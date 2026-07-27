Xây nhà thụt vào 30cm vẫn bị hàng xóm làm khó, tôi mất hơn 2 năm vẫn chưa xong

Tôi bày tỏ thiện ý bằng quà cáp và việc xây lùi vào 30cm nhưng hàng xóm vẫn cản trở hết lần này đến lần khác, khiến ngôi nhà 4 tầng rưỡi làm hơn 2 năm chưa xong.

Công cuộc làm nhà của tôi còn gian truân hơn tác giả bài “ Hàng xóm chỉ cho xây 2 tầng vì sợ che cửa sổ, tôi xây ‘trộm’ lúc họ du lịch” rất nhiều và nỗi khổ đó vẫn chưa kết thúc. Có làm nhà mới biết hành trình này gian nan không chỉ vì tiền bạc hay thợ thuyền, mà vì việc có thuận hay không phụ thuộc rất nhiều vào những người sống xung quanh.

Xây một căn nhà để an cư lạc nghiệp là giấc mơ cả đời của vợ chồng tôi, và nó là hành trình gian khổ kéo dài suốt 3 năm qua, chỉ vì sự phi lý và chống đối dai dẳng từ gia đình sát vách.

Tôi mua miếng đất 80m2 trong ngõ. Người bán tử tế bớt cho ít tiền cùng lời dặn dò kỹ lưỡng rằng hàng xóm ghê gớm , phi lý lắm nên khi xây dựng phải hết sức cẩn thận và bình tĩnh, kiên trì. Chuẩn bị sẵn tâm lý, tôi chào hỏi, quà cáp đầy đủ. Hàng xóm tỏ ý dễ dãi bảo: “Chú cứ làm đi, bán anh em xa mua láng giềng gần, hỗ trợ nhau là chính”.

Ngay từ ngày đầu cầm bản vẽ thiết kế, tôi đã chủ động lùi phần trước công trình vào 30cm so với ranh đất để chừa lối đường đi rộng hơn. Riêng hai bên tường, tôi tính toán tỉ mỉ để sau khi trát hoàn thiện là vừa vặn, không chèn ép sang ai. Tôi hy vọng hàng xóm thấy mình dễ tính, không tham lam để vui vẻ tạo điều kiện thi công.

Nhưng thiện chí của tôi không mang lại bình yên. Ngay khi công trình khởi công, ông hàng xóm đã liên tục gây khó dễ, đâm đơn khiếu nại khắp nơi. Cán bộ địa chính đã mấy lần xuống tận nơi đo đạc kỹ lưỡng, lần nào cũng kết luận tôi xây dựng hoàn toàn đúng với giấy phép và ranh giới đất.

Đáng nói là trong quá trình kiểm tra, cán bộ còn phát hiện chính ngôi nhà đã hoàn thiện của hàng xóm đã vi phạm, phần đỉnh hồi và sê-nô thực tế đã lấn không gian, vượt quá ranh giới trên sổ đỏ tới 3cm.

Hàng xóm thường xuyên gây khó dễ dù tôi nhường nhịn hết sức. (Ảnh minh họa: AI)

Thấy lý lẽ và sự thật không thuộc về mình, ông ta biết không thể tiếp tục soi mói tôi về các điều kiện pháp lý liên quan đến xây dựng, đất đai, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Chiêu trò mới để ông ta cản trở tôi là gửi đơn khiếu nại, tố cáo rằng quá trình đào móng và thi công của tôi đã làm rung lắc, gây nứt và thấm tường nhà ông ta.

Biết mình không sai, tôi bình tĩnh yêu cầu hàng xóm đưa ra bằng chứng đối chiếu hiện trạng trước và sau khi công trình khởi công. Ông ta hoàn toàn ú ớ, không thể đưa ra bất kỳ căn cứ hay hình ảnh nào chứng minh được những vết nứt đó là do tôi gây ra.

May mắn là ngay từ trước khi đặt viên gạch đầu tiên, tôi đã cẩn trọng lưu lại toàn bộ tư liệu. Tôi chủ động in tài liệu, trích xuất clip quay lại chi tiết toàn bộ hiện trạng bên trong nhà ông ta. Trong video, ngày giờ hiển thị rõ ràng trước thời điểm tôi khởi công.

Giải quyết xong cáo buộc đó không nghĩa là công cuộc xây nhà được suôn sẻ, bình yên. Người hàng xóm không thèm đấu lý nữa mà quay sang chèn ép, cản trở bằng những chiêu trò “Chí Phèo”. Mỗi khi thợ đến làm, ông ta lại mang ghế ra ngồi chửi bới, hoặc đỗ xe cản trở xe chở vật liệu vào ngõ, tạt nước bẩn vào khu vực thi công hay ăn cắp vật liệu, lấy cớ ô nhiễm, ồn ào để không cho thợ làm việc...

Ngôi nhà của tôi đã trải qua vài đời thợ vì cứ làm một thời gian, họ lại lắc đầu rút lui vì không chịu nổi sự quấy phá dai dẳng và phải tiêu tốn quá nhiều thời gian. Khi đội thợ thứ hai rời đi, công trình đạng tạm dừng vì chưa kiếm được đội mới phù hợp.

Mọi người cứ bảo tôi phải đưa ông hàng xóm thêm ít tiền mới yên chuyện. Thế nhưng, tôi lại thấy việc đó quá vô lý, hơn nữa với tính cách ngang ngược đó thì ai đảm bảo ông ta không được voi đòi tiên mãi.

Sau hơn 2 năm, tôi vẫn chưa hoàn thiện xong ngôi nhà 4 tầng rưỡi. Việc thi công dở dang kéo dài khiến chi phí vật tư tăng vọt, tiền nhân công cũng dội lên rất nhiều. Chính quyền cũng từng can thiệp nhưng hàng xóm chỉ có thái độ hợp tác ít hôm rồi lại giở quẻ, họ nói đầy thách thức rằng tôi “không thể ngày nào cũng chạy đi mách được”.

Mệt mỏi, tôi rao bán bất động sản này nhưng chưa tìm được người mua. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ mua nhà xây sẵn hoặc chung cư chứ không mua đất tự xây nữa.