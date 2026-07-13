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Động cơ của người "tố cáo" sai sự thật vụ nữ sinh mang điện thoại vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hương Trà (T/H)
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Những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội "tố cáo" nữ ở mang điện thoại vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Cà Mau là sai sự thật.

Những ngày qua, một trang mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng một thí sinh tên Q., học tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ (Cà Mau), có hành vi sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn ngữ văn và toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Những thông tin liên quan trường hợp của thí sinh tên Q. nhanh chóng trở thành tâm điểm theo dõi của dư luận.

Theo nội dung phản ánh, nhiều thí sinh cùng phòng nhìn thấy sự việc nhưng không dám báo với cán bộ coi thi. Sau đó, có người báo với nhà trường về việc thí sinh này sử dụng điện thoại và hôm sau điện thoại bị "tịch thu".

Bài viết lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của dư luận. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau có thông tin phản ánh, Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau yêu cầu Trường THPT Hồ Thị Kỷ báo cáo về thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời cung cấp quá trình và kết quả học tập của em T.T.Q.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cũng chủ trì làm việc với lãnh đạo điểm thi, tổ kiểm tra, cán bộ coi thi và cán bộ giám sát các môn ngữ văn, toán tại phòng thi số 11, điểm thi 002 - Trường THPT Hồ Thị Kỷ. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng nhà trường cũng được mời làm việc để làm rõ quá trình tổ chức kỳ thi tại điểm thi này.

Về kết quả xác minh, tờ Thanh Niên thông tin, việc tổ chức thi tại điểm thi và phòng thi số 11 không có dấu hiệu bất thường như nội dung mà mạng xã hội phản ánh. Kết quả học tập môn toán của em T. T.Q trong 3 năm THPT lần lượt đạt 8,5 điểm ở lớp 10, 9,3 điểm ở lớp 11 và  9,0 điểm ở lớp 12. Em Q. cũng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn toán của trường dự thi cấp tỉnh.

Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cho rằng, đối chiếu kết quả học tập, việc em T.T.Q đạt điểm 10 môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 không có gì bất thường. Mạng xã hội cũng đăng tải kết quả thi thử lần thứ nhất thí sinh này được 15,75 điểm, lần thứ 2 thì 27,75 điểm.

Theo dữ liệu điểm thi được chia sẻ trên mạng, thí sinh Q. đạt 10 điểm môn toán, 6 điểm môn ngữ văn, 4,10 điểm môn vật lý và 5,85 điểm môn hóa học. Người đăng tải nội dung cho rằng đây là điểm 10 môn toán duy nhất của Trường THPT Hồ Thị Kỷ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Tối 12/7, thông tin thêm trên Dân Việt, ông Lê Hoàng Dự - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, sẽ phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau nhằm xác minh thông tin không đúng sự thật nêu trên để làm rõ động cơ người đăng tải thông tin không đúng sự thật, và xử lý theo quy định.

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