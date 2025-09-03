Sau sự tăng trưởng mạnh mẽ về công suất năng lượng tái tạo toàn cầu trong thập kỷ qua, các công ty và chính phủ đã liên tục tăng đầu tư vào hệ thống lưu trữ pin để giúp cải thiện tính ổn định của nguồn cung cấp năng lượng xanh.

Theo báo cáo tháng 5/2025 của Rystad Energy (Na Uy), vào năm 2024, lưu trữ năng lượng pin toàn cầu đã tăng khoảng 200 GWh, nâng tổng công suất lưu trữ pin của thế giới lên 375 GWh. Trung Quốc dẫn đầu với 100 GWh công suất mới, tiếp theo là Mỹ với 35 GWh. Đức, Úc và Anh là những quốc gia có mức tăng trưởng đáng kể khác.

Marketsandmarkets cho biết, thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng pin toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 9,73 tỷ USD vào năm 2025 lên 25,57 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ CAGR là 26,9% trong giai đoạn dự báo.

Hệ thống lưu trữ pin có thể được sử dụng để lưu trữ năng lượng gió và mặt trời để cung cấp cho lưới điện trong những giờ không có điện. Hệ thống này chủ yếu bao gồm pin lithium-ion.

Việc áp dụng pinlithium-ion trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế ít carbon càng thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường; đồng thời có lợi cho "túi tiền" của người dân.

Theo Rystad Energy, đến năm 2040, công suất lưu trữ pin toàn cầu dự kiến sẽ tăng gấp 9 lần, lên hơn 4 TW.

Tại Anh, quốc gia có công suất lắp đặt điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới, nguồn điện vẫn tiếp tục không ổn định nếu không sử dụng pin lưu trữ, đây là một hạn chế lớn đối với việc đạt được quá trình chuyển đổi xanh.

Chính phủ Anh ước tính các công nghệ như hệ thống lưu trữ pin có thể giúp Anh tiết kiệm tới 48 tỷ USD vào năm 2050, từ đó giảm hóa đơn tiền điện của người dân.

Công ty năng lượng và khí đốt đa quốc gia National Grid của Anh cho biết: "Phần mềm pin thông minh sử dụng các thuật toán để điều phối sản xuất năng lượng và các hệ thống điều khiển máy tính được sử dụng để quyết định thời điểm lưu trữ năng lượng hoặc giải phóng năng lượng vào lưới điện. Năng lượng được giải phóng từ hệ thống lưu trữ pin vào thời điểm nhu cầu cao điểm, giúp giảm chi phí và duy trì dòng điện."

Những đổi mới trong công nghệ pin và chi phí thấp hơn đã cho phép phát triển điện mặt trời 24/7, với dự án điện mặt trời 24 giờ đầu tiên trên thế giới được công bố tại Abu Dhabi vào đầu năm 2025.

Công ty năng lượng tái tạo nhà nước Masdar đang phân bổ 6 tỷ USD để phát triển 5 GW điện mặt trời và 19 GWh dung lượng pin, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027.

Nếu thành công, điều này có thể khuyến khích các công ty khác thực hiện các khoản đầu tư tương tự, qua đó tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để lấp đầy khoảng trống cung cấp năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, những tiến bộ công nghệ cũng đã dẫn đến tuổi thọ pin dài hơn, với các nhà sản xuất hiện đang đảm bảo 10.000 chu kỳ sạc-xả và hơn 80% tuổi thọ pin trong suốt vòng đời đó.