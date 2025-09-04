Xe ô tô điện tầm trung, phạm vi 200 dặm – đứng đầu bảng xếp hạng ít phát thải

Trong bối cảnh giao thông vận tải chiếm tới 28% tổng lượng khí nhà kính toàn cầu, một nghiên cứu toàn diện của Đại học Michigan đã phân tích vòng đời của 35 mẫu xe với nhiều loại hệ truyền động khác nhau cho thấy, xe điện hạng nhỏ 4-5 chỗ ngồi, tầm hoạt động 200 dặm (khoảng 321 km) là phương tiện ít gây ô nhiễm nhất, chỉ phát thải 81g CO₂ tương đương/mile. Con số này bằng chưa tới 20% lượng phát thải của xe bán tải chạy nhiên liệu hoá thạch.

Những mẫu xe điện hoạt động phạm vi 200 dặm có lượng phát thải bằng chưa tới 20% xe bán tải chạy nhiên liệu hoá thạch. (Hình minh hoạ)

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng lưu ý: Những mẫu EV có pin dung lượng lớn hơn để đi xa hơn sẽ kéo theo phát thải nhiều hơn trong quá trình sản xuất. Vì vậy, lựa chọn một chiếc xe vừa đủ với nhu cầu thực tế không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp giảm thêm gánh nặng môi trường.

Ở chiều ngược lại, nghiên cứu xác định xe bán tải chạy xăng truyền thống là phương tiện gây ô nhiễm nhất. Trung bình, mỗi dặm di chuyển của loại xe này phát thải tới 486g CO₂ tương đương, cao hơn bất kỳ dòng xe nào khác.

Ngay cả khi so sánh với các lựa chọn thay thế, mức chênh lệch vẫn rõ rệt: Chuyển sang bán tải hybrid có thể giảm phát thải 23%, trong khi bán tải điện hoàn toàn giảm tới 75%.

Một thống kê gây chú ý, chiếc bán tải điện (BEV) chở 2.500 pound (khoảng hơn 1.1 tấn) hàng hóa vẫn phát thải ít hơn 30% so với bán tải xăng chạy không tải. Điều này cho thấy lợi thế lớn của xe điện ngay cả khi vận hành trong điều kiện tải nặng.

Giáo sư Greg Keoleian, tác giả cao cấp của nghiên cứu, nhấn mạnh: “ Quan trọng là chọn đúng xe cho nhu cầu của bạn. Nếu bạn cần xe tải cho công việc, hãy chọn bán tải điện. Nhưng nếu chỉ đi làm hằng ngày, một chiếc sedan BEV sẽ là lựa chọn tối ưu .”

Mặc dù một số chính sách liên bang tại Mỹ đang giảm ưu đãi cho xe điện, các hãng xe lớn vẫn kiên định với chiến lược điện hóa. Ford gần đây tuyên bố sẽ phát triển nền tảng EV giá rẻ, coi đây là “khoảnh khắc Model T” thứ hai trong lịch sử hãng.

Theo Keoleian, các nhà sản xuất nhận thức rõ rằng EV đang trở thành xu thế toàn cầu, và nước Mỹ cũng không thể đứng ngoài cuộc.