Số lượng xe tăng Leopard 1A5 của Quân đội Ukraine bị phá hủy trên chiến trường đã ở mức báo động.

Các đơn vị cơ giới của Lực lượng vũ trang Ukraine rất thường xuyên báo cáo về những trường hợp tổn thất đối với xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Leopard 1A5 do các quốc gia đồng minh NATO cung cấp, thông tin từ mặt trận thường xuyên cho biết những chiếc MBT này đang bị phá hủy mọi nơi trên chiến tuyến.

Tổng cộng, Quân đội Ukraine đã nhận được 103 chiếc Leopard 1A5, trong đó 33 chiếc vào năm 2023 và 70 chiếc khác trong năm 2024. Hầu hết trong số đó hiện đang phục vụ trong Lữ đoàn cơ giới hạng nặng độc lập số 5.

Giới truyền thông biết, có 35 xe tăng loại này đã bị phá hủy. Con số trên nhiều hơn cả Leopard 2A4 và Leopard 2A6. 28 chiếc Leopard 2A4 bị vô hiệu hóa và 13 chiếc Leopard 2A6 bị phá hủy. 25 xe tăng M1A1 Abrams và 9 chiếc Stridsvagn 122 của Thụy Điển cũng bị loại bỏ.

Thiệt hại của xe tăng Leopard 1A5 đã ở mức đáng báo động.

Xe tăng Leopard 1A5 nổi tiếng với khả năng sống sót kém trên chiến trường, do lớp giáp mỏng và đạn dược được cất giữ lộ thiên bên trong khoang chiến đấu. Ngay cả việc lắp đặt các khối giáp phản ứng nổ Kontakt-1 và Nozh cũng không giúp ích được gì.

Theo nhiều báo cáo, Ukraine có kế hoạch lắp đặt loại tháp pháo mới với pháo chính cỡ nòng 105mm loại C3105 do Công ty John Cockerill của Bỉ cung cấp.

Loại tháp pháo này được trang bị hệ thống ngắm bắn hiện đại và cơ cấu nạp đạn tự động, nhưng lớp giáp nhôm của chúng chỉ chịu được đạn pháo 25mm, có nghĩa là xe tăng Leopard 1 đang phục vụ trong Quân đội Ukraine sẽ càng dễ bị cháy hơn.