Xe điện ‘quốc dân’ giá 35 triệu đồng ra mắt: thiết kế tựa Vespa, phanh SBS, trang bị hiện đại sẵn sàng thế chân Honda Vision

Sau khi giới thiệu mẫu EZZY hồi tháng 6, thương hiệu Gogoro của Đài Loan tiếp tục ra mắt phiên bản nâng cấp mang tên EZZY 500. Tại thị trường nội địa, mẫu xe này có giá niêm yết 74.980 Tân Đài tệ (tương đương khoảng 65,7 triệu đồng).

Tuy nhiên, sau khi áp dụng chính sách trợ giá, mức giá thực tế của EZZY 500 chỉ còn chưa tới 40.000 Tân Đài tệ, tức khoảng 35 triệu đồng. Nhờ đó, xe có lợi thế cạnh tranh đáng kể khi rẻ hơn nhiều so với những mẫu xe ga phổ biến như Honda SH Mode, LEAD hay thậm chí cả Vision.

Mẫu xe này chính thức hướng đến đối tượng người dùng di chuyển hàng ngày, chẳng hạn như những người di chuyển quãng đường trung bình đến dài (thời gian di chuyển mỗi chuyến khoảng 30-40 phút), hoặc những người cần một chiếc xe chạy bằng nhiên liệu 100cc để chở hàng tạp hóa hàng ngày hoặc di chuyển gia đình.

EZZY 500 được phát triển dựa trên nền tảng của EZZY nhưng nâng cấp động cơ điện lên 5,5 kW. Xe có khả năng đạt tốc độ tối đa 82 km/h khi sử dụng bộ pin kép. Động cơ tích hợp trong bánh xe giúp giảm đáng kể tần suất bảo trì. Đáng chú ý, dù dùng tới hai pin, nhưng cốp dưới yên vẫn đủ rộng để chứa một mũ bảo hiểm cùng các vật dụng nhỏ. Ngoài ra, mẫu xe mới cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, đáp ứng nhu cầu di chuyển thường xuyên tại đô thị.

Xe có trọng lượng 102 kg, chỉ nhỉnh hơn Honda Vision đôi chút nhưng lại nhẹ hơn đáng kể so với SH Mode hay LEAD. Nhờ vậy, EZZY 500 vẫn duy trì ưu điểm gọn gàng, linh hoạt và dễ điều khiển trong môi trường đô thị đông đúc.

Về trang bị, Gogoro tích hợp hệ thống chiếu sáng LED trước – sau, vừa hiện đại vừa nâng cao độ an toàn khi vận hành ban đêm.

Gogoro EZZY 500 được trang bị tiêu chuẩn phanh đĩa kép SBS trước và sau cho khả năng phanh mượt mà hơn. Xe cũng có chức năng hỗ trợ lùi tự động một chạm và chế độ kéo tiết kiệm sức, giúp việc di chuyển xe trong điều kiện giao thông đông đúc trở nên dễ dàng và việc kéo xe bằng chân cũng dễ dàng hơn.

Ở khía cạnh tiện nghi, mẫu xe này sở hữu yên dài 70 cm, được xem là dài nhất phân khúc. Yên xe thiết kế hẹp dần về phía trước, bọc chất liệu chống trượt, nhờ đó giúp người lái dễ chống chân, lên xuống xe thuận lợi và ngồi thoải mái trong thời gian dài.

Sàn để chân rộng tới 32,5 cm, không chỉ đủ chỗ để người lái duỗi chân thoải mái mà còn có thể đặt vừa một vali 28 inch khi cần chở thêm đồ. Gogoro còn bố trí khay đựng cốc, gác chân sau gập gọn, cùng các tiện ích nhỏ khác phục vụ thói quen sử dụng hàng ngày.

Điểm nổi bật khác của EZZY 500 là loạt tính năng cao cấp vốn thường thấy trên ô tô. Xe có hệ thống kiểm soát hành trình, cho phép kích hoạt ở tốc độ 10 – 80 km/h, giúp người lái thư giãn hơn trong những hành trình dài.

Ngoài ra, Gogoro còn trang bị hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh, hoạt động bằng cách nhấn giữ đồng thời phanh và nút hành trình trong 2 giây. Tính năng này hoạt động tương tự Auto Hold trên ô tô, giúp xe đứng yên an toàn khi dừng ở dốc mà không cần giữ phanh liên tục.

Nhờ mức giá dễ tiếp cận, thiết kế tiện dụng và loạt trang bị nổi bật, Gogoro kỳ vọng EZZY 500 sẽ nhanh chóng tạo cú hích doanh số trong quý 4, thậm chí có thể vượt qua đàn anh EZZY để trở thành mẫu xe tay ga điện bán chạy nhất tại Đài Loan. Tại Việt Nam, mẫu xe của thương hiệu Gogoro hiện chủ yếu được nhập khẩu tư nhân.