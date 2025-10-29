Vì sao xe VinFast bị phóng hỏa, pin vẫn không cháy?

Dưới đây là một số tin tức nổi bật trong khoảng 24 giờ vừa qua.

1. Chiếc siêu xe cổ Mercedes‑Benz 500 SL khiến giới sưu tầm sửng sốt

Sau hơn bốn thập kỷ “ngủ yên” trong kho, một chiếc Mercedes-Benz 500 SL đời 1982 vừa được phát hiện, khiến giới mê xe cổ không khỏi kinh ngạc.

Chiếc xe thuộc thế hệ R107 – dòng biểu tượng ra mắt từ năm 1971, thế hệ kế nhiệm dòng W113 “Pagoda”.

Đáng chú ý: xe chỉ mới lăn bánh 42 dặm (khoảng 68 km), chưa gắn biển số và gần như nguyên bản: từ lớp sơn bóng loáng, các tem dán kỹ thuật, đến lốp Michelin XWX 44 năm tuổi.

Chuyên gia phục chế từ Anh cho rằng đây là “cỗ máy thời gian hoàn hảo”.

Ước tính giá đấu có thể hơn 100.000 bảng Anh (hơn 3 tỷ đồng), vượt xa hầu hết mẫu R107 từng được rao bán.

Thay vì bán ra ngay, cửa hàng phục chế sẽ giữ lại chiếc xe để trưng bày và nghiên cứu như chuẩn mực cho dự án tái sinh dòng R107.

2. Xe tải ‘trùm biển LED quảng cáo’ bị tước đăng ký và phạt 7 triệu đồng

Một chiếc xe tải biển số 29K-098.97, được phản ánh chạy tại khu vực Đại Cồ Việt – Trần Khát Chân (Hà Nội) vào chiều 24/10 với toàn bộ thân xe phủ biển quảng cáo LED ba mặt, đã bị xử lý.

Cụ thể, lực lượng CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) xác minh và mời đại diện đơn vị chủ quản – Công ty CP Tập đoàn Quảng cáo Unique – lên làm việc.

Kết quả: Xe bị tước đăng ký và chủ xe bị phạt tiền 7 triệu đồng, vì diện tích lắp biển quảng cáo vượt mức cho phép. Vụ việc được cảnh sát cho biết xuất phát từ hình ảnh phản ánh của người dân

3. Loạt xe phải xả hàng VIN cũ, giảm giá ‘kịch sàn’ tại Việt Nam: Có mẫu giảm cả tỷ đồng, rẻ hơn cả phân khúc dưới

Tại quý 4/2025, nhiều đại lý ô tô tại Việt Nam đang tích cực thu hồi vốn bằng cách phanh mạnh các mẫu sản xuất năm 2023 hoặc có VIN sâu, với mức giảm giá “khủng”: hàng trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

Cụ thể: các mẫu của Mercedes‑Benz như E300 AMG giảm đến 800 triệu đồng, còn từ 2,15 tỷ; S450 Luxury giảm khoảng 500–600 triệu đồng.

Mẫu xe điện BMW iX3 giảm hơn 1 tỷ đồng, từ 3,539 tỷ còn 2,495 tỷ đồng — thấp hơn khá nhiều mẫu CUV phân khúc dưới.

SUV 7 chỗ như Kia Sorento PHEV cũng được giảm khoảng 410 triệu đồng.

Động thái này xuất phát từ nhu cầu đẩy hàng tồn kho, nhất là mẫu VIN 2023, để chuẩn bị đón bản nâng cấp hoặc mẫu mới 2025.

4. Vụ xe điện VinFast bị phóng hỏa: Hé lộ về ‘lá chắn kép’ khiến pin vẫn trơ trơ không cháy

Ngày 28/10, một chiếc VinFast Limo Green bị kẻ gian đổ xăng rồi phóng hỏa. Dù cảnh cabin bị cháy nặng, điều đáng chú ý là khối pin của xe không bị cháy lan — phần lớn vẫn nguyên vẹn.

Nguyên nhân được phân tích gồm: (1) pin lithium-sắt-phốt pho (LiFePO₄ – LFP) dùng trong xe có cấu trúc cực dương phosphat bền vững, bắt đầu mất ổn định ở 230–270 °C, trong khi loại phổ biến NMC chỉ từ 160–180°C.

Chiếc VinFast Limo Green bị phóng hỏa.

(2) Cấu trúc khung chứa pin được thiết kế nhiều lớp cách nhiệt – vỏ nhôm/thép, vật liệu như mica, aerogel ngăn nhiệt lan vào mô-đun pin.

(3) Hệ thống bảo vệ chủ động: BMS (Battery Management System) có khả năng ngắt dòng điện khi phát hiện nhiệt bất thường, van thoát khí giúp giảm áp suất tránh cháy lan.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân phóng hỏa và đánh giá hệ thống an toàn của VinFast.

5. VinFast có 2 xe điện mới, là đối thủ xứng tầm của Honda, Yamaha?

VinFast sắp ra mắt hai mẫu xe máy điện phân khúc học sinh-sinh viên: ZGoo và Flazz, với giá niêm yết lần lượt 14,9 triệu và 16 triệu đồng, và có thể có ưu đãi giảm ~12%.

Hai mẫu xe sử dụng pin LFP, trong khi mẫu Motio trước đó dùng ắc quy axit-chì.

So sánh với Honda ICON e (giá ~26,8 triệu) và Yamaha NEO’s (~49 triệu) cho thấy VinFast có lợi thế lớn về giá.

VinFast ZGoo sắp được ra mắt chính thức.

Về thông số: ZGoo/Flazz công suất ~1,1 kW, tốc độ tối đa 39 km/h, bản Flazz có thể gắn pin phụ giúp quãng đường lên ~135 km; Honda/Yamaha có công suất và trang bị tiện nghi hơn nhưng giá cũng cao hơn nhiều.

Về kích thước và trọng lượng: Mẫu của VinFast nhẹ hơn, dễ dùng cho học sinh, trong khi Honda/Yamaha có yên cao hơn, khoảng sáng gầm lớn hơn.

Kết luận: nếu mục tiêu là giá rẻ và phục vụ học sinh, VinFast có lợi thế. Nếu cần trang bị tiện nghi, Honda/Yamaha sẽ là lựa chọn hợp lý.