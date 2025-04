Xe chở 20 học sinh bị lật: Người thân lật tung các mảnh vỡ tìm ngón tay bị đứt lìa cho nữ sinh lớp 9

Người thân, lực lượng chức năng tới hiện trường tìm ngón tay cho em P.N.Q

Ngày 22/4, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đã có báo cáo nhanh về tình hình các bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thôn Thanh Bình (xã Bình Giáo, huyện Chư Prông , Gia Lai) sáng cùng ngày.

Thời điểm ra tai nạn, xe khách chở 20 học sinh cùng tài xế. Trong tổng cộng 21 bệnh nhân, hiện chỉ có 1 học sinh xuất viện, còn 20 bệnh nhân đang nằm viện , tiếp tục theo dõi và điều trị.

Theo đó, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận cấp cứu , điều trị cho 1 học sinh bị chấn thương cột sống cổ, 1 học sinh bị chấn thương vai phải, 1 học sinh bị chẩn đoán chấn thương ngực. Sức khoẻ của cả 3 học sinh đã ổn định. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược - HAGL tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho 1 học sinh chấn thương sọ não, 1 học sinh gãy xương và chấn thương ngực bụng kín, hiện tại bệnh nhân đang phẫu thuật; 1 học sinh bị chấn thương ở khủy tay, bàn tay.

Riêng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho 14 học sinh, 1 bệnh nhân là tài xế. Hiện các bệnh nhân tại Bệnh viện Hùng Vương đang được theo dõi, điều trị tiếp.

Hiện trường vụ tai nạn

Đáng chú ý, trong tổng số 20 học sinh trên, trường hợp nữ sinh P.N.Q (học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) bị thương nặng với cánh tay phải bị dập nát. Tại hiện trường, người thân và lực lượng chức năng đang tìm kiếm giúp ngón tay bị đứt lìa với hi vọng đưa tới bệnh viện để các bác sĩ có thể nối lại cho em Q.

Mọi người đã chui vào trong xe lật tung các mảnh vỡ, vạch từng bụi cỏ gần hiện trường để tìm kiếm ngón tay của nạn nhân. Lực lượng cứu hộ cũng đã đưa xe cẩu tới đưa xe gặp nạn ra vị trí khác để người nhà tìm kiếm nhưng đến trưa vẫn không thấy.

Nói về nguyên nhân tai nạn, tài xế Dư nhớ lại, thời điểm ấy xe khách chạy chậm, khoảng 30-40km/giờ. "Qua đoạn cua phát hiện xe mất lái, tôi có giữ điều khiển nhưng không được. Sau đó, xe leo lên lề rồi lật xuống đường”, tài xế Dư nói.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương tập trung điều tra, xử lý vụ việc. Đồng thời, giao Phòng Cảnh sát giao thông , Công an xã Bình Giáo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, qua kiểm tra ban đầu, tài xế Dư không có nồng độ cồn, có giấy phép lái xe hạng D do Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai cấp, còn hạn sử dụng đến ngày 11/7/2029; xe ô tô biển số 81F-001.88 còn hạn đăng kiểm đến ngày 29/6/2025; đoạn đường xảy ra tai nạn thẳng, mặt đường nhựa rộng 11m, không có dải phân cách cứng, thời tiết khô ráo.

Trước đó, khoảng 6h30 cùng ngày, xe khách biển số 81F-001.88 chở 20 học sinh tại các trường THPT và THCS trên địa bàn huyện Chư Prông do tài do tài xế Phan Đình Dư (SN 1968, trú xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) điều khiển chạy từ hướng huyện Đức Cơ đi TP Pleiku.

Khi đến Km200+700 Quốc lộ 19B (địa phận thuộc thôn Thanh Bình, xã Bình Giáo), xe khách trên bất ngờ bị lao xuống vệ đường (cao khoảng 5m từ mặt đường Quốc lộ 19B xuống nhà dân), lật ngửa.