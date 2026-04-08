Xác định mẫu thịt heo đưa vào Trường Mầm non Hòa Bình bị nhiễm bệnh

Như Quỳnh |

Cơ quan chức năng xác định mẫu thịt heo tại Trường Mầm non Hòa Bình dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Ngày 8-4, UBND xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị thông tin kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình.

UBND xã Văn Lăng thông báo kết quả xét nghiệm đối với mẫu thịt heo tại Trường Mầm non Hòa Bình. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Theo đó, trước dư luận về an toàn thực phẩm xảy ra tại Trường Mầm non Hòa Bình, UBND xã Văn Lăng, chính quyền sở tại đã khẩn trương vào cuộc xác minh thông tin, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm mẫu thịt heo xay tại nhà trường.

Tại hội nghị, đại diện UBND xã Văn Lăng đã thông báo kết quả 2 mẫu xét nghiệm đối với mẫu thịt bất thường ngày 25-3.

Theo đó, mẫu số 1 kết quả kiểm nghiệm 11 chỉ tiêu phát hiện 3 chỉ tiêu có vấn đề (dương tính E.coli; chỉ số vi sinh cao; tụ cầu vàng thấp hơn 10). Mẫu xét nghiệm số 2 cho kết quả dương tính với vi-rút tả heo châu Phi.

Được biết, bà Nguyễn Thị Minh Khoái, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình, sẽ bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để tiếp tục điều tra, kiểm tra xử lý nếu có vi phạm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, hơn 100 phụ huynh có con theo học tại trường mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên lo lắng bất an khi nghi vấn thịt heo nhà trường sử dụng nấu cho trẻ ăn nhiễm virus dịch tả lợn Châu Phi và vi khuẩn E.coli.

Sự việc xảy ra khi trường nhờ phụ huynh đem thịt heo ra ngoài xay do trường bị mất điện. Phụ huynh thấy túi thịt có màu vàng, có dấu hiệu bất thường nên lấy mẫu gửi mẫu xét nghiệm thì nhận về kết quả cho thấy có 2 mẫu dương tính với vi khuẩn E.coli và virus dịch tả heo Châu Phi.

Sau sự việc, nhiều phụ huynh tạm thời cho con nghỉ học vì lo lắng, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng, nhà trường làm rõ nguồn gốc chất lượng số thịt nói trên.

