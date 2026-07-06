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Xác định nguyên nhân thanh niên đập bát sứ vào mặt bạn nhậu, sức khỏe của nạn nhân

Hương Trà
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Toàn bộ diễn biến của vụ xô xát đã được camera an ninh quán ghi lại.

Một đoạn camera an ninh ghi lại cảnh nam thanh niên cầm bát sứ đập thẳng vào mặt một khách nam khác trong quán ăn đêm đang được dư luận chú ý, theo dõi. Theo đó, sự việc được xác định xảy ra tại quán ăn đêm “Q.Đ.” tại thôn Ngọ Xá, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh.

Camera an ninh ghi lại diễn biến sự việc.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, công an xã Xuân Cẩm đã khẩn trương xác minh, triệu tập đối tượng đến Cơ quan Công an để làm rõ. Kết quả xác minh xác định vào khoảng 3h18' ngày 05/7, do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình ăn đêm tại quán ăn đêm “Q.Đ."., Nguyễn Duy Khánh (SN 2005, trú tại: thôn Hùng Thắng, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) đã cầm chiếc bát ăn đập nhiều nhát trúng vùng mặt anh Đ. V. D. (SN 2005, trú tại thôn Mai Thượng, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh).

Vụ việc khiến anh D. bị thương ở vùng mặt, phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc II, tỉnh Bắc Ninh. Công an xã đã tiến hành lập hồ sơ và sẽ xử lý đối tượng và người liên quan theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Công an xã Xuân Cẩm, Bắc Ninh)

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