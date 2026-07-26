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Xe tải lao vào khu vực tập trung hàng trăm nghìn người ở Đức, nhiều người thương vong

Bình Giang
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Một chiếc xe tải lao vào đám đông gần khu vực diễn ra lễ diễu hành Pride ở thủ đô Berlin của Đức, khiến 1 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Cảnh sát cho biết, chiếc xe màu trắng đã tông vào nhiều người ở khu vực công viên Tiergarten vào tối 25/7, sau đó dừng lại vì đâm vào cây.

Hiện trường xảy ra vụ xe đâm vào đám đông. (Ảnh: Reuters)

“Chiếc xe không có người bên trong, vì vậy chúng tôi đang tích cực truy tìm thủ phạm”, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát chưa công bố thêm thông tin về chiếc xe ngoài việc xác nhận đó là phương tiện màu trắng. Báo Bild dẫn lời nhân chứng cho biết, đó là chiếc xe tải nhỏ và 1 người đàn ông đã ra khỏi xe rồi bỏ chạy sau vụ đâm.

Sự việc xảy ra khi hàng trăm nghìn người tập trung để dự lễ kỷ niệm Christopher Street Day (CSD) thường niên. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất châu Âu của cộng đồng LGBTQ. Vụ việc khiến lễ kỷ niệm đột ngột bị gián đoạn.

Rất nhiều xe của lực lượng cứu hộ và ứng phó khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường.

Mỗi năm, Christopher Street Day thu hút hàng trăm nghìn người đến thủ đô Berlin. Sự kiện nhằm tưởng niệm cuộc nổi dậy Stonewall năm 1969 tại New York, kết hợp hoạt động diễu hành và kêu gọi bình đẳng, hòa nhập cũng như bảo vệ cộng đồng trước mọi hình thức phân biệt đối xử.

Được tổ chức lần đầu tại Tây Berlin vào năm 1979, Christopher Street Day phát triển từ mít-tinh quy mô nhỏ thành sự kiện văn hóa - chính trị lớn của thành phố.

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