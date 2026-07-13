Xe đầu kéo lao vào nhà dân, 1 người tử vong: Khoảnh khắc cuối cùng gây ám ảnh

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được nhận định có thể liên quan đến việc xe mất phanh khi đang xuống dốc.

Hôm nay (13/7), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại khoảnh khắc được cho là cuối cùng của chiếc xe đầu kéo trước khi lao thẳng vào nhà dân bên đường, 1 người tử vong.

Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của xe đầu kéo trước khi gặp tai nạn.

Vụ tai nạn nghiêm trọng được nhắc tới xảy ra vào khoảng 10h30' ngày 12/7, tại khu vực đèo Bẳn, xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào Cai. Thời điểm đó, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 19H-071.74, kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 19RM-002.75 đang di chuyển xuống dốc thì bất ngờ mất lái, lao vào một ngôi nhà ven đường.

Cú va chạm mạnh khiến một phần căn nhà đổ sập. Phần đầu xe đầu kéo biến dạng nghiêm trọng, cabin bẹp rúm, tài xế mắc kẹt bên trong.

Thông tin trên báo Lao Động chiều ngày 12/7, ông Trương Mạnh Quyết - Chủ tịch UBND xã Chấn Thịnh, cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, y tế và các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu nạn, cứu hộ và điều tiết giao thông.

Do cabin xe biến dạng, lực lượng chức năng phải huy động máy xúc, cần cẩu cùng các phương tiện chuyên dụng để phá dỡ, đưa tài xế ra ngoài. Nạn nhân sau đó được đưa tới cơ sở y tế cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi. Nạn nhân là nam giới, hơn 40 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người ta ám ảnh.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được nhận định có thể do xe bị mất phanh khi đang xuống dốc. Camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng này, lúc đó chiếc xe lao xuống dốc với tốc độ rất cao và bấm còi liên tục.