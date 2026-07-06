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Xe tay ga Suzuki Burgman Street sắp quay trở lại Việt Nam, đối thủ của Honda Air Blade và Yamaha Freego

Vĩnh Phúc
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Mẫu xe này từng được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 2/2021 trước khi âm thầm khai tử trong năm 2025.

Trong sự kiện giới thiệu Satria 2026 diễn ra tại TP.HCM cuối tuần qua, Suzuki Burgman Street bất ngờ được mang ra trưng bày. Trao đổi với đại diện Suzuki Việt Nam, hãng cho biết đang cân nhắc kế hoạch mang mẫu xe này quay trở lại để mở rộng danh mục sản phẩm hiện có.

Burgman Street được trưng bày tại sự kiện ra mắt Satria. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Burgman Street không phải là cái tên hoàn toàn mới tại Việt Nam, mẫu xe này từng được giới thiệu khách Việt lần đầu tiên vào tháng 2/2021, trước khi âm thầm khai tử vào năm ngoái.

Sự xuất hiện của Burgman Street vào thời điểm hiện tại là hợp lý bởi dải sản phẩm xe 2 bánh của Suzuki đang chỉ có 2 cái tên là Satria và V-Strom 250SX, hoàn toàn thiếu vắng lựa chọn xe tay ga. Cách đây khoảng 2 tháng, Burgman Street cũng vừa nhận được bản nâng cấp với nhiều cải tiến về thiết kế lẫn trang bị.

Burgman Street 2026 được mở bán tại thị trường Ấn Độ đầu tiên trước khi đổ bộ tại các quốc gia khác. So với đời cũ, xe mang những đường nét vuốt nhọn sắc sảo nhưng vẫn thanh lịch, phảng phất phong cách của những chiếc xe tay ga phân khối lớn mang hơi hướng châu Âu.

"Trái tim" của Burgman Street mới vẫn là động cơ 124 cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất 8,4 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn 10,2 Nm tại 5.250 vòng/phút. So với đời cũ, mô-men xoắn trên xe đạt được ở dải vòng tua thấp hơn, giúp việc vận hành phù hợp hơn với điều kiện trong đô thị.

Điểm đáng nói nhất lại nằm ở trang bị, xe được nâng cấp lên màn hình TFT 4,2 inch, có khả năng kết nối với điện thoại thông qua hệ thống Suzuki Ride Connect, cho phép hiển thị định vị, thông báo cuộc gọi,...

Suzuki Burgman Street đã có kế hoạch quay trở lại thị trường Việt Nam. Ảnh: Suzuki

Vào thời điểm ra mắt lần đầu tiên, Burgman Street là lựa chọn xe tay ga duy nhất của Suzuki, cạnh tranh với Honda Air Blade 125 lẫn Yamaha NVX 125, đi kèm giá bán 49,5 triệu đồng - khá cao khi so với các đối thủ. Trước đó, Suzuki Việt Nam còn có mẫu xe tay ga Address dùng động cơ 110 cc, tuy nhiên sản phẩm này cũng đã bị rút khỏi danh mục.

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