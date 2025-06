Xe tải chở 1,3 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ

Ngày 5-6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, phát hiện xe ô tô tải nhãn hiệu THACO mang BKS 37C-397.43 do ông Lê Anh Hùng (trú xóm Long Giang, xã Kim Bảng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển chở 1,3 tấn nội tạng động vật (mỡ, lòng) không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số nội tạng không rõ nguồn gốc được phát hiện trên xe tải

Tại thời điểm kiểm tra, ông Lê Anh Hùng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ cũng như các tài liệu, giấy tờ có liên quan kèm theo để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số nội tạng động vật trên. Ngoài ra, toàn bộ số hàng không có giấy tờ kiểm dịch sản phẩm động vật, không được bảo quản đúng quy định, có dấu hiệu biến chất. Ông Lê Anh Hùng bị xử phạt hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm nói trên theo quy định.

Trước đó, ngày 3-6, lực lượng chức năng ở Nghệ An kiểm tra, phát hiện bà Đặng Thị Lợi (trú xóm Trung Thành, phường Hưng Đông, TP Vinh) kinh doanh gạo nếp do nước ngoài sản xuất có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà Đặng Thị Lợi. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Tại thời điểm kiểm tra, bà Lợi đang sử dụng 1 máy ép nhiệt YAMAFUJI để đóng các sản phẩm gạo nếp từ bao 50 kg thành các bao bì nhỏ có khối lượng 1 kg và 5 kg. Số lượng hàng đã được đóng thành phẩm gồm 1.400 gói gạo nếp các loại có khối lượng 1 kg/gói. Đoàn kiểm tra cũng phát hiện số lượng lớn bao bì gồm 22.000 loại 1 kg/bao và 150 vỏ bao loại 5 kg/bao, trên các bao bì đều có chữ nước ngoài.

Lực lượng chức năng xác định bà Đặng Thị Lợi đóng gói thực phẩm (gạo nếp) có dấu hiệu giả tem, nhãn, bao bì hàng hóa. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.