CSGT vừa xử phạt 1 cô gái có hành vi mà rất nhiều người Việt mắc phải, mức phạt tối đa lên đến 14 triệu đồng

Mới đây, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đã lập biên bản xử phạt đối với chị T.T.H. (31 tuổi, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) với tổng mức phạt là 1,4 triệu đồng.

Nguyên nhân xử phạt bắt nguồn từ một clip do người dân quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Cụ thể, vào lúc 9h sáng ngày 8/10, chị H. điều khiển xe máy biển số 29E2-761.xx đi qua hầm chui Kim Liên (hướng từ Đại Cồ Việt đi Xã Đàn).

Trong clip, chị H. bị ghi lại hình ảnh có nhiều vi phạm, bao gồm:

Vừa điều khiển phương tiện vừa dùng tay cầm và sử dụng điện thoại. Xe máy không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, CSGT TP. Hà Nội đã xác minh và mời chị H. lên làm việc, lập biên bản xử phạt cho các lỗi vi phạm trên.

CSGT TP. Hà Nội lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị H. (Ảnh: Cục CSGT).

Trong vụ việc của chị H., hành vi vừa lái xe vừa dùng điện thoại là một lỗi vi phạm nghiêm trọng mà rất nhiều người Việt Nam đang mắc phải, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Theo quy định hiện hành, mức phạt cho lỗi này được chia làm hai trường hợp với mức phạt chênh lệch rất lớn:

Trường hợp 1: Không gây tai nạn giao thông Người điều khiển xe máy (kể cả xe máy điện) có hành vi "dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe" sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng . Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe .

Trường hợp 2: Gây tai nạn giao thông Nếu hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe gây ra tai nạn giao thông , mức phạt sẽ tăng nặng, lên tới từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng .



Ảnh minh họa

Qua vụ việc này, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được những hình ảnh, clip của quần chúng nhân dân phản ánh về các vi phạm trật tự an toàn giao thông. Việc này nhằm giúp cơ quan chức năng xử lý kịp thời, từ đó tạo thói quen và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mọi người khi tham gia giao thông.