Xe điện Trung Quốc vừa mua được 6 tháng đã hỏng pin, chủ xe muốn thay mới hết 634 triệu đồng nhưng công ty bảo hiểm từ chối bồi thường: “Pin này còn sửa được”

Theo Sohu, anh Vương, chủ xe Li Xiang MEGA, phản ánh rằng ngày 12/9/2024, chiếc xe mới mua 6 tháng của anh khi đang lưu thông trên cao tốc thì bị va chạm bởi một vật cứng. Tai nạn này khiến gầm xe bị va đập mạnh.

Sau đó, anh Vương đã liên hệ công ty bảo hiểm và đến đại lý 4S để kiểm tra. Phía đại lý cho biết nhà sản xuất pin đưa ra đánh giá là vụ va đập khiến pin xe bị hư hại, phải thay pin mới với chi phí khoảng 170.000 NDT (hơn 634 triệu đồng).

Tuy nhiên, phía công ty bảo hiểm khi biết chuyện đã không đồng ý phương án thay pin. Họ cho rằng pin xe của anh Vương vẫn có thể sửa chữa được. Vì mỗi bên đều có quan điểm riêng, không ai chịu ai khiến vụ việc rơi vào bế tắc và xe của anh Vương vẫn nằm tại đại lý 4S suốt 40 ngày.

Ảnh: Sohu

Đại lý 4S cho biết họ đã cung cấp báo cáo đánh giá hư hại pin của nhà sản xuất pin cho chủ xe. Đơn vị này khẳng định nếu sửa chữa thì sẽ không cung cấp bảo hành pin sau đó, điều này khiến chủ xe thiên về phương án thay pin.

Vụ việc trên sau khi được chia sẻ lên MXH đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đa số đều lên tiếng ủng hộ phía chủ xe vì việc sử dụng pin cũ có thể gây nguy hiểm cho cả người và phương tiện. Trước áp lực từ nhiều phía, công ty bảo hiểm cho biết họ đã gửi báo cáo lên cấp trên để xin thay pin. Tuy nhiên cho đến hiện tại, kết quả của vụ việc tranh chấp tiền bồi thường nói trên chưa được công bố.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trước đó vào tháng 9/2023, Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc đã ban hành "Hướng dẫn kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá pin điện trong các vụ tai nạn bảo hiểm xe năng lượng mới". Đây được cho là cơ sở cho việc kiểm tra và đánh giá tổn thất pin điện trong tai nạn. Tiêu chuẩn mới chia mức độ hư hỏng của pin thành 4 cấp độ và đưa ra các tiêu chuẩn sửa chữa như "cập nhật bảo trì", "sửa chữa" và "thay thế" theo các mức độ hư hỏng khác nhau của pin xe.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn mới này được cho là sẽ giúp chủ xe và các công ty bảo hiểm trong việc xác định chi phí bồi thường đối với phương hiện nếu xảy ra tai nạn. Hơn hết, mức độ ràng buộc và hiệu quả của các tiêu chuẩn mới sẽ phụ thuộc vào sự cân bằng lợi ích giữa các công ty xe, nhà sản xuất pin, chủ xe và công ty bảo hiểm.