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Xe máy điện mới của Honda, cốp rộng hơn Air Blade

Lê Tuấn
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Mẫu xe máy điện mới của Honda có tên QC3, sở hữu phạm vi hoạt động khoảng 145 km/lần sạc và cốp rộng 32 lít.

Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện QC3 tại thị trường Ấn Độ. Đây là mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng gia đình với thiết kế thực dụng, phạm vi hoạt động dài cùng nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Về thiết kế, Honda QC3 sở hữu phong cách đơn giản nhưng hiện đại. Xe được trang bị ghi-đông đặt cao kết hợp tư thế ngồi thẳng, mang đến cảm giác thoải mái khi di chuyển trong đô thị. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày và cụm đèn pha LED có thiết kế thanh mảnh.

Xe máy điện Honda QC3 ra mắt tại Ấn Độ. Ảnh: BikeDekho

Cung cấp sức mạnh cho QC3 là bộ pin dung lượng 3 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 145 km/lần sạc theo chu trình thử nghiệm IDC. Theo Honda, xe có thể sạc từ 0-80% dung lượng pin trong 2 giờ 40 phút bằng sạc nhanh, trong khi sạc đầy pin mất khoảng 4 giờ.

Hệ thống treo của xe gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau. Xe sử dụng phanh đĩa bánh trước và phanh tang trống phía sau.

Honda QC3 được trang bị màn hình TFT 5 inch hỗ trợ kết nối Honda RoadSync thông qua Bluetooth, cho phép hiển thị thông báo cuộc gọi, tin nhắn và chỉ dẫn đường.

Ngoài ra, mẫu xe còn có cổng sạc USB phía trước, chìa khóa thông minh (Smart Key). Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 32 lít - mức nằm giữa hai mẫu xe tay ga Air Blade (23,2 lít) và LEAD (37 lít).

Thông số kỹ thuật đầy đủ cũng như giá bán chính thức của mẫu xe máy điện QC3 tại Ấn Độ chưa được Honda công bố. Trước QC3, hãng xe Nhật đã đưa ra thị trường này hai mẫu xe điện khác là QC1 và Activa e:, như một phần trong chiếc lược mở rộng điện hóa xe hai bánh.

Tại Việt Nam, Honda cũng đang từng bước đẩy mạnh quá trình điện hóa. Hãng hiện phân phối ba mẫu xe máy điện gồm ICON e:, CUV e: và UC3, đồng thời triển khai hệ thống tủ đổi pin và trạm sạc nhằm phục vụ người dùng.

Hãng xe Nhật từng hé lộ kế hoạch ra mắt liên tiếp hai mẫu xe khác thuộc phân khúc phổ thông vào đầu năm 2027. Các mẫu xe mới xếp dưới dòng CUV e: và UC3, và được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam.

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