Honda ra mắt xe máy điện mới

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, Honda chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện ý tưởng EV Outlier Concept. Mẫu xe máy điện này được giới thiệu đại diện cho tư duy thiết kế hoàn toàn mới, được xem như biểu tượng cho thế hệ tiếp theo của phương tiện hai bánh trong kỷ nguyên điện hóa.

Đây không chỉ là một bản ý tưởng kỹ thuật, mà còn thể hiện hình dung của Honda về trải nghiệm lái xe máy trong tương lai.

Mẫu xe máy điện ý tưởng Honda EV Outlier Concept vừa được cho ra mắt.

Theo lãnh đạo dự án Yuya Tsutsumi, mẫu xe máy điện ý tưởng Honda EV Outlier Concept không phải là bản kế thừa của bất kỳ dòng xe hiện hữu nào, mà được khởi tạo với mục tiêu “mang lại cảm xúc ngạc nhiên và phấn khích” bằng cách khám phá những giá trị chỉ có thể xuất hiện nhờ điện hóa.

Tên gọi “Outlier” - kẻ ngoại lệ - hàm ý một mẫu xe không bị khuôn mẫu ràng buộc. Quá trình phát triển được thực hiện theo tinh thần Waigaya – phương pháp thảo luận mở đặc trưng của Honda, khuyến khích các nhà thiết kế từ nhiều lĩnh vực (xe máy, thiết bị năng lượng, ô tô và thậm chí cả robot) tự do chia sẻ quan điểm.

Trưởng dự án Yuya Tsutsumi cho rằng chiếc xe có thiết kế mới hoàn toàn.

Nhờ đó, dự án mang tinh thần vượt giới hạn, kết hợp tư duy Nhật Bản với cảm hứng đến từ bất cứ đâu, tạo nên một mô hình phát triển linh hoạt và phi truyền thống.

Thiết kế với tỷ lệ chưa từng thấy

Honda EV Outlier Concept tận dụng triệt để sự tự do bố trí của hệ thống điện để đạt được kiểu dáng “Dynamic & Low Proportion” với thân xe dài, thấp, tạo cảm giác đằm và vững.

Một trong những điều rất đặc biệt ở mẫu xe này là xe trang bị hai động cơ điện đặt ở bánh trước và bánh sau. Cả động cơ trước và sau đều là loại in-wheel motor, loại bỏ đi khối động cơ trung tâm, giải phóng không gian ở khung để chứa pin và các linh kiện điện tử. Cấu trúc này tạo điều kiện cho thiết kế thân xe liền khối, gọn gàng và đầy tính cơ học.

Xe sử dụng nhiều chi tiết nhựa trong, gợi tò mò về các chi tiết bên trong xe.

Phần thân chính màu đen được thiết kế như khối trung tâm, chứa toàn bộ cụm pin, tạo độ tương phản rõ rệt với các bộ phận khác và làm nổi bật tính “chính xác nội tại”, là tinh thần của triết lý Precision of Intrinsic Design mà Honda theo đuổi cho toàn bộ dòng xe điện.

Thân xe cũng là một điểm nhấn khi sử dụng nhựa trong suốt, vừa tạo bề mặt trơn nhẵn, vừa gây cuốn hút về chi tiết bên trong xe.

Xe sử dụng hai mô tơ điện, đặt ở cả bánh trước và bánh sau.

Honda cũng nhấn mạnh tới ba yếu tố được xem là nền tảng tạo nên “trải nghiệm lái hoàn toàn mới” của EV Outlier Concept, đó là Gliding, Ecstasy, và Low.

- Gliding là cảm giác trượt êm trên mặt đường, là đặc trưng của động cơ điện mượt và yên tĩnh. Honda cho rằng sử dụng động cơ điện có khả năng tăng, giảm tốc mượt mà, đi cùng khả năng chuyển hướng dễ dàng khiến người lái có cảm giác lướt đi nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng.

- Ecstasy lại biểu trưng cho cảm xúc bùng nổ từ mô-men xoắn tức thì và khả năng kiểm soát động cơ kép. Nhờ hệ thống điều khiển độc lập hai bánh, sức kéo được phân bổ linh hoạt, mang đến cảm giác hợp nhất giữa người và xe.

- Low không chỉ là tư thế ngồi thấp, mà còn là cách Honda định hình lại tầm nhìn và cảm nhận của người lái. Vị trí ngồi thấp đi cùng phần thân trước được làm dày, nhấn mạnh tỷ lệ mạnh mẽ, tạo cảm giác người lái “ở trong” chiếc xe thay vì “ngồi lên” nó.

Honda EV Outlier Concept không sử dụng gương chiếu hậu mà dùng camera, hiển thị hình ảnh trên hai góc của màn hình lái.

Khu vực tay lái và cụm hiển thị của Honda EV Outlier Concept thể hiện rõ định hướng tương lai. Gương chiếu hậu truyền thống được thay bằng camera, hiển thị trên hai góc của màn hình nằm ngang, mang lại góc nhìn rộng hơn và tổng thể gọn gàng hơn.

Bảng đồng hồ gồm hai tầng: phần trên hiển thị thông tin lái cơ bản; phần dưới hiển thị chế độ vận hành, lực mô-men của từng động cơ, cũng như phản hồi chuyển động bánh xe theo điều kiện đường.

Xe còn có một màn hình đặt dọc sau cổ xe.

Giao diện đồ họa được tinh giản, chỉ hiển thị dữ liệu cần thiết như góc nghiêng xe, giúp người lái tập trung hơn và cảm nhận rõ sự “kết nối người - máy”.

Khi thay đổi chế độ vận hành, giao diện phụ hiển thị trực quan trạng thái phân bổ lực kéo giữa bánh trước và sau, mang lại cảm giác điều khiển năng động và tùy biến. Honda cũng định hướng hệ thống này có thể liên kết với dữ liệu cá nhân của người dùng trong tương lai, gợi ý hành trình hoặc chế độ phù hợp kỹ năng.