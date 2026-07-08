Xe điện Volvo EX90 và ES90 chốt lịch ra mắt khách Việt: Nhận đặt cọc từ tháng này, ra mắt quý IV/2026, có ưu đãi cho những khách đầu tiên

Cả 2 mẫu xe đều được trang bị máy tính lõi với công nghệ AI, đi kèm là tính năng cập nhật trực tuyến OTA.

Sau vài ngày hé lộ trên mạng xã hội, Volvo Việt Nam chính thức xác nhận các mốc thời gian liên quan đến việc mở bán bộ đôi xe thuần điện EX90 và ES90. Cụ thể, khách hàng đã có thể đặt cọc 2 mẫu xe ngay từ tháng này, thời gian ra mắt chính thức vào quý IV năm nay. Hãng xe Thụy Điển còn tiết lộ những khách hàng đầu tiên sẽ nhận được thêm các đặc quyền dành riêng.

Volvo ES90 (trái) và EX90 (phải) nhận đặt cọc từ tháng này. Ảnh: Volvo

Volvo EX90 và ES90 không còn là sản phẩm quá mới trên thị trường toàn cầu, mẫu SUV EX90 được ra mắt vào năm 2022 và ES90 ra mắt vào năm 2025. Với việc bổ sung thêm bộ đôi này, dải sản phẩm xe thuần điện của Volvo Việt Nam sẽ có tổng cộng 3 mẫu xe (EC40, EX90 và ES90).

Điểm đáng chú ý trên EX90 và ES90 là việc đánh dấu lần đầu tiên Volvo sử dụng nền tảng điện áp 800V, đây là nền tảng điện áp quen thuộc ở nhóm xe điện trung cấp trở lên. Công nghệ này cho phép xe sạc từ 10% lên 80% pin trong khoảng 22 phút. Ngoài ra, 2 mẫu xe đều được trang bị máy tính lõi thế hệ mới với AI vượt trội hơn đời cũ, đi kèm là công nghệ nâng cấp trực tuyến Over The Air (OTA).

Volvo Việt Nam tiết lộ EX90 sẽ có 2 cấu hình ghế là 6 hoặc 7 chỗ ngồi, các thông tin khác về động cơ hay tính năng được giữ kín. Đối với ES90, hãng không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về cấu hình.

Hai mẫu xe cùng dùng nền tảng điện 800V. Ảnh: Volvo

Về hiệu năng, EX90 nếu được phân phối giống thị trường quốc tế sẽ có 2 phiên bản động cơ. Bản Twin Motor sử dụng 2 mô-tơ điện, sản sinh công suất 408 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Bản Twin Motor Performance nâng công suất lên 517 mã lực và mô-men xoắn 910 Nm. Xe được cung cấp năng lượng bởi bộ pin 111 kWh, cho phạm vi hoạt động 600-620 km tùy phiên bản.

Mẫu sedan ES90 nhỉnh hơn với 3 cấu hình truyền động. Bao gồm bản Single Motor dẫn động cầu sau mạnh 333 mã lực, bản Twin Motor dẫn động 4 bánh công suất 449 mã lực và bản Twin Motor Performance mạnh 680 mã lực. Tùy phiên bản, xe sử dụng bộ pin 92 kWh hoặc 106 kWh, cho phạm vi hoạt động từ khoảng 650-700 km.