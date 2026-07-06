Xây nhà 3 tầng để đón bố về dưỡng già, cuối cùng bố không đến ở còn vợ chồng tôi suýt tan cửa nát nhà

Bởi vậy, việc tính toán cả số người sẽ ở trong tương lai, là điều rất cần thiết.

Nhiều gia đình trẻ vẫn nghĩ rằng xây nhà chỉ cần cố thêm một chút là sau này sẽ đỡ phải sửa sang, cơi nới. Thế nhưng, giữa "đủ dùng" và "chuẩn bị cho tương lai" đôi khi lại là một khoảng cách rất lớn về tài chính. Không ít cặp vợ chồng bước vào cuộc sống mới với căn nhà khang trang nhưng đổi lại là những tháng ngày sống trong áp lực vì nợ nần, chi tiêu bị bó buộc, vợ chồng cũng vì thế mà nảy sinh mâu thuẫn.

Xây nhà lớn hơn một tầng, đổi lại là nhiều năm gồng gánh trả nợ

Dưới đây là câu chuyện của Trường:

"Năm ngoái, vợ chồng tôi quyết định xây nhà trên mảnh đất bố mẹ cho. Ban đầu, Thanh, vợ tôi, chỉ muốn làm căn nhà 2 tầng. Nhà có 2 vợ chồng và một đứa con nhỏ, thêm một phòng làm việc kiêm phòng cho khách là vừa đủ. Thanh còn tính toán rất kỹ, nếu xây theo thiết kế đó thì chỉ phải vay thêm một khoản vừa sức, mỗi tháng trả nợ vẫn còn dư để chăm lo cho con.

Nhưng tôi lại nghĩ khác.

Tôi là con thứ trong nhà. Anh trai tôi sống gần bố mẹ hơn, nhưng tính anh với bố chẳng hợp nhau. Hai người chỉ cần ngồi nói chuyện một lúc là bắt đầu cãi vã, từ chuyện nuôi dạy con cháu, cách tiêu tiền cho đến những việc rất nhỏ. Tôi vẫn luôn nghĩ, sẽ có một ngày bố không muốn ở cùng anh cả nữa mà chuyển sang ở với vợ chồng tôi.

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Chính vì thế, tôi nhất quyết đòi xây thêm tầng 3 để có sẵn một phòng ngủ riêng cho bố. Tôi bảo với Thanh rằng xây ngay từ đầu sẽ rẻ hơn sau này cơi nới. Thanh phản đối vì chi phí đội lên quá nhiều, nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ vì nghĩ tôi cũng chỉ đang lo cho bố mẹ.

Thêm một tầng đồng nghĩa với thêm tiền móng, cột, sắt thép, cầu thang, cửa, điện nước và hoàn thiện. Từ khoản dự toán ban đầu, tổng chi phí tăng lên vài trăm triệu. Đến khi dọn vào ở, hai vợ chồng vẫn còn hơn 400 triệu tiền vay chưa trả.

Lúc ấy tôi mới thấy áp lực thực sự.

Mỗi tháng lĩnh lương xong là ưu tiên trả nợ. Tiền tiết kiệm gần như bằng không. Thanh muốn đổi chiếc máy giặt đã cũ cũng phải hoãn. Con đòi đi học thêm một lớp năng khiếu, hai vợ chồng lại ngồi cân nhắc rất lâu. Có tháng xe hỏng, điều hòa trục trặc, chúng tôi phải vay tạm người thân rồi bù vào lương tháng sau.

Không khí trong nhà cũng nặng nề hơn trước. Thanh vốn vui tính nhưng dần ít cười. Tôi cũng dễ cáu gắt hơn vì lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến khoản nợ còn kéo dài nhiều năm nữa.

Điều khiến tôi chạnh lòng nhất là căn phòng tầng 3 tôi nhất quyết phải xây đến giờ vẫn đóng cửa suốt. Bố vẫn ở nhà cũ. Dù thỉnh thoảng ông lại than không hợp anh cả, cuối cùng mọi chuyện rồi cũng đâu vào đó. Hơn một năm trôi qua, căn phòng ấy chỉ để cất vài chiếc vali và ít đồ chưa dùng tới, còn vợ chồng tôi thì vẫn đều đặn xoay xở từng đồng để trả khoản nợ phát sinh vì chính quyết định ngày ấy".

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5 kinh nghiệm xây nhà phù hợp tài chính cho các gia đình trẻ

Để không rơi vào hoàn cảnh như vợ chồng Trường và Thanh, các bạn trẻ, đặc biệt là những người xây nhà lần đầu nên tìm hiểu kỹ nhu cầu của gia đình, bởi đây là khoản đầu tư lớn nhất của nhiều gia đình, vì vậy việc cân đối giữa nhu cầu thực tế và khả năng tài chính quan trọng hơn việc cố xây thật rộng.

1. Xây theo nhu cầu hiện tại và 5–10 năm tới, không nên quá xa. Nên tính đến số thành viên sẽ sinh sống trong tương lai gần, thay vì dành nhiều diện tích cho những khả năng chưa chắc xảy ra. Nếu sau này có nhu cầu mở rộng, vẫn có thể cải tạo khi điều kiện tài chính cho phép.

2. Đặt giới hạn số tiền bỏ ra trước khi thiết kế. Nhiều người thiết kế xong mới tính tiền nên dễ vượt ngân sách. Hãy xác định trước số tiền tự có và mức vay mà gia đình có thể trả hàng tháng mà vẫn đảm bảo sinh hoạt bình thường.

3. Dự phòng ít nhất 10–15% tổng chi phí. Trong quá trình thi công thường phát sinh vật liệu, nhân công hoặc thay đổi thiết kế. Khoản dự phòng giúp tránh phải vay nóng hoặc cắt giảm những hạng mục quan trọng.

4. Ưu tiên công năng hơn diện tích. Một căn nhà nhỏ nhưng bố trí hợp lý sẽ tiện nghi hơn nhiều so với ngôi nhà lớn có nhiều phòng ít sử dụng nhưng phải gánh thêm chi phí xây dựng, nội thất, điện nước và bảo trì.

5. Đừng để khoản nợ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Một căn nhà đẹp sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu mỗi tháng cả gia đình đều căng thẳng vì trả nợ. Sau khi trả tiền vay, gia đình vẫn nên còn đủ ngân sách cho sinh hoạt, giáo dục con cái, chăm sóc sức khỏe và một khoản tiết kiệm dự phòng. Với nhiều gia đình trẻ, xây vừa sức thường là lựa chọn bền vững hơn là cố gắng sở hữu một căn nhà lớn ngay từ đầu.