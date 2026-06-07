Xác minh clip nhóm người khiêng quan tài có người sống, nhảy múa giữa phố

Nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành, nhảy múa trên đường phố ở phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) gây xôn xao dư luận.

Ngày 6/6, UBND phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) thông tin đã yêu cầu Công an phường xác minh vụ việc nhóm người tổ chức tiệc sinh nhật với nhiều hình ảnh mô phỏng đám tang, khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành, nhảy múa trên đường phố, gây xôn xao dư luận.

Nhóm người khiêng quan tài đi trên đường ở phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một buổi tiệc sinh nhật được cho là tổ chức trên đường Lê Duẩn, phường Sóc Trăng. Buổi tiệc được dựng rạp ngoài trời, có đông người tham dự cùng âm thanh công suất lớn.

Buổi tiệc này có xuất hiện quan tài, trống, đội kèn tây, bàn phúng điếu, di ảnh, người đeo tang... Khi cắt bánh kem, đội kèn tây nổi nhạc đưa tiễn, đốt vàng mã.

Đáng chú ý, một chiếc quan tài được đặt giữa khu vực tổ chức tiệc. Ba người gồm 2 nam và 1 nữ lần lượt nằm vào bên trong quan tài để đùa giỡn. Sau đó, nhiều người cùng khiêng quan tài ra giữa đường, vừa di chuyển, vừa nhảy múa trong tiếng nhạc lớn.

Trong quá trình di chuyển, người ngồi bên trong quan tài thậm chí còn bật dậy để nhảy múa cùng đám đông.

Nhóm người tổ chức tiệc, khiêng quan tài, nhảy múa gây phản cảm. (Ảnh cắt từ clip)

Nhóm người khiêng quan tài đã chiếm hết một bên lòng đường. Sự việc thu hút đông người dân hiếu kỳ đứng xem, dùng điện thoại để quay lại, phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Các đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận. Nhiều người xem tỏ ra bất bình trước hành động phản cảm này và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm.

Sau khi nắm được thông tin vụ việc, lãnh đạo UBND phường Sóc Trăng đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.