức thì và điều khiển động cơ kép) và Low (tư thế ngồi thấp, thay đổi cảm nhận người lái). EV Outlier là bản ý tưởng nhiều sáng tạo, cho thấy Honda thử nghiệm mạnh ở cả thiết kế lẫn công nghệ điều khiển động cơ kép cho xe máy điện.

Tại hội thảo do một số đơn vị trong ngành tổ chức, kế hoạch siết tiêu chuẩn khí thải được công bố: Từ 1/1/2029 ôtô lưu thông tại Hà Nội và TP.HCM phải đạt tối thiểu tiêu chuẩn khí thải mức 2, với lộ trình nâng dần tới mức 5 cho hai thành phố vào 2028 và toàn quốc áp dụng mức 5 vào 2032.

Mức tiêu chuẩn khí thải được áp dụng linh hoạt theo năm sản xuất của xe, không áp dụng một khung cứng. Ví dụ như xe trước 1999 áp dụng mức 1; 1999–2016 mức 2; 2017–2021 mức 3; từ 2022 phải đạt mức 4 từ 2026. Mục tiêu là giảm NOx và PM2.5 tại đô thị, bởi giao thông đường bộ chiếm phần lớn phát thải ô nhiễm - đặc biệt là xe diesel.

Xe cũ khó có thể đáp ứng tiêu chuẩn khí thải khắt khe hơn có thể được áp dụng tới đây.

Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo nhiều thách thức: hàng triệu xe cũ khó đáp ứng, chi phí nâng cấp (DOC, DPF, SCR) lớn, nguồn nhiên liệu kém chất lượng làm giảm hiệu quả, và thiếu hệ thống kiểm định/hệ sinh thái hỗ trợ.

Do đó cần cơ chế hỗ trợ tài chính, chính sách đổi xe cũ, phát triển nhiên liệu sạch cùng hạ tầng kiểm định để đảm bảo công bằng cho doanh nghiệp vận tải nhỏ và người dân. Soha

Các ảnh thực tế rò rỉ cho thấy bảng thông số pin của VinFast EC Van có dung lượng 18,64 kWh - cao hơn so với con số VinFast từng công bố (17 kWh, loại LFP). Nếu thông số mới xác thực, quãng đường mỗi lần sạc có thể tăng lên so với công bố (theo NEDC VinFast từng cho biết ~150 km với pack 17 kWh), nhưng thời gian sạc cũng có thể kéo dài nếu công suất sạc tối đa không đổi.

VinFast EC Van dự kiến bàn giao trong tháng 11.

Theo kế hoạch, VinFast EC Van sẽ bàn giao những chiếc đầu tiên trong tháng 11.

VinFast EC Van có kích thước nhỏ gọn với khoang hàng dung tích 2.600 lít có tải trọng khoảng 600 kg. Xe có giá 285 triệu đồng bao gồm pin, được đánh giá là phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, giao hàng nội đô và kể cả khách cá nhân muốn “độ” thành xe cắm trại.