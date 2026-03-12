Xác minh thông tin học sinh nghi bị bạn dùng vật nhọn gây thương tích

Sáng 12/3, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Chu Chính Sơn - Chủ tịch UBND xã Mậu A, tỉnh Lào Cai cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh thông tin trên mạng xã hội về việc một học sinh được cho là bị bạn cùng trường dùng vật nhọn gây thương tích khi đang học tại Trường THCS Mậu A.

Trước đó, ngày 11/3, mạng xã hội xuất hiện một bài đăng kèm hình ảnh phản ánh việc một học sinh đang theo học tại Trường THCS Mậu A bị bạn tác động bằng vật nhọn trong thời gian đi học.

Nội dung bài viết do một tài khoản có tên T.D đăng tải và cho biết người bị thương là cháu của mình.

Hình ảnh học sinh ở Lào Cai nghi bị bạn dùng vật nhọn gây thương tích. (Ảnh: T.D.)

Theo thông tin được chia sẻ, học sinh này được cho là bị bạn dùng vật nhọn châm, dẫn đến việc xuất hiện nhiều dấu vết trên cơ thể. Hình ảnh đăng kèm bài viết cho thấy trên người của học sinh này nhiều chấm đỏ, được cho là dấu hiệu do vật sắc nhọn gây ra.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, thông tin nhanh chóng được nhiều người chú ý, thu hút nhiều lượt bình luận và chia sẻ. Một số ý kiến bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực học đường, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh.

Cách đây không lâu, tại Lào Cai cũng xảy ra vụ việc liên quan đến mâu thuẫn giữa học sinh gây xôn xao dư luận. Theo cơ quan chức năng, hai học sinh lớp 8 của Trường THCS Quang Trung hẹn gặp nhau tại khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc cãi vã, một nam sinh dùng dao gọt hoa quả mang theo đâm bạn rồi đẩy xuống hồ. Nạn nhân được người dân kịp thời cứu và đưa đi cấp cứu, sức khỏe sau đó ổn định.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của nam sinh thể hiện rõ tính chất quyết liệt, hướng đến việc tước đoạt mạng sống người khác, đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”. Tuy nhiên, do nam sinh này sinh ngày 8/4/2012, chưa đủ 14 tuổi nên không thuộc độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.