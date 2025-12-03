Tròn 1 tuần sau thảm hoạ cháy chung cư Hong Kong: Có những nạn nhân được phát hiện tại vị trí không ngờ

Một tuần sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại khu dân cư Wang Fuk Court, Tai Po (Hong Kong, Trung Quốc), thảm kịch vẫn chưa khép lại. Số ca tử vong tiếp tục tăng, danh sách nạn nhân mất tích chưa thể rút ngắn và công tác tìm kiếm vẫn duy trì trong điều kiện hết sức nguy hiểm. Theo Reuters, đây là vụ cháy dân cư gây thương vong lớn nhất tại Hong Kong trong hơn 70 năm, với mức độ tàn phá khiến lực lượng cứu hộ buộc phải quay lại từng tầng, từng căn hộ suốt nhiều ngày liền.

Ảnh China Daily

Công tác cứu nạn – cứu hộ vẫn tiếp diễn, số ca tử vong tiếp tục tăng

Tính đến ngày 2/12, ít nhất 156 người tử vong, theo cập nhật của South China Morning Post (SCMP). Bên cạnh đó, hàng chục trường hợp vẫn thuộc nhóm "chưa thể xác định danh tính" bởi thi thể bị cháy biến dạng nghiêm trọng. Theo The Guardian, đội nhận dạng nạn nhân đặc biệt (DVI) đang phải dựa vào xét nghiệm ADN, hồ sơ nha khoa và dữ liệu y tế để xác minh từng người.

Công tác cứu hộ kéo dài sang ngày thứ bảy không phải là lựa chọn mà là bắt buộc. Reuters mô tả lực lượng cứu hỏa buộc phải làm việc "trong điều kiện tối đen như mực", khi 7 trong số 8 tòa nhà tại khu dân cư vẫn còn âm ỉ hơi nóng, trần và sàn nhà sụp từng phần, cửa kim loại cong vênh sau khi bị nung cháy ở nhiệt độ cao. Hệ thống giàn giáo tre và lưới nhựa — được cho là một trong những yếu tố khiến đám cháy lan toàn khối nhà — tiếp tục rơi xuống từng mảng, gây cản trở đường tiếp cận của lực lượng cứu hộ.

Nhiều khu vực hoàn toàn mất điện, khiến đội tìm kiếm phải dùng đèn đội đầu và camera dò nhiệt để xác định vị trí khả nghi. Theo SCMP, họ phải đi từng bước chậm rãi vì nguy cơ sàn nhà sập bất cứ lúc nào.

Ảnh HKFP

Dù tình hình vô cùng khó khăn, vẫn xuất hiện một số trường hợp sống sót kỳ diệu. Reuters ghi nhận trường hợp một cư dân ở tầng 16 được phát hiện sau gần 24 giờ mắc kẹt, khi anh cố gắng bịt kín cửa để tránh khói độc và kiệt sức chờ đội cứu nạn. Trường hợp này được xem là hiếm hoi trong thảm họa, bởi phần lớn cư dân trong khu vực đó đã không thể thoát khỏi đám khói dày đặc lan xuống hành lang.

Hành trình tìm kiếm và phát hiện thi thể tại những vị trí không ngờ

Khi ngọn lửa khởi phát từ tòa Wang Cheong House và lan sang 6 tòa nhà khác thông qua hệ thống giàn giáo tre cùng lớp lưới bảo hộ dễ cháy, nó tạo ra luồng nhiệt mạnh theo trục thẳng đứng. Điều này dẫn đến việc nhiều nạn nhân được phát hiện ở các vị trí mà lực lượng cứu hộ "không thể nghĩ họ sẽ chạy tới", theo mô tả của một sĩ quan trong bài viết của The Guardian.

Reuters kể lại trường hợp một nhóm cứu hộ phát hiện thi thể hai người nằm cạnh nhau trong một căn hộ nhỏ — dù cửa thoát hiểm chỉ cách vài mét. Dấu vết cho thấy họ đã cố gắng di chuyển nhưng bị chặn lại bởi lượng khói độc bao trùm toàn bộ tầng.

Ảnh HKFP

Một thi thể khác được tìm thấy gần buồng thang máy — khu vực cư dân thường được cảnh báo không sử dụng trong đám cháy. Việc này có thể cho thấy nạn nhân đã mất phương hướng khi toàn bộ hành lang chìm trong khói. Đội cứu hộ cũng ghi nhận nhiều thi thể nằm gần cửa sổ, nơi nạn nhân có thể đã tìm kiếm không khí trong lành hơn giữa biển lửa, nhưng bị mắc kẹt vì lớp lưới và giàn giáo bao phủ bên ngoài tòa nhà đã cháy chảy, biến dạng.

Nhiều thi thể bị phát hiện ở gần cửa sổ, vị trí không phải lối thoát chính thức nhưng có thể là nơi cư dân hy vọng tìm được không khí trong lành hơn giữa biển lửa. Tuy nhiên, vì giàn giáo và lớp lưới cháy chảy bao phủ bên ngoài, việc tiếp cận cửa sổ gần như là vô ích.

Đáng chú ý, có thi thể được báo cáo tìm thấy trong các góc khuất của hành lang hoặc sát tường — nơi nhiều người có thể tưởng là "vùng đệm an toàn tạm thời". Thế nhưng, khi khói độc lan quá nhanh, những vị trí này không thể bảo vệ họ khỏi nồng độ khí CO vượt ngưỡng.

Ảnh SCMP

Toàn bộ những phát hiện này cho thấy mức độ hỗn loạn và tuyệt vọng mà cư dân phải đối mặt trong những phút cuối cùng. Lực lượng cứu hộ cũng cho biết quá trình tìm kiếm phải làm nhiều vòng vì có khả năng thi thể bị che khuất dưới đống đổ nát hoặc nằm ở những vị trí không theo quy luật di chuyển thông thường.

Công tác nhận dạng nạn nhân cũng đang là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất. The Guardian dẫn lời một giám sát viên DVI cho biết "quá trình này có thể kéo dài nhiều tuần" do tình trạng thi thể bị hủy hoại nặng nề. Một số phần hài cốt phải thu gom từng mảnh và ghép lại để đối chiếu với mẫu ADN từ người thân. Trong khi đó, hàng nghìn cư dân bị ảnh hưởng đang được bố trí tạm thời ở khách sạn, ký túc xá hoặc trung tâm cộng đồng.

Hiện chính quyền Hong Kong đã lập ủy ban điều tra độc lập để xác định trách nhiệm và nguyên nhân chính xác của thảm hoạ, bao gồm việc rà soát sử dụng vật liệu dễ cháy trong quá trình cải tạo cùng các sai phạm của nhà thầu. Nỗi đau của hàng nghìn cư dân mất nhà, mất người thân vẫn còn kéo dài, khi nhiều gia đình vẫn tiếp tục chờ đợi tin tức cuối cùng từ lực lượng nhận dạng nạn nhân.