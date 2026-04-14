Xác minh thông tin bé 4 tuổi ở Hà Tĩnh bị cô giáo bạo hành

Tối 13/4, trên mạng xã hội ở Hà Tĩnh lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai mầm non bị giáo viên “tác động” trong giờ học, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Theo đó, tài khoản Facebook T.T.A. đăng tải video kèm chia sẻ cho biết con mình đi học có dấu hiệu bất thường nhưng gia đình không hay biết, chỉ đến khi được phụ huynh khác gửi clip mới phát hiện sự việc.

Video bé trai 4 tuổi bị cô giáo bạo hành

Đoạn video dài hơn 30 giây ghi lại cảnh tại một lớp học mầm non có 3 giáo viên đứng lớp. Trong lúc các trẻ đang ngồi học theo nhóm, một nữ giáo viên bất ngờ tiến đến vị trí bé trai ngồi ở hàng đầu và có hành vi được cho là dùng tay “tác động” vào vùng đầu. Ngay sau đó, cháu bé lùi lại, đưa tay lên ôm đầu để phản xạ tự vệ rồi tiếp tục ngồi vào chỗ.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 16h11 ngày 13/4 tại lớp 4 tuổi, Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh).

Hình ảnh lớp học nơi bé trai 4 tuổi bị bạo hành. (Ảnh cắt từ clip)

Sáng 14/4, lãnh đạo nhà trường cho biết đã nắm được thông tin, đang mời chính quyền địa phương và Công an phường vào cuộc xác minh. Quan điểm là sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che, dung túng. Nhà trường đã liên hệ với gia đình cháu bé để thăm hỏi, làm rõ vụ việc, đồng thời phụ huynh hẹn sẽ trực tiếp làm việc trong ngày.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác 2 ngày đối với cô giáo Phan Thị Thanh Nh. để làm rõ sự việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng và nhà trường tiếp tục làm rõ.