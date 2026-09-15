Xe mới ra mắt trong 18 tháng: vì sao lứa xe điện Trung Quốc mới nhất mang rủi ro pin cao hơn

Nửa đầu năm 2026, thị trường Trung Quốc đón hơn 570 dòng xe mới, bình quân mỗi ngày hơn 3 mẫu ra mắt. Để giữ nhịp đó, chu kỳ phát triển một mẫu xe bị nén từ hơn 36 tháng xuống còn khoảng 18 tháng. Phần bị cắt để có tốc độ ấy lại rơi đúng vào những khâu kiểm chứng bảo vệ khối pin.

Mỗi ngày hơn 3 mẫu xe mới ra mắt

Theo các nền tảng theo dõi thị trường, 6 tháng đầu năm 2026 thị trường xe con Trung Quốc có 576 dòng xe mới với hơn 1.700 phiên bản. Tính cả bản nâng cấp giữa vòng đời, con số vượt 600 mẫu.

Tốc độ đó đến từ việc rút ngắn chu kỳ phát triển. Ở thời xe xăng, một mẫu xe đi từ lúc lập dự án tới lúc sản xuất hàng loạt thường mất 3 tới 4 năm, kèm chương trình thử hai mùa đông hai mùa hè và hàng triệu kilômét chạy đường thật. Theo hãng tư vấn McKinsey, các hãng xe điện Trung Quốc đã nén chu kỳ này còn khoảng 24 tháng.

Mô-đun pin trên dây chuyền lắp ráp, cụm chi tiết cần chương trình thử nghiệm dài nhất trong một chiếc xe điện.

Những khâu bị cắt là khâu bảo vệ khối pin

Cách nén chu kỳ đã được người trong ngành mô tả khá cụ thể. Chương trình thử hai mùa đông hai mùa hè bị rút còn một lần, phần mềm đáng lẽ kiểm chứng trong 4 tháng bị nén xuống khoảng 2 tuần, còn hai vòng kiểm chứng thiết kế và kiểm chứng sản xuất hàng loạt thì chọn một bỏ một. Phần hụt được kỳ vọng vá lại bằng cập nhật từ xa sau khi xe đã giao.

Ông Li Fenggang, Tổng giám đốc Beijing Hyundai, nói tại diễn đàn ô tô Trung Quốc năm 2026 rằng một số thương hiệu cắt bỏ thử nghiệm cần thiết để kịp ngày ra mắt, khiến người tiêu dùng trở thành lái thử. Ông Li Shufu, Chủ tịch tập đoàn Geely, phát biểu tại diễn đàn ô tô Trùng Khánh rằng ô tô liên quan tới tính mạng con người nên không thể sản xuất bằng tư duy ăn xổi.

Khối pin chịu thiệt nhiều nhất khi rút ngắn kiểm chứng. Đặc tính lão hóa, ứng xử ở nhiệt độ thấp và độ bền sau vài nghìn chu kỳ sạc xả chỉ lộ ra theo thời gian thật. Một bản cập nhật phần mềm sửa được lỗi hiển thị, nhưng không sửa được khối pin đã suy giảm nhanh hơn thiết kế.

Khối pin chiếm gần trọn sàn xe và là cụm chi tiết đắt nhất, cũng là cụm khó thay thế nhất sau khi hết bảo hành.

Hậu quả đã hiện ra trong số liệu

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc công bố 50 đợt triệu hồi ô tô liên quan 26 thương hiệu với khoảng 1.650.000 xe. Riêng nhóm thương hiệu nội địa, lượng xe bị triệu hồi tăng 681,2% so với cùng kỳ. Mức tăng này không giải thích được bằng quy mô thị trường, vì doanh số nhiều phân khúc cùng giai đoạn lại giảm.

Một mốc khác là tiêu chuẩn an toàn pin mới của Trung Quốc, yêu cầu pin không bốc cháy và không phát nổ, chỉ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Mọi mẫu xe chứng nhận trước đó vẫn theo bộ tiêu chuẩn cũ, và phần lớn xe điện Trung Quốc đang lăn bánh ở các thị trường xuất khẩu thuộc nhóm này.

Pin thành phẩm chờ xuất xưởng tại một nhà máy ở Trung Quốc, nơi nhịp giao hàng phải chạy theo lịch ra mắt của hãng xe.

Ở phía người dùng, dạng phản ánh phổ biến nhất là quãng đường thực tế thấp hơn hẳn công bố nhưng máy đo lại báo pin bình thường. Ông Li Changyuan, chủ một xe điện chạy dịch vụ, ghi nhận trụ sạc chỉ nạp vào 32 kWh cho khối pin công bố 52 kWh, trong khi đại lý đo ra độ khỏe pin 82% và kết luận chưa đủ điều kiện thay. Ông đòi xem dữ liệu chi tiết thì bị từ chối vì bí mật kinh doanh, còn đơn vị kiểm định độc lập thì cần hãng cấp quyền mới đọc được.

Ba câu hỏi tách người bán minh bạch khỏi phần còn lại

Câu hỏi thứ nhất là ngưỡng bảo hành pin được ghi thế nào trong hợp đồng, ai đo và đo bằng phương pháp gì. Một chính sách nêu rõ mức suy giảm, mốc thời gian và cách xác định khác hẳn dòng quảng cáo nói pin bảo hành dài hạn mà không kèm định nghĩa.

Câu hỏi thứ hai là thay pin hết bao nhiêu tiền và con số đó có niêm yết công khai hay không. Hãng công bố sẵn giá thay pin, hoặc đưa ra phương án thuê pin với phí cố định, thì người mua tính được chi phí sở hữu tới lúc hết bảo hành.

Câu hỏi thứ ba nặng nhất, là ai còn ở lại để thực hiện cam kết đó. Bảo hành pin là lời hứa kéo dài gần chục năm, nên nó chỉ có giá trị bằng tuổi thọ của hãng xe và của mạng lưới dịch vụ. Tại Thái Lan, sau khi công ty mẹ của một thương hiệu xe điện Trung Quốc phá sản, riêng thương hiệu này nhận 667 đơn khiếu nại và hàng nghìn chủ xe phải chờ phụ tùng.

Ba câu hỏi ấy không đòi hỏi kiến thức kỹ thuật, nhưng chúng là cần thiết. Bên bán trả lời được cả ba bằng văn bản là bên đã tính trước chi phí bảo hành ngay trong giá xe và chấp nhận bị ràng buộc bởi con số đó. Bên chỉ trả lời trọn vẹn câu đầu tiên thì phần rủi ro còn lại đang lặng lẽ chuyển sang vai người mua.

Đáng lưu ý là những cảnh báo gay gắt nhất về xe làm vội đều đến từ chính lãnh đạo các hãng xe Trung Quốc. Họ biết phần chi phí bị cắt nằm ở đâu, và biết rằng một khối pin xuống cấp sớm không lộ ra trong buổi lái thử mà lộ ra ở mùa đông thứ ba hoặc thứ tư, khi chiếc xe đã mất phần lớn giá trị bán lại.