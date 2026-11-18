Mẫu xe điện đầu tiên của Bentley là Torcal sẽ bắt đầu sản xuất từ năm 2027, nhưng khách đặt hàng mới sẽ phải chờ thêm một năm mới có thể nhận xe.

Chia sẻ với Automotive News, CEO Bentley Frank-Steffen Walliser xác nhận mẫu SUV điện Torcal đã phân bổ hết lượng xe sản xuất trong năm 2027.

Hãng xe siêu sang Anh Quốc cho biết sẽ bắt đầu sản xuất mẫu Torcal trong nửa đầu năm tới. Các đơn đặt hàng tiếp theo vẫn đang được nhận, với lịch giao xe dự kiến vào năm 2028.

SUV điện siêu sang Bentley Torcal có giá khởi điểm từ 222.495 USD tại Mỹ, quy đổi tương đương khoảng 5,72 tỷ đồng. Ảnh: TopElectricSUV

Bentley không tiết lộ số lượng xe điện Torcal sẽ được sản xuất trong đợt đầu tiên năm 2027. Dẫu vậy, CEO Walliser cho biết phản hồi tích cực ban đầu từ thị trường khiến thương hiệu cảm thấy khá hài lòng.

Kết quả này có ý nghĩa quan trọng bởi Torcal được kỳ vọng là mẫu xe giúp Bentley tiếp cận nhiều khách hàng mới. Xe có định vị thấp hơn Bentayga và được trang bị hệ truyền động thuần điện, lần đầu tiên trên một mẫu xe của thương hiệu Anh quốc.

Tại Mỹ, Bentley Torcal có giá khởi điểm 222.495 USD, thấp hơn đôi chút so với mức 231.150 USD của Bentayga. Các phiên bản cao hơn gồm Torcal S có giá 262.695 USD và bản First Edition giá 300.995 USD.

Một trong những điểm đáng chú ý từ lượng đơn đặt hàng đợt đầu của Bentley Torcal là mức độ chịu chi của khách hàng cho các tùy chọn cá nhân hóa.

Theo CEO Walliser, Bentley đã ghi nhận nhiều đơn đặt mua xe Torcal có tổng giá cấu hình đạt gần 400.000 USD. Điều này đồng nghĩa một số khách hàng sẵn sàng chi gần gấp đôi giá khởi điểm để sở hữu chiếc SUV điện siêu sang với cấu hình của riêng mình.

Trong số những khách hàng đặt xe sớm, phiên bản S hiệu suất cao là lựa chọn được ưa chuộng nhất. Theo ông Walliser, Torcal cũng đang thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi và những người chưa từng sở hữu xe Bentley. Đây chính là tệp khách hàng mà hãng muốn tiếp cận thông qua mẫu xe thuần điện mới.

CEO Bentley đánh giá kiểu dáng xe đặc biệt phù hợp với hệ truyền động điện, đáp ứng yêu cầu về tính thực dụng và linh hoạt mà khách hàng thường kỳ vọng ở một mẫu SUV hạng sang.

Sự đón nhận tích cực dành cho Torcal xuất hiện vào thời điểm Bentley đang cần một cú hích về doanh số. Tính đến hết tháng 9, lượng xe bàn giao trên toàn cầu của hãng giảm 17,5%, xuống còn 5.970 chiếc. Ông Walliser kỳ vọng sức hút từ mẫu xe điện hoàn toàn mới sẽ góp phần cải thiện kết quả kinh doanh của Bentley.

Dù vậy, CEO Bentley nhấn mạnh Torcal không được phát triển để thay thế Bentayga sử dụng động cơ đốt trong. Hãng vẫn nhìn thấy dư địa phát triển cho cả hai dòng SUV hạng sang đang có trong danh mục.

Điều này phù hợp với chiến lược hiện tại của Bentley, khi hãng không có ý định từ bỏ động cơ đốt trong và hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV) trên các dòng xe còn lại.