Xác minh vụ bé gái lớp 5 nghi bị cha dượng bạo hành dã man

NGUYỄN VƯƠNG/VTC News |

Nữ sinh lớp 5 ở Hà Tĩnh nhập viện trong tình trạng có vết thương ở vùng đầu và thâm tím khắp cơ thể, nghi bị cha dượng bạo hành.

Lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết chính quyền giao công an xã vào cuộc xác minh vụ việc nữ sinh học lớp 5 trên địa bàn nghi bị người thân bạo hành.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Cổ Đạm thông tin, sáng 19/10 trường nhận được thông tin về việc học sinh H.T.N.L., lớp 5, bị bạo hành và đang cấp cứu tại trạm y tế địa phương.

Xác minh vụ bé gái lớp 5 nghi bị cha dượng bạo hành dã man- Ảnh 1.

Nữ sinh lớp 5 với nhiều vết thương trên cơ thể nghi bị cha dượng bạo hành. (Quang Đạt)

Khi thầy cô đến, nữ sinh trong tình trạng sợ hãi, chân khó cử động, có một vết thương ở vùng đầu, chảy máu và nhiều vùng da trên cơ thể bị thâm tím.

Giáo viên sau đó phối hợp với chính quyền địa phương đưa nữ sinh đến bệnh viện ở thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An để điều trị. Tại đây, vết thương hở trên đầu của nữ sinh được bác sĩ khâu 5-6 mũi.

Trò chuyện với các cô giáo, nữ sinh cho biết đã bị cha dượng đánh, còn mẹ ruột đang về nhà ngoại ở miền Bắc.

Lãnh đạo Công an xã Cổ Đạm cho biết đã cử đơn vị chức năng vào cuộc xác minh. Khi có kết quả điều tra, đơn vị này sẽ thông tin cụ thể.

