VinFast âm thầm "sửa" một thông số quan trọng của EC Van: Bức ảnh này chỉ ra điều khác biệt

Theo kế hoạch đã công bố, VinFast sẽ bàn giao những chiếc xe tải nhỏ EC Van đầu tiên vào tháng 11 tới. Càng tới gần thời điểm này, những bức ảnh thực tế của xe cũng xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội, cùng với đó là những thông tin chưa được công bố chi tiết.

Trong loạt ảnh mới xuất hiện gần đây, ảnh chụp bảng thông số pin cho thấy VinFast đã có thay đổi so với thông tin đã công bố.

Bức ảnh được cho là chụp thông số pin của VinFast EC Van.

Cụ thể hơn, bảng thông tin được cho là của xe VinFast EC Van cho thấy pin của xe có dung lượng lên tới 18,64 kWh, lớn hơn con số mà VinFast đã từng công bố.

Các thông tin được công khai cho thấy VinFast EC Van sử dụng pin LFP có dung lượng 17 kWh, có thể sạc từ 10-70% trong 42 phút với công suất sạc tối đa 19,4 kW. Khi đầy pin, xe có thể đi được trên 150 km theo chuẩn NEDC.

Với pack pin có dung lượng lớn hơn, quãng đường di chuyển mỗi lần sạc của xe có thể sẽ tăng lên; thời gian sạc của xe cũng sẽ tăng lên trong trường hợp công suất sạc tối đa không thay đổi.

Ảnh thực tế của VinFast EC Van đang dần xuất hiện nhiều hơn.

Trong toàn bộ dòng sản phẩm của VinFast, mẫu EC Van là mẫu xe chuyên vận tải hàng hóa đầu tiên bên cạnh các dòng chuyên vận tải hành khách.

VinFast EC Van chính thức ra mắt từ giữa tháng 5. Xe có kích thước rất nhỏ gọn với chiều dài chưa tới 3,8 mét, chiều rộng 1,68 mét. Xe dung tích chở hàng khoảng 2.600 lít với tải trọng trên 600 kg, phù hợp cho vận chuyển hàng hóa trong đô thị.

Cận cảnh khoang hàng của VinFast EC Van.

Mẫu xe này được thiết kế với hai chỗ ngồi phía trước và khoang phía sau dành cho hàng hóa, hướng tới các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, dịch vụ giao hàng nội đô…

Với giá khởi điểm khoảng 285 triệu đồng đã bao gồm pin, mẫu xe này đang được các chuyên gia đánh giá là lựa chọn “kinh doanh” khả thi trong kỷ nguyên xe điện.

VinFast EC Van chỉ có cửa lật phía sau, không có cửa hông.

Một trong những điểm nổi bật của VinFast EC Van là xe được trang bị một số tính năng an toàn cơ bản như hệ thống phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử (EBD), kiểm soát lực kéo (TCS). Cùng với cách vận hành đơn giản của một mẫu xe điện, VinFast EC Van là một mẫu xe tải dễ lái, dễ sử dụng, khác với các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong - thường sử dụng hộp số sàn.

Ông Nguyễn Văn Thanh - CEO của Xanh SM - từng cho rằng thị trường vận tải đô thị đang là một mỏ vàng chưa được khai thác đầy đủ. Ông Thanh cho rằng trong nhiều năm qua, VinFast và các hãng khác tập trung nhiều vào xe máy điện, xe ô tô điện cá nhân và xe buýt điện, nhưng vẫn chưa thực sự chạm tới nhu cầu vận tải hàng hóa đô thị vốn rất lớn.

Không chỉ khách hàng doanh nghiệp, nhiều khách hàng cá nhân cũng có hứng thú với VinFast EC Van, dự tính độ thành xe cắm trại.

CEO Xanh SM nêu quan điểm rằng VinFast EC Van không chỉ là một phương tiện chạy đơn thuần mà còn là cánh tay nối dài cho các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh, giúp họ đáp ứng nhu cầu giao hàng nhanh, linh hoạt và thân thiện với môi trường.

Thông qua quan điểm này, ông Thanh cùng Xanh SM kì vọng sẽ mở rộng mạng lưới vận tải bằng xe điện, đồng thời tận dụng lợi thế của mô hình gọi xe/điện tử để thúc đẩy quy mô và độ phủ dịch vụ.

Không chỉ phục vụ mục đích vận tải, nhiều người dùng cá nhân cũng đã chia sẻ những ý tưởng sử dụng rất thú vị với mẫu xe van này. Một trong những ý tưởng thường xuyên được đề cập tới là sử dụng làm xe cắm trại.