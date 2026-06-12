Xe ga 125cc uống chưa tới 2 lít/100km trình làng: Có ABS 2 kênh như Honda SH, giá bán chỉ từ 31 triệu đồng

Mẫu xe ga này sở hữu trang bị xịn sò không thua kém Honda SH cùng giá bán hấp dẫn.

Thương hiệu xe máy Trung Quốc QJMotor vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga mới mang tên Hong 125 tại thị trường nội địa. Mẫu xe thuộc phân khúc 125cc được phân phối với hai phiên bản Tiêu chuẩn và ABS, có giá bán lần lượt 7.999 nhân dân tệ và 8.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 31-35 triệu đồng.

QJMotor Hong 125 được phát triển theo định hướng xe tay ga đô thị, tập trung vào tính thực dụng và khả năng sử dụng hàng ngày. Xe sở hữu thiết kế gọn gàng với trọng lượng khô chỉ 110 kg, giúp người dùng dễ dàng điều khiển trong điều kiện giao thông đông đúc hoặc khi cần dắt, quay đầu xe trong không gian hẹp.

Chiều cao yên 750 mm được đánh giá phù hợp với thể trạng người châu Á, tạo sự thuận tiện cho cả nam và nữ khi sử dụng. Đáng chú ý, QJMotor đã trang bị sẵn nhiều phụ kiện thực tế ngay từ nhà máy như thanh bảo vệ chống đổ quanh thân xe và thùng chứa đồ phía sau, giúp tăng khả năng chứa hành lý phục vụ nhu cầu đi làm, mua sắm hay giao hàng.

Sức mạnh của Hong 125 đến từ động cơ xi-lanh đơn dung tích 124cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cho công suất tối đa 9,25 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên mẫu xe mới là công nghệ trợ lực điện P0. Hệ thống có khả năng hỗ trợ tăng lực kéo trong tối đa 8 giây khi khởi động hoặc tăng tốc đột ngột, giúp xe đề-pa nhẹ nhàng và phản hồi nhanh hơn.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống Idling Stop tự động ngắt động cơ khi dừng đèn đỏ và khởi động lại ngay khi vặn ga, góp phần giảm mức tiêu hao nhiên liệu. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của Hong 125 được duy trì dưới 2 lít/100 km nhờ hệ thống phun xăng điện tử được tối ưu hóa.

QJMotor cũng tích hợp công nghệ khởi động êm ái, loại bỏ tiếng động đặc trưng của bộ đề truyền thống, mang lại trải nghiệm vận hành mượt mà và yên tĩnh hơn.

Ở khía cạnh công nghệ, Hong 125 được trang bị hệ thống chống trộm thông minh kết hợp hàng rào điện tử. Chủ xe có thể theo dõi vị trí phương tiện và nhận thông báo trên điện thoại khi xe bị di chuyển bất thường. Bên cạnh đó là cổng sạc nhanh USB hỗ trợ người dùng sạc thiết bị di động trong quá trình di chuyển.

Về an toàn, phiên bản Tiêu chuẩn sử dụng phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau. Trong khi đó, phiên bản ABS được nâng cấp đáng kể với phanh đĩa cho cả hai bánh, kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Đây là những trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe tay ga cao cấp hơn.

Khoang lái cũng có sự khác biệt giữa hai phiên bản. Bản Tiêu chuẩn sử dụng màn hình LCD đơn sắc hiển thị các thông số vận hành cơ bản. Trong khi đó, bản ABS được trang bị màn hình LCD màu với giao diện trực quan hơn, giúp người lái dễ dàng theo dõi trạng thái hoạt động của các hệ thống an toàn như ABS và TCS.

Với mức giá từ 31 triệu đồng cùng loạt trang bị công nghệ hiện đại, QJMotor Hong 125 được xem là một trong những mẫu xe tay ga 125cc đáng chú ý tại thị trường Trung Quốc, đồng thời cho thấy xu hướng các hãng xe ngày càng đưa nhiều tính năng vốn thuộc phân khúc cao cấp xuống các dòng xe phổ thông.



