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Xe lạ dễ là VinFast VF 5 mới lộ diện trên đường: Dáng quen thuộc nhưng cấu trúc đèn khác biệt, cánh gió lớn, có thể đổi cả nội thất

Khôi Nguyên
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Loạt hình ảnh và clip rò rỉ của mẫu xe ngụy trang làm dấy lên nghi vấn VinFast VF 5 sắp có phiên bản nâng cấp mới. Mẫu xe đô thị ăn khách này hứa hẹn sở hữu nhiều cải tiến lớn ở cả ngoại hình lẫn khoang cabin.

VinFast VF 5 mới đang được thử nghiệm liên tục?

Một clip mới đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh một chiếc xe lạ bọc kín lớp ngụy trang đang được chở trên xe vận chuyển chuyên dụng di chuyển trên đường phố.


Dựa vào lớp decal ngụy trang đặc trưng này, có thể nhận ra những chiếc xe tương tự cũng từng xuất hiện trong khuôn viên nhà máy VinFast tại Hải Phòng cách đây không lâu.

Xe lạ dễ là VinFast VF 5 mới lộ diện trên đường: Dáng quen thuộc nhưng cấu trúc đèn khác biệt, cánh gió lớn, có thể đổi cả nội thất - Ảnh 1.

Chiếc xe lộ diện trên đường vận chuyển có phần đuôi gần giống VF 5 hiện tại. Ảnh cắt từ clip

Xe lạ dễ là VinFast VF 5 mới lộ diện trên đường: Dáng quen thuộc nhưng cấu trúc đèn khác biệt, cánh gió lớn, có thể đổi cả nội thất - Ảnh 2.

Một số chiếc khác từng được bắt gặp trong nhà máy. Ảnh: ST

Trước đó, một đoạn video khác cũng được chia sẻ rộng rãi, ghi lại cảnh hai chiếc xe tương tự được ngụy trang, đang được đưa lên container để chuẩn bị vận chuyển, có thể ra nước ngoài.

Từ những đường nét tổng thể, kiểu dáng của những mẫu xe thử nghiệm này, có thể dự đoán đây là phiên bản nâng cấp mới của VinFast VF 5, hoặc dòng xe dịch vụ Herio Green.

Bên cạnh đó, trong tài liệu từ Công báo sở hữu công nghiệp công bố vào đầu năm, một mẫu xe mới có kiểu dáng gần giống VF 5 hiện tại cũng đã được đăng ký. Mẫu mới này chung dáng với VF 5, nhưng khác biệt ở phần đầu, đuôi và cánh gió - điểm cũng có thể nhận ra trên những chiếc xe bọc ngụy trang.

Xe lạ dễ là VinFast VF 5 mới lộ diện trên đường: Dáng quen thuộc nhưng cấu trúc đèn khác biệt, cánh gió lớn, có thể đổi cả nội thất - Ảnh 3.

Mẫu xe mới có thể là VF 5 bản nâng cấp. Ảnh: NOIP

Những nâng cấp có thể xuất hiện trên VinFast VF 5 mới

Tại phía đuôi xe, lớp băng keo ngụy trang vô tình lộ ra thiết kế cụm đèn hậu mới với cấu trúc hai bóng tròn đặt dọc độc đáo. Dù chi tiết này có thể chỉ là cụm đèn tạm thời phục vụ quá trình chạy thử, nó vẫn phần nào khẳng định mẫu xe mới sẽ sở hữu giao diện chiếu sáng hoàn toàn khác biệt so với phiên bản đang lăn bánh trên thị trường.

Song song đó, theo Công báo sở hữu công nghiệp, đầu xe ghi nhận sự thay đổi rõ nét với cụm đèn trước đặt thấp sắc sảo hơn, dự kiến sử dụng công nghệ LED. Dải LED định vị chạy ngang cửa cốp cùng logo VinFast nhiều khả năng cũng tích hợp công nghệ chiếu sáng mới. Ngoài ra, cụm đèn tín hiệu phía dưới gồm xi-nhan và đèn lùi cũng trở nên thanh mảnh, bắt mắt hơn đáng kể.

Xe lạ dễ là VinFast VF 5 mới lộ diện trên đường: Dáng quen thuộc nhưng cấu trúc đèn khác biệt, cánh gió lớn, có thể đổi cả nội thất - Ảnh 4.
Xe lạ dễ là VinFast VF 5 mới lộ diện trên đường: Dáng quen thuộc nhưng cấu trúc đèn khác biệt, cánh gió lớn, có thể đổi cả nội thất - Ảnh 5.

VF 5 mới sẽ được tinh chỉnh để trông bắt mắt hơn? Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Sự lột xác từ bên trong cabin cũng được hé lộ phần nào qua đoạn video rò rỉ trước đó. Nội thất xe cho thấy sự nâng cấp mạnh mẽ với vô-lăng vát hai đáy thể thao, đi kèm màn hình điều khiển trung tâm có kích thước lớn hơn hẳn phiên bản hiện tại.

Xe lạ dễ là VinFast VF 5 mới lộ diện trên đường: Dáng quen thuộc nhưng cấu trúc đèn khác biệt, cánh gió lớn, có thể đổi cả nội thất - Ảnh 8.

Nội thất xe cũng có thể thay đổi lớn. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Tình hình kinh doanh của VinFast VF 5 hiện tại

Sự xuất hiện dồn dập của những chiếc xe VF 5 thử nghiệm là bước đi hoàn toàn hợp lý về mặt chiến lược khi nhìn vào báo cáo thị trường nửa đầu năm 2026. Dòng xe điện hạng A này đang đạt thành công lớn tại Việt Nam với doanh số lên tới 20.051 xe. Nhờ đó, VF 5 ở vị trí bán chạy thứ 3 toàn quốc và bán chạy nhất phân khúc.


Xe lạ dễ là VinFast VF 5 mới lộ diện trên đường: Dáng quen thuộc nhưng cấu trúc đèn khác biệt, cánh gió lớn, có thể đổi cả nội thất - Ảnh 9.
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