Xe buýt quân sự của Syria bị tấn công khiến 13 binh sĩ thiệt mạng

Hình ảnh ở Raqqa, Syria.

Theo kênh truyền hình SANA, vụ tấn công trên xảy ra ở tỉnh Raqqa – nơi từng do lực lượng khủng bố IS kiểm soát. Nguồn tin trên không cho biết liệu xe buýt có bị phục kích và tấn công bằng súng máy hay bị trúng tên lửa hoặc bom trên đường.

Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, nó có tất cả các dấu hiệu của các chiến binh IS như các cuộc tấn công tương tự đã xảy ra trong những tháng qua, khiến hàng chục người thương vong.

Chính quyền Syria thường cho rằng các cuộc tấn công như vậy là do IS. Các phần tử IS đã hoạt động ở miền đông, miền bắc và miền trung Syria.