Xe điện 500 triệu đồng có cả tính năng hát karaoke và thả tim trên cửa: Cuộc cạnh tranh mới của các hãng ô tô

Thâm nhập “thế giới ngầm” xe điện Trung Quốc, tiền nào của nấy hay “món hời” đáng xuống tiền?

Theo Reuters, thị trường xe điện Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh chưa từng có, nơi các hãng xe không còn chỉ chạy đua về giá hay phạm vi hoạt động mà chuyển trọng tâm sang trải nghiệm công nghệ.

Những tính năng từng chỉ xuất hiện trên các mẫu xe cao cấp nay được tích hợp trên các mẫu xe điện có giá khoảng 20.000 USD (tương đương với khoảng 525 triệu VNĐ), thậm chí thấp hơn nhiều, tạo nên sức ép lớn đối với các thương hiệu quốc tế như Tesla và Volkswagen ngay tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Theo các nhà phân tích, cuộc cạnh tranh giành sự chú ý của người tiêu dùng Trung Quốc hiện xoay quanh những yếu tố được gọi là “sự sang chảnh về công nghệ”, những trải nghiệm mà người mua xe tại nhiều thị trường khác vẫn chưa từng được tiếp cận.

Các thương hiệu xe điện mới nổi của Trung Quốc, cùng nhiều nhà sản xuất ô tô lâu đời thuộc sở hữu nhà nước, đang đẩy mạnh tích hợp các công nghệ và tiện ích vốn trước đây chỉ xuất hiện trên những mẫu xe đắt tiền.

Điều đáng chú ý là những trang bị này hiện xuất hiện trên các mẫu xe điện có giá chỉ khoảng 20.000 USD (tương đương với hơn 500 triệu VNĐ).

Xu hướng này đang tạo ra áp lực ngày càng lớn đối với các hãng xe nước ngoài, bao gồm Tesla và Volkswagen – hai thương hiệu sở hữu nhiều mẫu xe điện bán chạy tại Trung Quốc.

Năm ngoái, BYD gây chấn động ngành công nghiệp ô tô khi giới thiệu mẫu xe điện Seagull tại Triển lãm ô tô Thượng Hải với mức giá hiện dưới 10.000 USD (tương đương với hơn 262 triệu VNĐ).

Đến nay, Seagull đã trở thành mẫu xe điện bán chạy thứ tư tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, lợi thế của BYD không còn quá cách biệt. Tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh, nhiều nhà sản xuất Trung Quốc, trong đó có các doanh nghiệp nhà nước tham gia cuộc đua xe điện muộn hơn, đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách trong phân khúc xe điện dưới 10.000 USD.

Bên cạnh đó, thị trường còn dày đặc các mẫu xe điện và xe hybrid sạc ngoài (plug - in hybrid) có giá khởi điểm quanh mức 20.000 USD nhưng vẫn được đầu tư mạnh vào công nghệ nội thất và các tính năng số.

Người tiêu dùng trẻ thúc đẩy cuộc đua công nghệ

Theo chuyên gia Raymond Tsang, đối tác của Công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới Bain & Company tại Thượng Hải cho biết: người mua xe Trung Quốc, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, coi “sự sang chảnh về công nghệ” là một trong những tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn xe, và các nhà sản xuất nội địa Trung Quốc đang dẫn đầu xu hướng này.

Ông nhận định: “Điều này khá khác biệt so với nhiều thị trường phương Tây khác, nơi mà theo truyền thống, người mua xe vẫn đánh giá khá nặng về chất lượng chế tạo, độ tin cậy, cảm giác lái và khả năng xử lý”.

Chính sự thay đổi trong ưu tiên của người tiêu dùng đã khiến các hãng xe liên tục bổ sung những tính năng mới nhằm tạo khác biệt, kể cả những tiện ích mang tính giải trí nhiều hơn là phục vụ nhu cầu vận hành.

Cuộc cạnh tranh tại Trung Quốc không chỉ dừng ở khả năng vận hành mà còn mở rộng sang trải nghiệm người dùng.

Mẫu xe điện cỡ nhỏ Baojun Yep của liên doanh SAIC – GM - Wuling, có giá khởi điểm khoảng 11.000 USD (tương đương với khoảng 290 triệu VNĐ), được trang bị một màn hình phía sau cửa cốp, cho phép người lái hiển thị các thông điệp như “cảm ơn” hoặc biểu tượng trái tim để bày tỏ sự cảm kích với những người tham gia giao thông khác.

Ở phân khúc cao hơn, mẫu xe điện Zeekr 001 có giá khởi điểm khoảng 37.000 USD (tương đương với khoảng 973 triệu VNĐ) sở hữu lưới tản nhiệt phía trước có thể phát nhạc khi xe dừng, đồng thời hiển thị chuỗi biểu tượng ngón tay cái hướng lên dành cho người đi bộ.

Những tính năng như vậy phản ánh xu hướng các hãng xe Trung Quốc coi chiếc ô tô là một thiết bị công nghệ kết nối thay vì chỉ là phương tiện di chuyển.

Công nghệ tự lái dần phổ cập xuống phân khúc phổ thông

Cuộc cạnh tranh cũng diễn ra khá khốc liệt trong lĩnh vực hỗ trợ lái và tự lái.

XPeng và Nio là hai startup xe điện nổi bật của Trung Quốc đang mở rộng sang thị trường đại chúng khi cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt.

XPeng kỳ vọng dòng xe Mona sẽ trở thành mẫu xe đầu tiên tại Trung Quốc có giá dưới 21.000 USD (tương đương với hơn 552 triệu VNĐ) nhưng vẫn được trang bị các tính năng tự lái cấp độ cao.

Đồng Chủ tịch XPeng Brian Gu chia sẻ bên lề Triển lãm ô tô Bắc Kinh rằng: “Ngay cả một hoặc hai năm trước, tôi đã không nghĩ rằng chúng tôi có thể đạt được điều đó”.

Theo các nhà phân tích, điều này trở nên khả thi nhờ chi phí của các linh kiện chuyên dụng như cảm biến phục vụ hệ thống tự lái và màn hình giải trí đã giảm mạnh trong những năm gần đây.

Đồng thời, mức độ cạnh tranh khốc liệt tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới cũng buộc các hãng xe phải liên tục đưa công nghệ xuống những phân khúc giá thấp hơn.

Một ví dụ khác là Dongfeng với mẫu xe điện Nammi được giới thiệu tại Bắc Kinh. Xe có phạm vi hoạt động 300 km, giá bán khoảng 9.600 USD (dao động trong khoảng 252 triệu VNĐ) và được trang bị tay nắm cửa phẳng tự động bật ra, thiết kế khí động học từng được Tesla phổ biến. Chủ xe cũng có thể mở cửa và khởi động xe từ xa thông qua điện thoại thông minh.

“ Hào quang ” của các thương hiệu nước ngoài dần phai nhạt

Trong nhiều năm, các thương hiệu Mỹ và châu Âu luôn được xem là biểu tượng của chất lượng và sự cao cấp tại Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, lợi thế đó đang thay đổi rất nhanh.

Trong báo cáo triển vọng thị trường ô tô Trung Quốc, Tập đoàn tư vấn chiến lược McKinsey nhận định:“Hào quang của các thương hiệu nước ngoài hầu như đã biến mất. Chủ sở hữu xe truyền thống cao cấp nước ngoài đang chuyển hóa thành chủ sở hữu thương hiệu năng lượng mới cao cấp của Trung Quốc theo một dòng chảy gần như một chiều”.

Sự thay đổi này phản ánh quá trình chuyển dịch niềm tin của người tiêu dùng từ các thương hiệu lâu đời sang các hãng xe điện nội địa vốn được đánh giá cao hơn về khả năng đổi mới công nghệ.

Trước sức ép từ các đối thủ Trung Quốc, các nhà sản xuất ô tô Đức cũng đang điều chỉnh chiến lược.

Chủ tịch thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Đức Volkswagen phụ trách thị trường Trung Quốc, Ralf Brandstaetter, cho biết hãng đặt mục tiêu mang lại “hiệu ứng trầm trồ kiểu Trung Quốc” hay chính lànhững trải nghiệm công nghệ mà khách hàng bản địa Trung Quốc mong đợi.

Trong khi đó, CEO Mercedes - Benz Ola Kaellenius cho biết đội ngũ phát triển công nghệ số của hãng tại Trung Quốc được xây dựng riêng để phục vụ nhóm khách hàng trẻ, yêu thích công nghệ.

Ông chia sẻ: “Trên dòng E-Class mới, bạn có thể hát karaoke. Có lẽ bạn không có tính năng đó ở Đức. Nhưng ở Trung Quốc, khách hàng rất thích điều đó”.

Hai lãnh đạo cũng nhấn mạnh rằng xe của họ có thể được bổ sung các tính năng mới với “kiểu Trung Quốc” thông qua các bản cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), nhằm đáp ứng tốc độ đổi mới ngày càng nhanh của thị trường.

Trong bối cảnh công nghệ trở thành yếu tố quyết định trải nghiệm, các hãng xe Trung Quốc đang tận dụng lợi thế đổi mới nhanh, chi phí linh kiện giảm và khả năng cập nhật phần mềm liên tục để định hình cuộc cạnh tranh mới.

Điều đó không chỉ làm thay đổi cục diện thị trường trong nước mà còn tạo ra thách thức ngày càng lớn đối với các nhà sản xuất ô tô truyền thống trên phạm vi toàn cầu.

* Nguồn: Reuters