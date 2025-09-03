"Sản vật tỷ USD" đó chính là DỪA.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, dừa Việt Nam đang sở hữu lợi thế lớn về thị trường và sản lượng. Cả nước hiện có hơn 200.000 hecta diện tích dừa, với sản lượng thu hoạch hàng năm khoảng 2,28 triệu tấn.

Dừa là sản vật tỷ USD của Việt Nam. Ảnh: Rimex

Nhờ sản lượng này, Việt Nam hiện xếp thứ 4 trong số các quốc gia xuất khẩu dừa tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; và thứ 5 trên toàn thế giới.

Hiệp hội Dừa Việt Nam thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành dừa đạt kim ngạch xuất khẩu 489 triệu USD, với dừa nguyên trái (dừa khô và dừa tươi) đóng góp 216 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu dừa của Việt Nam đạt 1,089 tỷ USD. Ngành dừa đặt mục tiêu tăng trưởng 20% trong năm 2025, hướng đến vượt mốc 1,2 tỷ USD.

Quả dừa Việt Nam thường mọc trên cây dừa với chiều cao trung bình của cây dao động từ 3 đến 25 mét, tùy thuộc vào giống dừa (dừa lùn, dừa cao) và điều kiện môi trường.

Đánh thức tiềm năng từ "sản vật tỷ USD"

Dừa được xuất khẩu từ 179 quốc gia trên toàn cầu, và sản lượng tập trung ở châu Á, chiếm hơn 80% tổng sản lượng - dẫn đầu là Philippines, Indonesia, Malaysia...

Nhờ loạt tác dụng "vàng" đối với sức khỏe của nước dừa - được ví như "Nước Thần" vì chứa nhiều Kali, Magie, Canxi... - như hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa huyết áp, cải thiện cholesterol tốt, hỗ trợ tim mạch, tăng trao đổi chất, giúp kiểm soát cân nặng, tăng cường miễn dịch, dưỡng da, tóc... mà dừa và các sản phẩm từ dừa được 225 nước trên toàn cầu ưa chuộng và nhập về.

Đây chính là lợi thế "cầu" mà Việt Nam chúng ta có thể tận dụng để đạt được mục tiêu xuất khẩu dừa vượt mốc 1,2 tỷ USD năm 2025 cũng như đưa dừa Việt vươn xa trên thị trường quốc tế.

Bài toán cần giải quyết đó là tăng giá trị của trái dừa từ gốc rễ.

Ảnh: Rimex

Thứ nhất: Áp dụng công nghệ và minh bạch

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vạch rõ, đến năm 2030, diện tích dừa cả nước tăng lên tổng 210.000 hecta, trong đó 30% diện tích (tương đương 63.000 hecta) sẽ sản xuất theo tiêu chuẩn GAP (Thực hành Nông nghiệp Tốt) hoặc tương đương; và 30% (63.000 hecta) được cấp mã số vùng trồng.

Hai mục tiêu này cần thực hiện song song nhằm nâng cao chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc của dừa Việt. Tiêu chuẩn GAP nhằm đảm bảo dừa được trồng, thu hoạch và xử lý theo các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng cao, giảm thiểu tác động môi trường và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Việc cấp mã số vùng trồng giúp nhà quản lý và người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xác định được vùng canh tác, thời gian sản xuất, từ đó tăng tính minh bạch và uy tín cho dừa Việt.

Để đạt chuẩn GAP và có mã số vùng minh bạch, người trồng cần áp dụng đồng loạt công nghệ - như tự động hóa, quản lý bằng công nghệ số và AI - từ khâu trồng trọt, thu hoạch, bảo quản, vận chuyển.

Thứ hai: Chế biến sâu

Để tăng giá trị của trái dừa Việt, chúng ta cần chế biến trái dừa thành hàng chục sản phẩm tiện dụng như dầu dừa, nước dừa đóng lon, nước cốt dừa đóng lon...

Đây là lúc rất cần đến sự đóng góp và nỗ lực của các doanh nghiệp Việt như Công ty TNHH Vina T&T Group, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex), Công ty TNHH GC Food... Trong số đó, Betrimex nổi lên là một trong những doanh nghiệp mang trái dừa Việt vươn xa trên thị trường quốc tế - hơn 70 quốc gia tin dùng sản phẩm của Betrimex.

Với gần 50 năm phát triển, Betrimex nắm bắt nhanh chóng việc áp dụng công nghệ trong chế biến sâu trái dừa, đồng thời xây dựng hệ sinh thái bền vững của dừa.

"Trái tim công nghệ" trong chuỗi chế biến sâu của Betrimex chính là dây chuyền sản xuất hàng đầu thế giới của Tập đoàn Tetra Pak (Thụy Điển) và công nghê tiệt trùng UHT trực tiếp.

Nhà máy Betrimex áp dụng dây chuyền công nghệ tiệt trùng UHT tối tân trên thế giới. Ảnh: Hữu Khoa

UHT (Ultra High Temperature) là công nghệ mới nhất, đảm bảo hương vị tự nhiên của dừa và rất an toàn với sức khỏe người dùng (không có chất bảo quản).

Với UHT, dừa được tiệt trùng ở nhiệt độ 140-144°C trong 2-4 giây bằng phương pháp phun hơi nóng trực tiếp, sau đó làm lạnh nhanh xuống 22-30°C.

Các công đoạn tiệt trùng UHT giúp nước dừa giữ trọn vẹn vị ngon tự nhiên của Betrimex. Ảnh: Betrimex

Nhờ công nghệ và quy trình này, sản phẩm giữ chất lượng ổn định trong 12 tháng mà không cần bảo quản lạnh hay sử dụng chất bảo quản, đồng thời tiết kiệm khoảng 35% nhiên liệu điện.

Đó là lý do, các sản phẩm của Betrimex đáp ứng các chứng chỉ như FSSC 22000, BRC, FDA, HALAL, KOSHER, USDA-NOP, EU-ORGANIC, BSCI, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007, giúp hàng triệu người dùng từ 70 quốc gia trên thế giới tin dùng.

Không để các doanh nghiệp "đơn độc" trong hành trình đưa trái Việt vươn tầm thế giới, vào tháng 7/2025, Hiệp hội Dừa Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai chương trình "Xây dựng chuỗi cung ứng nguyên liệu dừa" nhằm ổn định vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy phát triển bền vững ngành dừa.

Giai đoạn thí điểm diễn ra từ tháng 9 - 12/2025 tại Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ, với sự tham gia của khoảng 2.700 hộ dân, 90 doanh nghiệp và hợp tác xã.

Dự kiến đến tháng 1/2026, mô hình sẽ được nhân rộng ra 16 tỉnh, thành có diện tích trồng dừa, góp phần ổn định sinh kế nông dân, nâng cao thương hiệu dừa Việt Nam trên thị trường quốc tế.