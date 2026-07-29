Xe máy điện Honda dự đoán về VN năm sau: Nhỏ gọn dễ dùng, giá khoảng 30 triệu, cốp lớn hơn Vision

Mẫu xe máy điện Honda này có kích thước nhỏ gọn nhưng lại có cốp khá lớn, mang đến nhiều tiện lợi cho người sử dụng.

Trong một phát ngôn gần đây, bà Sayaka Arai - Tổng giám đốc Honda Việt Nam (HVN) - đã hé lộ kế hoạch mở rộng dải sản phẩm xe máy điện tại thị trường trong nước. Lãnh đạo HVN nhận định rằng phân khúc bán chạy nhất hiện nay tập trung ở nhóm xe có mức giá dưới 30 triệu đồng. Do đó, hãng xe Nhật Bản đặt mục tiêu đưa về một mẫu xe máy điện hoàn toàn mới nằm trong khoảng giá này để đáp ứng nhu cầu gia tăng của người tiêu dùng.

Dựa trên danh mục sản phẩm toàn cầu của thương hiệu Nhật Bản, mẫu Honda QC1 được xem là ứng viên sáng giá, được nhiều người dự đoán sẽ xuất hiện tại Việt Nam. Được phát triển ban đầu cho thị trường Ấn Độ, QC1 hướng tới nhóm khách hàng di chuyển đô thị tầm ngắn, học sinh, sinh viên hoặc những người chưa có bằng lái nhờ vận tốc tối đa được giới hạn ở mức 50 km/h.

Mẫu xe máy điện Honda QC1 tại Ấn Độ.

Theo thông tin chính thức từ Honda Ấn Độ, xe trang bị pin Lithium-ion được gắn cố định có dung lượng 1,5 kWh, đạt chuẩn kháng nước IP67. Pack pin này lưu trữ đủ năng lượng để xe đi được khoảng 80 km cho mỗi lần sạc đầy. Xe đi kèm bộ sạc rời công suất 330W; xe cần khoảng 4,3 giờ để sạc từ 0% lên 80% và mất khoảng 6,5 giờ để sạc đầy hoàn toàn.

Về hiệu suất vận hành, Honda QC1 sử dụng động cơ điện đặt ở bánh sau (in-wheel motor) với công suất cực đại 1,8 kW và mô-men xoắn đạt 77 Nm. Xe cung cấp hai chế độ lái bao gồm Standard (Tiêu chuẩn) và Econ (Tiết kiệm).

Honda QC1 có giá quy đổi khoảng 30 triệu đồng.

Điểm cộng lớn của mẫu xe này nằm ở khả năng chứa đồ. Mặc dù sở hữu thân xe nhỏ gọn với kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 1826 x 701 x 1129 (mm), QC1 lại sở hữu không gian cốp dưới yên lên tới 26 lít. Dung tích này vượt trội hơn đáng kể so với con số 18 lít của "xe tay ga quốc dân" Honda Vision, giúp người dùng thoải mái để mũ bảo hiểm và đồ dùng cá nhân.

Bổ sung cho khoang chứa đồ chính là hộc để đồ phía trước dung tích 1,45 lít tích hợp cổng sạc USB-C. Bảng đồng hồ của xe sử dụng màn hình LCD 5 inch hiển thị rõ ràng các thông số, đi kèm hệ thống chiếu sáng full-LED và phanh kết hợp CBS an toàn.

Thông số kỹ thuật chính của Honda QC1: • Pin: Lithium-ion 1,5 kWh (đạt chuẩn chống nước IP67) • Quãng đường di chuyển: 80 km mỗi lần sạc • Thời gian sạc: 6,5 giờ (0-100%) • Dung tích cốp dưới yên: 26 lít • Động cơ: In-wheel motor công suất cực đại 1,8 kW

Tại thị trường Ấn Độ, Honda QC1 có giá niêm yết khoảng 90.000 Rupee (tương đương khoảng 27 - 28 triệu đồng).

Trong trường hợp xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ, mức giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng có thể rơi vào khoảng 35 đến 40 triệu đồng. Ngược lại, nếu Honda Việt Nam chủ động nội địa hóa bằng việc lắp ráp dạng CKD tại nhà máy trong nước, chi phí sản xuất sẽ tối ưu hơn, hoàn toàn có thể duy trì giá bán lẻ trong khoảng 28 đến 32 triệu đồng.

Nhìn chung, định hướng bán thêm xe máy điện được đánh giá là rất phù hợp với diễn biến thị trường xe hai bánh hiện nay tại Việt Nam khi xe máy điện đang ngày càng được ưa chuộng, điển hình là doanh số xe máy điện của VinFast trong nửa đầu năm 2026 đạt 435.000 xe, tăng trưởng 280% so với cùng kỳ và chiếm 24% thị phần toàn mảng.

Một số hình ảnh khác của Honda QC1 tại Ấn Độ: