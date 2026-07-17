Xe máy điện VinFast Amio S2 ra mắt: Giá chưa đến 1/2 Feliz II, sạc đầy đi 65 km, không đổi pin, có nâng cấp nhỏ nhưng đáng giá

"Tân binh" VinFast Amio S2 sở hữu những nâng cấp liên quan đến bộ tem cũng như trang bị ở khu vực phía sau.

VinFast vừa giới thiệu mẫu xe Amio S2. Đây là dòng xe máy điện phát triển dựa trên Amio ra mắt cách đây không lâu. Xe thuộc phân khúc dành riêng cho đối tượng học sinh. Hiện tại, nhóm sản phẩm này đang có Amio, Amio S, Zgoo, Flazz và Evo Lite.

Amio S2 là mẫu xe máy điện mới nhất của VinFast. Ảnh dựng đồ họa: AP

Thiết kế quen thuộc nhưng được nâng cấp

VinFast Amio S2 mang kiểu dáng tổng thể giống Amio lẫn Amio S. Xe có 5 tùy chọn màu sắc, gồm đen, trắng đen, đỏ, xanh ngọc hoặc trắng tím. Kích thước tổng thể 1.715 x 690 x 1.050 mm (dài x rộng x cao), chiều cao yên 750 mm. Kích thước này khá phù hợp với học sinh Việt Nam. Thiết kế nhỏ gọn giúp xe luồn lách dễ dàng trên phố.

So với bản Amio S, VinFast Amio S2 có nhiều điểm mới. Xe sở hữu cách phối màu và bộ tem mới cá tính. Chắn bùn sau có kiểu dáng khác biệt đôi chút. Phần yên sau cũng được tinh chỉnh lại, có thể tấm ốp 2 bên.

Về tiện nghi, xe nổi bật với màn hình tốc độ LED, đèn chiếu sáng LED, bàn đạp khi xe hết điện hoặc cần thêm lực kéo. Cốp chứa đồ 12 lít có thể cất vừa vặn một mũ bảo hiểm.

Các nâng cấp trên Amio S2 liên quan đến phối màu và trang bị khu vực phía sau. Ảnh: VinFast

Không yêu cầu bằng lái

VinFast Amio S2 được phát triển cho nhu cầu đi lại hàng ngày. Tốc độ tối đa được giới hạn an toàn ở mức 25 km/h. Đây là nhóm phương tiện không yêu cầu bằng lái xe. Học sinh từ 16 tuổi có thể sử dụng hợp pháp.

Sức mạnh của VinFast Amio S2 đến từ động cơ BLDC Inhub 800 W. Xe sử dụng pin LFP có dung lượng 1,024 kWh. Quãng đường di chuyển đạt khoảng 65 km sau mỗi lần sạc. Thời gian sạc đầy pin mất khoảng 6 giờ.

Khác với các dòng xe đổi pin, khối pin của Amio S2 đặt dưới sàn giúp hạ thấp trọng tâm xe. VinFast cho biết xe đạt chuẩn chống nước IP67, hoạt động tốt ở độ sâu 0,5 m trong 30 phút.

Amio S2 (trái) và Amio S (phải). Ảnh: VinFast

Giá bán của VinFast Amio S2 là 12 triệu đồng, đã bao gồm pin LFP và bộ sạc. Trong khi đó, mẫu Amio và Amio S có giá 11,6 triệu đồng. Chênh lệch này đến từ nâng cấp về kiểu dáng cũng như bổ sung thêm các tấm ốp. Hiện tại, Amio S2 đã được mang về các đại lý.